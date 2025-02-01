Следственный комитет России раскрыл детали массового убийства мирных жителей украинскими боевиками в селе Русское Поречное Курской области. Следователи установили причастность не менее пяти военнослужащих ВСУ к этим преступлениям, одного из них удалось взять в плен.

Иван Шилов ИА REGNUM

На допросе пленный Евгений Фабрисенко признал свою вину и подробно рассказал о совершении злодеяний им и его сослуживцами из украинской 92-й отдельной штурмовой бригады. По его словам, командование подразделения отдало приказ о зачистке села от мирных жителей.

Убийства и насилие

Прибыв в Русское Поречное, Фабрисенко и другие украинцы издевались над беззащитными людьми, грабили их, убивали мужчин и насиловали женщин, которых потом также убивали. Чтобы «отметить» содеянное, украинские военнослужащие пили водку и употребляли наркотики.

Как рассказали правоохранительные органы, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года боевики ВСУ убили в селе 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. «Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения частных жилых домов села Русское Поречное», — отмечает СК РФ.

При этом жители Русского Поречного не имели шансов спастись бегством, потому что боевики ВСУ целенаправленно вели огонь по мирным гражданам. «Наши простреливали с позиций поселок. Они не могли уйти, пытались уйти, но их убивали», — рассказал Фабрисенко.

Это далеко не первый зафиксированный случай зверств ВСУ в Курской области. Так, в августе в плен были взяты украинские боевики Валерий Мальченко, Сергей Боченко, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко из 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уголовное дело в отношении которых сегодня рассматривает военный суд.

«Находясь на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, они запрещали передвижение гражданским лицам, занимали частные домовладения, открывали огонь по российским военнослужащим и мирному населению», — говорит об их преступлениях СК РФ.

Русское Поречное, село в Суджанском районе Курской области, было оккупировано ВСУ в августе 2024 года. 17 января Минобороны РФ проинформировало о переходе села под контроль ВС России — тогда в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт.

После освобождения в подвалах домов бойцы ВС РФ обнаружили останки мирных жителей со следами истязательств: у погибших были связаны руки, на телах присутствовали гематомы и пулевые ранения. Также отмечалось, что украинские боевики натягивали мирным жителям на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать от потери крови.

Как рассказывали наши военные, ВСУ пытались помешать эвакуации тел людей, обстреливая Русское Поречное. «По всей видимости, противник не хочет, чтобы огласке это все придавалось, чтобы общественность увидела все эти бесчинства, что они делали с гражданскими лицами», — объясняли они такие действия украинских вооруженных формирований.

19 января главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении боевиков ВСУ, причастных к убийству мирных жителей в селе Русское Поречное, произошедшее было квалифицировано правоохранителями как теракт.

23 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в освобождённом селе также были обнаружены обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ политик назвала людоедской расправой над мирными жителями.

То, что людей в Русском Поречном лишали жизни с особой жесткостью, позднее подтвердили и судмедэксперты. Они рассказали, что жителей пытали током и избивали: на истощенных телах присутствуют как следы истязаний, так и огнестрельные и осколочные ранения. Как добавляют специалисты, убиты были преимущественно люди пожилого возраста.

Не единичный случай

18 января посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя появившиеся видео преступлений против мирных жителей из Русского Поречного, отметил, что они являются следами нацистов, прибывавших на территорию России.

«Это зверства от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского», — написал он в своем канале.

Как позднее заявил Родион Мирошник со ссылкой на слова пленных украинских военных, боевикам в Курской области поступал приказ убивать русскоязычных мирных людей. «По сути речь идет об уничтожении любого гражданского населения», — пояснял дипломат.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, украинские нацисты, которые творят чудовищные вещи, не просто идейно наследуют немецко-фашистским оккупантам, пытавшим людей и уничтожавшим их в концлагерях: «они — такие же звери, которые заслуживают самого жестокого наказания».

«Палачей мирных жителей Русского Поречного должен ждать новый Нюрнберг», — написал Хинштейн.

В ходе брифинга 31 января Мария Захарова назвала расправу над людьми в Русском Поречном очередным бесчинством Вооружённых сил Украины, пояснив, что киевский режим в своем военном и политическом бессилии на фоне поражения на фронте совершил людоедскую акцию против мирных граждан.

«Речь идет о том, что это является массовой акцией. И она не единична. — подчеркнула Захарова. — Это свидетельствует еще о том, что, несмотря на все обнаруженные чудовищные находки, все те, кто многие годы спонсирует киевский режим, знают о том, чем он занимается, и продолжают поставлять ему деньги и оружие».

В ООН преступления ВСУ в селе Русское Поречное, где была совершена массовая расправа над людьми, прокомментировали очень сдержанно. Как накануне заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, ООН выступает против убийства украинскими военными мирных жителей.

«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения…» — отметил Дюжаррик на пресс-конференции.