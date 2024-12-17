Еще месяц назад в эфире украинского «Единого телемарафона» звенели от гордости голоса журналистов, рассказывающих о подготовке во Франции полностью укомплектованной и слаженной бригады для ВСУ. 155-я отдельная мехбригада имени Анны Киевской была создана ещё в мае 2024 года, однако до сентября фактически не существовала. Осенью же 2300 пехотинцев и артиллеристов поехали на обучение к французам, а танкисты в это время учились в Польше.

Thibault Camus/AP/TASS

Лично президент Франции Эммануэль Макрон в октябре приезжал к украинцам, жал руку, гордился. В Елисейском дворце заявили, что 155-я, пафосно названная в честь дочери Ярослава Мудрого, выданной замуж за французского короля Генриха I, «за несколько месяцев» будет полностью укомплектована и «готова к войне». Все, что ей выдали на месте — артиллерия, бронемашины, и прочее, — должно было поехать на Украину одним пакетом.

Но вот бригада явилась сражаться, и теперь её называют «зомби» или «бумажной». Еще 7 декабря народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что по прибытии личный состав разделили между другими бригадами и отправили на фронт без боевого слаживания. Потому, что изначально она в таком виде никому не была нужна и создавалась для показухи из собранных по всей стране людей — чтобы выбить из французов оружие.

«А теперь эту бригаду разбирают как донорские органы на другие бригады», — сообщил Безуглой один из «французов».

По старинной украинской традиции «перемога» плавно перетекла в «зраду». Казалось бы, зачем так уж явно стрелять себе в ногу, когда вроде бы можно брать и пользоваться ценным подарком по назначению? Но ситуация иного просто не позволяет.

Шампань без пузырьков

Первый опыт обучения и оснащения тактического соединения в рамках военной учебной миссии ЕС для Украины был признан суперуспешным. Оперативная группа «Шампань», принявшая украинских гостей, с рвением принялась за подготовку: в поле понастроили комфортабельных траншей, засыпанных крупной щебёнкой, всем раздали патроны к надежным автоматам АК-47, прикатили САУ и тяжёлые минометы.

Все должно было быть максимально серьезно: ведь большинство из тех, кто приехал во Францию, оружия в руках не держали и дома военную подготовку не проходили.

Laurent Cipriani/AP/TASS Французские военные тренируют украинские войска

Французский офицер, комментировавший процесс для киевской прессы, отметил, что учёба включает «пехотный и бронетанковый бой, инженерную войну с привлечением сапёров». Украинцев учили обороняться от атаки с воздуха с помощью ПЗРК «Мистраль», стрелять противотанковыми ракетами и работать дальнобойной артиллерией.

С той лишь поправкой, что у принимающей стороны есть только опыт того, что спикер в аккуратном чёрном берете назвал «внешними операциями» — в Югославии, Африке, Афганистане. «У нас есть этот опыт, опыт боя, но только в контексте экспедиционной войны, то есть войны за границей. У нас нет опыта равного боя между двумя армиями с современным вооружением. Этому мы учимся вместе с украинцами», — откровенно признался на камеру анонимный иностранный военный в чине полковника.

Другими словами, ничего реально полезного они украинским мобилизованным за два месяца дать не могли, и глупо было бы рассчитывать на реальное «боевое слаживание». На этой войне никто не стоит на блокпостах и не ездит походными колоннами наказывать непокорных туземцев в тапках.

Тем не менее те, кому положено по долгу службы, излучали тщательно отмеренный оптимизм.

«Французские партнёры обеспечили нашим воинам не только высококачественные общевойсковые и специализированные тренировки, но и предоставляют современную технику и вооружение: БТР, самоходные артиллерийские установки, грузовики, системы ситуационной осведомлённости и другое необходимое оборудование»,— заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

В бригаде сообщили, что французская сторона активно помогла ей в обеспечении «высокого уровня боевой подготовки» и модернизации вооружения, что значительно усиливает ВСУ. «Благодаря международным партнёрам, таким как Франция, украинская армия становится крепче и более подготовленной к вызовам современности»,— отметили в бригаде, похвалившись красивыми сертификатами, подтверждающими, что всё просто тип-топ. Одна газета из Ровно (соединение считается ровенским) даже пригрозила «оркам», что скоро они почувствуют на своей шкуре грозную силу 155-й.

Но вот она вернулась назад, чтобы переломить ход боевых действий и… переломилась сама.

Rachel Boßmeyer/dpa/picture-alliance Обучение украинских солдат во Франции

Бумажные тигры

Проблемы с боеготовностью «Анны Киевской» начались уже в конце ноября, ещё до того, как она вернулась домой. По документам соединение полностью вооружено бронетехникой и артиллерией правительством Франции, на его вооружении танки «Леопард», целый дивизион новейших 155-мм САУ «Цезарь», дальнобойные 120-мм нарезные миномёты MO-120-RT61, весь комплект лёгкой бронетехники. Но не оказалось ни одного дрона.

Поэтому для одного из «важных оперативных резервов страны» тут же объявили срочный сбор на беспилотники и системы РЭБ. В государственном бюджете средств тоже почему-то не нашлось, хотя за десять месяцев 2024 года минобороны с министерством цифрового развития законтрактовали 1,6 млн единиц БПЛА различных типов на общую сумму более 114 млрд грн и еще 32,33 млрд грн уже потрачено в счет будущего года (всего на эти цели выделено 48 млрд).

Поэтому проблему оперативно переложили на граждан. А три дня назад им подякувалы за помощь химическими грелками и перевязочными материалами — их тоже почему-то положить забыли. Во Франции же тепло и никто не был ранен.

Во-вторых, оказалось, что личный состав проходил подготовку у французов только частично — бригаду доукомплектовали до 4,5 тыс. человек, то есть в Шампани была только половина. Остальные — обычные наловленные на улице мобилизованные, лишённые какой-либо мотивации и даже не съездившие бесплатно за границу. При первой же возможности они разбежались.

«Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы буквально — вот этих бусифицированны, одели в форму, сказали, что это бригада, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив. В результате большое количество ушло в СОЧ. Много сотен, более тысячи, сразу по прибытии поехали домой. А ответственность возложили на командира бригады и сняли его с должности. Абсолютно глупо и без всякой логики»,— распинался 14 декабря на своём канале главный военный журналист Украины Юрий Бутусов.

Который совсем недавно (когда объявлял тот самый денежный сбор) называл этих людей «мотивированными и преданными Украине».

После того как выгнали одного полковника и поставили на его место другого в бригаде начался хаос — это если верить вечно взвинченной Безуглой. «Обеспечение минимальное: офицеры призывают покупать необходимое оборудование (автомобили, РЭБ, дроны и т.д.) за свой счёт или через волонтёров. … Солдат не отпускают в ежегодный отпуск, независимо от срока службы»,— заявила Марьяна.

В соцсетях она сообщает ужасающие подробности: специалистов по ракетным комплексам Milan и Mistral разбросали по разным подразделениям, другие части бригады тоже рассеяны, а руководство говорит, что если кому что не нравится — можно уходить в СОЧ. По сути дела, со 155-й происходит то же, что и с другими новыми «бригадами-зомби».

Они бесконечно создаются для отчётности: туда загоняют людей, но слаживание структур управления не проводится. Затем подразделение просто разрывают на куски, прикомандировывают к другим, отправляя большинство в штурмовики, за исключением штабистов.

Ввиду повальной коррупции, низкого уровня дисциплины, отсутствия мотивации, дефицит людей в боевых частях ВСУ хронический. Поэтому при формальном количестве военнослужащих всех Сил обороны Украины в 1,1 млн на фронте находится всего 15% от общей численности — такую цифру озвучивала народный депутат Анна Скороход.

«Все тыловые части — роты охраны ТЦК, сами ТЦК, охрана мостов и инфраструктурных объектов, финансовые, снабженческие подразделения всех уровней — от штаба командующего вплоть до штабов бригад, штаты военных учебных заведений — полностью укомплектованы, там нет ни единой вакансии. Чтобы устроиться в тыловую часть, нужно быть либо родственником или знакомым командира, либо заплатить деньги — от двух до трёх тысяч долларов, либо отдавать каждый месяц половину зарплаты»,— говорит изданию «Страна» неназванный майор ВСУ.

«Мертвые души», которые на бумаге находятся на фронте, в реальности, заплатив командиру, сидят в тылу.

В то же время и Зеленский, и командование ВСУ, и прочие представители военно-политического руководства постоянно говорят о том, что армия РФ имеет многократный перевес в живой силе. На основании этого и появляются призывы активизировать мобилизацию, в том числе путем снижения нижней возрастной планки. Или даже призыва женщин.

Так что судьба пафосной французской бригады совсем не удивительна.

Финансирование осуществлялось Евросоюзом — французы успешно освоили деньги и за дальнейшее не отвечают. Никакой реальной пользы от их подготовки вэсэушники не получили, разве что опыт обслуживания некоторых систем вооружений, но эти специалисты штучные и на общий фон не влияют. Как боевая единица новая бригада не представляет собой ничего — поэтому её и решили использовать как донора для воюющих подразделений, растаскав людей и технику туда, где они нужны немедленно.

Зато все довольны — кроме, конечно, тех, кому не повезло попасть под молотки ради красивой картинки по телику.