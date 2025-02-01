Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций выступает против убийства украинскими военными гражданского населения, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Xie E/Global Look Press

Так он прокомментировал преступления ВСУ в селе Русское Поречное в Курской области, где была совершена расправа над жителями.

«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения…» — сказал Дюжаррик на пресс-конференции.

Как сообщало ИА Регнум, в подвалах домов в Русском Поречном были обнаружены тела мирных жителей со связанными руками. По словам одного из российских военнослужащих, люди были замучены, на каждом из тел имелись следы пулевых ранений. Предположительно, военные ВСУ добивали раненых.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова информировала, что в освобождённом селе обнаружили обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.

СК РФ установил причастность пятерых военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ к убийству 22 мирных жителей Русского Поречного в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.

Взятый в плен российскими бойцами военный ВСУ Евгений Фабрисенко подробно рассказал о совершении убийств и изнасилований. Он уточнил, что украинское командование приказало зачистить село от мирных жителей.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что международный трибунал должен судить украинских военных, убивших жителей Русского Поречного.