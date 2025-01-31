Среди погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне есть трое граждан России, сообщила 31 января официальный представитель МИД России Мария Захарова. На борту находились чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Все они работали в США тренерами.

Иван Шилов ИА Регнум

«В отношении ещё одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется», — добавила Захарова.

Она отметила, что российское посольство находится на связи с Госдепартаментом США по этому вопросу, но есть трудности.

«В большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задаёт вопросы, но пока детальных ответов мы не получаем», — заявил дипломат.

«Шансов выжить не было»

Поздно вечером 29 января в Вашингтоне над рекой Потомак столкнулись пассажирский самолёт авиакомпании American Airlines и вертолёт Sikorsky H-60 (Black Hawk), выполнявший тренировочный полёт.

Авиалайнер Bombardier CRJ700, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, уже заходил на посадку в аэропорту Рональда Рейгана, но за считаные метры до земли перед ним появился военный вертолёт.

После столкновения объятые огнём машины упали в Потомак — шансов выжить в ледяной воде у людей не было. На борту вертолёта было трое военных, рейсом American Airlines летели 60 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли — информацию о том, что никто не выжил, подтвердил президент США Дональд Трамп.

Сейчас продолжаются поиски тел погибших, на месте катастрофы работают водолазы и спасатели. По прогнозам, поисково-спасательная операция может продлиться ещё несколько дней. Одновременно идёт расследование причин ЧП: как сообщает ФБР, сейчас известно, что причиной трагедии не были терроризм или криминал.

Согласно расшифровке переговоров, диспетчеры пытались предупредить пилотов вертолёта, что у них по курсу — гражданский самолёт.

В свою очередь подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, ранее управлявший таким же вертолётом, в эфире телеканала Fox News заявил, что вероятной причиной авиакатастрофы стал ограниченный состав экипажа вертолёта Black Hawk. По словам бывшего пилота, чтобы полёт был безопасным, управлять вертолётом Black Hawk должны четыре человека. Однако для тренировочных полётов типично присутствие только трёх человек. Так было и в этот раз.

А телеканал ABC привёл слова бывшего армейского лётчика Джонатана Козиола, состоящего в объединённом командном центре по координации последствий катастрофы. Козиол сообщил, что вертолётом Black Hawk управляла женщина-пилот с 500 часами налёта, а в целом это был рутинный ночной полёт, члены экипажа отлично знали маршрут.

Российские чемпионы

Уже в первые часы после авиакатастрофы стало известно, что на борту рейса были спортсмены-фигуристы и их тренеры, которые возвращались с проходившего в городе Уичито (штат Канзас) чемпионата.

Позже данные о том, что на рейсе находились выходцы из России, подтвердил и президент Трамп. Он заявил, что произошедшее является горем не только в США, но и в других странах.

«На этом самолёте была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолёте. Очень, очень жаль», — сказал глава Белого дома.

Он пообещал оказать помощь в организации доставки тел погибших россиян на родину, отметив, что Вашингтон уже связался с Москвой по этому поводу и будет содействовать по вопросу транспортировки останков погибших в авиакатастрофе.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов выиграли чемпионат мира по фигурному катанию 1994 года, становились серебряными и бронзовыми призёрами мировых первенств, выигрывали награды чемпионатов Европы, а также побеждали в финале Гран-при Международного союза конькобежцев сезона 1995–1996 годов. После завершения карьеры фигуристы перешли на тренерскую работу, с 1998 года жили в США.

Инна Волянская, выступавшая в паре с Валерием Спиридоновым, стала бронзовой призёркой чемпионата СССР в 1980 году. В её послужном списке также есть победы на престижных международных турнирах в Германии, Франции и Чехословакии. Она с мужем переехала в США в 1990-х годах.

Также среди пассажиров разбившегося в Вашингтоне самолёта был бывший фигурист, тренер по фигурному катанию Александр Кирсанов — это подтвердила его жена Наталья Гудина.

«Я потеряла всё: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело», — приводит слова супруги Кирсанова американский телеканал ABC News.

Кирсанов выступал за сборные России, Азербайджана и США. Представляя Россию, в сезоне 1997–1998 годов он занял второе место на этапе юниорского Гран-при в дуэте с Ольгой Погосян. Также выиграл чемпионат Азербайджана в сезоне 1999–2000 гг.

После ухода с соревнований в 2004 году Кирсанов работал тренером и хореографом в штате Делавэр.

Любимые коллеги и «потрясающие люди»

Соболезнования родным и близким погибших выразили как политики обеих стран, так и спортивные организации России и Америки. Шокирована и глубоко опечалена трагедией, произошедшей в Вашингтоне, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Мы искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также Ассоциации фигурного катания на коньках США, потерявшей в этой катастрофе талантливых спортсменов и тренеров. Некоторые из них были нашими соотечественниками, в своё время они внесли значительный вклад в отечественное фигурное катание, — сказано в сообщении ФФККР. — Искренние соболезнования и светлая память».

Чтят память спортсменов их тренеры и всё сообщество фигуристов.

Бывший тренер Евгении Шишковой и Вадима Наумова Людмила Великова рассказала, что они были её любимыми спортсменами, «талантливыми и потрясающими людьми».

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира Ирина Роднина сказала, что Инна Волянская достойна только самых хороших слов. Произошедшее Роднина назвала трагедией и передала соболезнования близким погибших.

А серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что знал Александра Кирсанова, тренировался вместе с ним, назвал его хорошим и открытым парнем — «и ещё молодым» (погибшему было 45 лет). Авербух добавил, что не видел Шишкову, Наумова и Кирсанова больше 25 лет, но помнит их очень хорошо.