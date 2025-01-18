Суджанский район, Курская область, 19 января, 2025, 00:24 — ИА Регнум. В селе Русское Поречное Суджанского района Курской области были обнаружены российскими военными останки семерых мирных жителей. Их нашли в двух подвалах домов. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На кадрах видео, которое есть в распоряжении ТАСС, у одного из погибших было ранение головы, ещё одно тело сильно повреждено взрывом. Характер ранений остальных погибших установить не удаётся.

По информации Readovka, боевики в Русском Поречном пытали и убивали стариков в подвалах.

Бойцы 352 МСП, освободившие село, нашли искалеченные тела стариков со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. Украинские военные натягивали им на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска в Курской области наступают по всем направлениям. При этом украинская армия, несмотря на переброску дополнительных резервов, несёт значительные потери и отступает.

Российские подразделения уже освободили 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 кв. км). За две недели января ВС РФ освободили четыре населённых пункта в этом регионе: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

13 января газета The New York Times написала, что в ВСУ признают, что их попытки контратаковать в Курской области провалились. В публикации отмечалось, что российские силы преимущественно предотвратили нападение на регион.