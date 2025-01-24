Излияния Зеленского на экономическом форуме в Давосе заметили все, а первое дипломатическое поражение Украины в отношениях с новой администрацией в США — немногие. С 2005 года, когда принадлежавшая Виктору Пинчуку, зятю президента Леонида Кучмы, корпорация «Интерпайп» стала первым в стране корпоративным членом Всемирного экономического форума, «украинский завтрак» превратился в регулярное событие.

Иван Шилов ИА Регнум

С помощью фонда Джорджа Сороса «Возрождение» (постоянного пинчуковского партнера), лоббистских структур и денежных конвертов Пинчук поддерживал эту площадку для обсуждения болезненных для Украины тем. По крайней мере, тех, которые были болезненны лично для него и для бизнеса кучмовского клана, сохраняющего влияние на украинскую политику.

Смена власти в США для этой финансово-промышленной группы, поддерживающей связи с Клинтонами и Прицкерами (38-й министр торговли США и долларовый миллиардер Пенни Прицкер в 2023–2024 гг. была спецпредставителем по экономическому восстановлению Украины), — весьма болезненное событие. Тем более в свете того, что с помощью Пинчука компания BlackRock FMA стала основным залогодержателем Украины, такие серьезные деньги нельзя выпускать из-под контроля.

Однако все попытки затащить на мероприятие кого-то из окружения Дональда Трампа (лучше всего его самого — хотя бы по видеосвязи) закончились провалом. Несмотря на суммы с шестью нулями, которые, по слухам, предлагались за участие. А остальные гости, попавшие на «завтрак», ничего не решают и никакого интереса для прессы не представляли.

В целом система власти, выстроенная Зеленским и главой его Офиса Андреем Ермаком за годы единоличного правления, ощутимо зашаталась — нехорошие сигналы и откровенные удары посыпались со всех сторон. Так что прямо сейчас «Просроченный» и его серый кардинал лихорадочно делают всё, чтобы удержать ситуацию, которая с большой вероятностью не удержится.

Вспышка с тыла

Программу ближайшего будущего для Украины уже озвучили безо всяких Давосов: как заявил бывший советник Трампа и его вице-президента Стив Кортес, любая пауза в боевых действиях должна привести к немедленным выборам на Украине. Поскольку Зеленский очевидно «использовал войну, чтобы отложить выборы», а большая часть западного мира «простила эту отсрочку».

При этом безжалостный, как уничтожающий ацтеков испанский конкистадор, Кортес сообщил миру, что бывший любимец публики «сразу же становится политически уязвимым», поскольку его прежняя широкая популярность была подорвана. А украинская коррупция названа интересным словом «безудержная», причем конкретно упомянут и сам Зеленский, и его верный соратник Ермак.

«Трамп может помочь открыть новую главу в истории Украины — эпоху после Зеленского, кульминацией которой станут честные патриоты, а не бесчестные клептократы», — добавляет Кортес, указывая, что самый высокий рейтинг сейчас на Украине у экс-главкома Валерия Залужного, ныне посла в Британии.

И что же вы думаете, все эти откровения как по нотам совпали с тем, что сейчас происходит вокруг бьющегося в регулярных истериках небритого парня в зеленом свитере.

Во-первых, в украинском медиаполе начала активно прокачиваться тема выборов: какими они могут быть, кто в них может участвовать и с какими шансами. Резко увеличили активность оппоненты «зеленых» — старый недруг экс-президент Пётр Порошенко, обладающий весомыми активами в СМИ; бывший соратник, спикер парламента, а теперь «умненький» критик Дмитрий Разумков; человек бывшего хозяина Зеленского нардеп Александр Дубинский, ежедневно разносящий «преступный режим» в пух и прах — правда, из Лукьяновского СИЗО.

Настоящей информационной бомбой стало внезапное интервью лидера запрещенной партии «Наши», владельца разгромленного властью телеканала Евгения Мураева,после которого по команде с Банковой спецслужбы начали буквально бегать по потолку, разыскивая возмутителя спокойствия. Собрав менее чем за неделю почти 2 миллиона просмотров, Мураев только подлил масла в огонь догадок, как всё на Украине резко изменится и что будет с нынешней властью.

А то, что ничего хорошего с ней не случится, почти ни у кого сомнений нет.

«Кроме мелочей в виде сотен тысяч смертей и утраченных территорий, у Зеленского сейчас вырисовалась проблема посерьезнее. Его никто не любит. Вчерашнее обожание, похлопывание по плечу, аплодисменты и красные дорожки уходят в прошлое. Вчерашний любимчик становится изгоем. Внутри страны его считают вором, узурпатором и виновником грядущего поражения. Снаружи — упертым дураком, который тянет за собой всех в пропасть третьей мировой»,— гремит со своих нар упорный Дубинский, который и сам теперь хочет в президенты.

EPA/MICHAEL BUHOLZER Всемирный экономический форум 2025 в Давосе

Во-вторых, в течение декабря и января издание «Украинская правда», давно и плотно сидящее на американских деньгах, опубликовало несколько журналистских расследований о коррупции. Самое главное рассказывает о том, как Офис президента (а конкретно — Ермак) взял под контроль крупнейшее в Восточной Европе предприятие «Карпатнефтехим» — под предлогом спасения его от лап российских агентов.

Причем содействие в организации скрытых съемок и интервью одного из фигурантов расследования, как говорят, оказал помощник главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии. Условные «свои» же помогли добыть и налоговые документы, доказывающие, что речь идет именно об афере, а не о честной покупке хозяйственного комплекса человеком, у которого и денег-то нет.

Ряд моментов указывает на то, что делать расследования УП помогли именно американцы, в частности, в другом расследовании хозяев и местонахождение 13 новых «Роллс-Ройсов» последней модели «пробивали» по системе видеокамер «Безпечне місто» («Безопасный город»). Финансировали ее именно товарищи из США, и контролируют серверы тоже они.

Кстати, в этой истории о «бедных украинцах», купивших себе машины стоимостью в полмиллиона евро, главный акцент был сделан на союзнике «Слуг», уже не имеющих в Верховной раде монобольшинства, — представителе группы «Доверие». Одним из скромняг на ультрароскошных электрических авто ручной сборки оказался авторитетный контрабандист из Винницкой области — народный депутат Геннадий Вацак.

А вместо подтухших «байденовских» антикоррупционеров в атаку перешли «трамповские»: глава правления общественной организации «Сопротивление» Мария Барабаш посетила инаугурацию и теперь насыпает в соцсетях, как Ермак «заказывает активистов».

«Согласно моим источникам, около 100 уголовных кейсов сейчас готовятся командой Трампа на первых лиц Украины, включая Зеленского, Ермака и других. За все будет наказание, и, надеюсь, Зеленский больше никогда не будет кандидатом в президенты»,— уверена энергичная барышня, и от этих слов веет классикой еще начала двухтысячных, когда так же «мочили» Кучму.

Наконец, в-третьих, одна из старейших социологических контор Украины «Социс» подсчитала, что Залужному доверяют 71,6%. При этом 73%, как ни странно, выступают за немедленный мир. Очевидно, что цель у таких опросов одна — убедить генерала, только-только обустроившего теплое гнездышко в Лондоне, идти на выборы и откусить как можно больше «патриотического» электората, еще сильнее уменьшив шансы на Зе-реванш.

И совсем нельзя сказать, что маленькому диктатору всё это сильно нравится.

Обратная тяга

Поднаторевшие в ручном управлении, а главное, отлично понимающие весь ужас потери власти (что фактически означает потерю жизни), Зеленский и компания пытаются работать на упреждение.

Понятное дело, что «потужное» выступление в Давосе тоже было призвано работать на общую задачу сохранить за собой роль главного воина Европы, ее защиты и надежды: выступал он там два дня подряд, призывая европейские страны максимально усилить военную помощь Украине, «а то Путин нападёт и на них».

Как нетрудно догадаться, так выглядит попытка найти альтернативное финансирование, если США при Трампе сократят либо и вовсе прекратят помогать деньгами. Собственно, Зеленский этого и не скрывает, прямо заявляя о том, что «интересы Европы не в приоритетах Трампа».

Внутри страны ОП и спецслужбы одновременно отрабатывают все проблемные направления.

Первое — пан Залужный, который уже показал себя трусливым приспособленцем, а значит, технология по нему понятна. Его можно выбить из игры уголовным делом за сдачу территорий в 2022 году. Валерия Федоровича уже допрашивали в сентябре 2023 года, интересуясь, как и почему были стремительно оставлены Херсонская и Запорожская области, не взорваны мосты и не заминированы дороги.

А уже в марте следующего года он оказался непригодным к воинской службе и вскоре укатил в Лондон — намек понял.

Теперь же, на случай если передумает, СБУ и Госбюро расследований задержали бывшего командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Юрия Галушкина, экс-командира 125-й бригады ТрО Артура Горбенко и бывшего командира 415-го батальона 23-й отдельной механизированной бригады Илью Лапина.

Указанные офицеры «своим небрежным отношением к военной службе позволили войскам Российской Федерации захватить часть территории Липецкой сельской теробщины Харьковского района. Также действия командиров привели к потерям личного состава и вооружений, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности».

В тот же день попал в застенки бывший командир 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» Дмитрий Рюмшин, поскольку его назначили виноватым за массовое дезертирство военнослужащих еще до вступления в бой. Начиная с пребывания во Франции, которая вооружала и обучала бригаду за свои деньги.

Судебные процессы начались уже на следующий день, и это тот крепкий фундамент, на котором легко построить дело для Залужного, их бывшего начальника.

РИА Новости/РИА Новости Петр Порошенко

Естественно, в защиту одного из задержанных выступили Порошенко и его партия «Европейская солидарность». Там уверены, что власть ищет «стрелочников» среди военных, чтобы свалить на них всю вину за поражения на фронте. Однако под ногами «седовласого гетмана» тоже все зыбко.

Раньше за него была горой администрация Байдена, препятствовавшая уголовному преследованию экс-президента. А теперь Байдена больше нет и руки у Зеленского, которому давно надоела гиперактивность коллеги, развязаны. Уголовное дело по подозрению в госизмене было возбуждено еще в 2021 году, «Пороха» обвинили в том, что в конце 2014 — начале 2015 года он, «поддерживая российские интересы», осуществлял незаконные поставки угля из непризнанных республик Донбасса. И, таким образом, Порошенко участвовал в финансировании «террористических организаций».

Плюс конфетная фабрика в Липецке, работавшая до 2017 года, плюс «Севморзавод» в Севастополе, плативший налоги уже в российский бюджет, плюс показания Виктора Медведчука, рассказавшего после поимки его СБУ в 2022 году о совместном с экс-президентом участии в схеме с выводом из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — западное направление».

Ударить по Порошенко — нейтрализовать не только его информационные ресурсы и разветвленную партийную структуру, но и лишить площадки всё того же Залужного. И сейчас, по неофициальным данным, на Банковой активно обсуждается введение против него санкций — как это было сделано в отношении «предателей родины».

Что же до «предателей команды», то Арахамию тут же попытались вывести из игры, забрав у него влияние на финансовые инструменты: Госфинмониторинг, налоговая и таможня перешли под прямой контроль Офиса. Поскольку премьер-министр Денис Шмыгаль — человек Арахамии, его предварительно решено поменять на вице-премьера Алексея Кулебу.

«Вице-премьер получил от президента «мандат» на ресурсную и административную организацию выборов. Кулеба уже сделал достаточно большое количество заявлений, организовал команду в ключевом Министерстве развития громад и территорий и «провел» своих людей на налоговую, финмониторинг и КГВА. Не побоимся предположить даже, что прямым инициатором первого удара по финансовой голове триумвирата Арахамия—Шмыгаль—Гетманцев был именно Кулеба, который, взяв на себя обязательства перед президентом, должен был получить инструменты для их выполнения»,— пишет авторитетное издание «Зеркало недели».

Теперь предстоит сплотить остатки фракции «Слуг» в Верховной раде и сателлитов, услугами которых пользуется Зеленский, — упомянутого «Доверия» и «За будущее!». Арахамия отлично с этим справлялся, но теперь остается только верный бегемот Руслан Стефанчук, занимающий должность спикера. Затем коллективными усилиями предстоит договориться с органами местного самоуправления, прежде всего с ключевыми городами-миллионниками.

А с ними пока еще находящийся на месте Шмыгаль активно портит отношения, перекрывая денежные потоки и перекладывая ответственность на нового фаворита руководства страны. Да и на местах далеко не все так просто, там свои страсти, свои расклады и видение будущего — взять хотя бы ту же Одессу.

В общем, украинская «политическая стабильность» вошла в зону турбулентности и, хотя у Зеленского по-прежнему лелеют планы на второй срок, случится это сильно вряд ли.