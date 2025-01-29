Эпидемия телефонного и интернет-мошенничества, захлестнувшая в последнее время Россию, заставляет граждан искать альтернативу электронным деньгам — в том числе возвращаться к старым добрым наличным.

Иван Шилов ИА Регнум

Но хранить крупные суммы «физических» денег дома тоже опасно. Популярное решение — нести деньги в банк, в сейфовую ячейку. Подобные хранилища располагаются в глубине банка, в тщательно охраняемых комнатах, оснащённых сигнализацией и бронированной дверью. Обчистить такое можно разве что в остросюжетном кино.

И действительно: «физические» ограбления банков в России происходят всё реже. Но, как показывает практика, и ячейки не панацея, а слабым звеном в вопросе безопасности становятся служащие самого банка.

В начале 2025 года произошло сразу два громких случая хищений из банковских ячеек. 16 января в отдел полиции Сочи обратились 18 человек, сообщивших о пропаже крупных денежных сумм, которые они хранили в арендованных ячейках «Многофункционального депозитарного центра». Суммы ущерба в разных случаях составили от 1 до 11,5 миллиона рублей, а общий объём похищенного оценивается примерно в 100 миллионов.

Предварительное расследование показало, что ячейки открыли штатными ключами, следов взлома не было. При этом в части ячеек деньги остались нетронутыми. Уже на следующий день полицейские задержали подозреваемого — им оказался директор и один из учредителей Центра Алексей Лазарев. Часть похищенных денег он спрятал в тайнике в лесу.

Суд в Сочи арестовал Лазарева на два месяца. Известно, что мужчина жил с женой и детьми в дорогом частном доме и, по словам знавших его людей, в деньгах не нуждался. Мотивы Лазарева ещё предстоит выяснить следователям.

До Таиланда не долетел

Не успела отгреметь сочинская история, как похожие события произошли в Москве. Из сейфовых ячеек столичного банка НБС было похищено уже 180 миллионов рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности УВД по ЦАО быстро установили личность подозреваемого — начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса банка НБС Алексей Гостюхин.

Вскоре «предприимчивого» банкира задержали в аэропорту «Шереметьево». Гостюхин планировал улететь в Таиланд, скорее всего — навсегда. Украденной суммы ему хватило бы на длительное безбедное проживание.

Гостюхина арестовали. Выяснилось, что он прекрасно знал всех арендаторов сейфовых хранилищ. Когда в декабре прошлого года одна из клиенток, бывшая глава «Росинтербанка» Марина Краснова положила на хранение в ячейку около 270 миллионов рублей наличными, начальник отдела не удержался. Несколько недель он малыми частями выносил деньги. Всё украденное Гостюхин конвертировал в криптовалюту.

Любопытная деталь: как и сочинский «коллега», Гостюхин был не просто клерком, а входил в совет директоров банка. До переезда в столицу он жил в Свердловской области, любил отдыхать с женой за рубежом — в том же Таиланде, а также на Мальдивах и в Европе. Теперь он проводит время в следственном изоляторе.

Молдавский Оушен и его друзья

Впрочем, две январские кражи из сейфовых ячеек — далеко не рекордные. Сумма свыше 1,5 миллиарда рублей была похищена в феврале–марте 2024 года из ячеек петербургского «РосДорБанка». Помимо наличных в рублях и валюте, исчезли несколько пар золотых 18-каратных часов, 50 золотых монет с изображением Георгия Победоносца, золото Сartier, а также два платиновых слитка по 100 граммов каждый.

Полицейские оперативно вышли на 41-летнего гражданина Молдавии Артура Барбынца — его задержали 17 марта в Сочи. В ходе следствия выяснилось, что молдавский грабитель был всего лишь везучим исполнителем. Его и еще нескольких «друзей» наняли в Кишиневе неизвестные, которые передавали инструкции и необходимое оборудование. Различные воровские «гаджеты» Барбынцу передавали водители рейсовых автобусов.

Следуя инструкциям, мужчина с сообщниками сделали дубликаты ключей, проникли в хранилище и вскрыли ячейки. Похищенные деньги и ювелирные украшения спрятали на съёмной квартире в Люберцах, где их позже обнаружили сыщики. Среди пострадавших оказалась бывший гендиректор «Ленфильма» Инесса Юрченко.

Барбынцу вынесли приговор — пять лет тюрьмы и штраф в размере 200 тысяч рублей, при этом организаторы преступления до сих пор не найдены. Любопытно, что в случае успеха предприятия за «кражу века» исполнитель получил бы гонорар, равный всего лишь 2% от суммы похищенного.

Под опись или анонимно

Несмотря на шумиху вокруг январских краж, банковская ячейка (или, как она официально называется, «индивидуальное хранилище») остаётся весьма надёжным средством хранения, считает представитель палаты адвокатов города Москвы Игорь Баранов. Ограбления ячеек на самом деле происходят редко, поясняет он в беседе с ИА Регнум. Представители банков (если не брать указанных выше случаев) отвечают за это своей репутацией.

По сути, банковская ячейка — это небольшой сейф, самый популярный размер — примерно с пачку бумаги формата А4. В нём можно хранить не только деньги, но и самые разнообразные предметы: драгоценности, флешки с биткоинами, предметы искусства, документы и так далее. Под запретом наркотические, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные и радиоактивные вещества, еда, а также оружие и боеприпасы.

Банковские ячейки — более надёжный вариант, чем хранение дома, хотя и не самый безопасный, отмечает финансовый консультант и инвестор Алина Таркинская.

«Ячейка лучше подходит для хранения ценностей: ювелирных изделий, фамильных реликвий, долговых расписок и иных документов. Их можно хранить в анонимном формате, поскольку злоумышленнику будет сложно реализовать это имущество. В случае же с наличными лучше выбрать договор ответственного хранения, где сотрудник банка участвует в проверке подлинности и пересчёте денежных средств. Такой вариант обяжет банк возместить средства, похищенные из ячейки», — рассказывает Таркинская ИА Регнум.

Цена на аренду ячейки в России составляет от 1 до 7 тысяч рублей в месяц. При этом банк может вскрыть ее без ведома клиента в двух случаях: при стихийном бедствии или по решению суда.

Существует два вида хранения. В первом клиент передаёт ценности под опись: банковские служащие точно знают, что они хранят. В этом случае при банкротстве заведения арендатору вернут всю сумму хранимого, а не только то, что положено по страховке. Как поясняет юрист Баранов, при закладке на хранение в ячейке ценностей необходимо составить опись её содержимого вместе с представителями банка. В этом случае учреждение несёт ответственность за сохранность активов.

Второй, он же более распространённый тип хранения, — анонимный. Пользователь арендует ячейку, не сообщая, что будет в ней находиться. Это чревато рисками: если что-то пропадёт, будет сложно доказать вину банка.

«Если вы выбрали анонимный способ хранения, при заполнении ячейки проведите фотосъёмку, — советует собеседник ИА Регнум. — Сфотографируйте содержимое на фоне газеты, календаря в мобильном телефоне — так, чтобы была фиксация даты, времени и места. Это необходимо, поскольку нередко сложно доказать, что на самом деле было в ячейке. Известны случаи отказа в компенсации, поскольку пострадавшие не могли доказать, что в ячейке находилось то, о чем они заявляли».

Обычно сотрудники банка заверяют клиентов, что передадут все ключи от ячейки. На самом же деле у организации почти всегда есть дубликат. Это необходимо на случай, если клиент потеряет свой ключ или, бывает и такое, уйдёт из жизни. Тогда ячейку могут открыть по запросу от нотариуса — с составлением описи и привлечением комиссии.

Что делать, если ячейка опустела

Не стоит забывать, что у сотрудников банков всегда есть прямой доступ к ячейкам. И удержаться от соблазна удаётся далеко не всем.

«С одной стороны, в экономически нестабильные времена преступность растёт, с другой — финансовое благополучие населения уменьшается, значит, всё меньше людей хранят наличные в ячейках, — говорит Алина Таркинская. — Вероятность для грабителя вскрыть случайную ячейку и найти там десятки миллионов сегодня крайне мала. Но остаётся внутренняя уязвимость банка, поэтому важно выбрать учреждение с сильной системой внутреннего контроля, чтобы ячейку не опустошили по наводке от сотрудника».

Если вы уже держите активы в банковской ячейке, специалисты в области финансовой безопасности рекомендуют проверять её хотя бы раз в месяц. Но что делать, если ячейку всё же обворовали?

Игорь Баранов советует прежде всего не паниковать и, не покидая хранилища, вызвать сотрудника банка (для этого есть соответствующая кнопка). Открыв ячейку, потребуйте вызвать правоохранителей. Параллельно стоит позвонить 112 и сообщить о случившемся. Также обязательно сфотографируйте опустошённую ячейку.

«В случае пропажи будет больше шансов, что банк сохранит записи камер у входа в хранилище и предоставит больше сведений в правоохранительные органы, — отмечает Алина Таркинская. — Если заключён договор аренды, а ценности в ячейке пропали, подаётся исковое заявление в суд, где вам придётся доказать право собственности на пропавшие ценности и факт их присутствия в ячейке. А банку же предстоит доказать выполнение своих обязательств по охране ячейки».