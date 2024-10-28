Такого количества долларовых миллионеров среди рядовых служащих и мелких чиновников, как теперь, на Украине, не было никогда. Самая свежая новость — в Киеве задержаны трое должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП и еще трое гражданских, совместно организовавших «схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными».

ИА Регнум

Во время обысков у них обнаружили более 1,2 млн долларов США наличными и элитный автопарк из 11 сияющих «Мерседесов» и BMW стоимостью порядка 100 тыс. долларов каждый. Или еще: из 25 глав областных отделений Медико-социальной экспертизы, которая «дает» инвалидность, 18 оказались миллионерами даже официально — задекларировав доходы.

Такие новости можно цитировать практически бесконечно, и они показывает, насколько изменилась политико-экономическая модель Украины. Еще несколько лет назад основными действующими лицами были классические олигархи, владевшие крупными предприятиями, зарабатывавшие на металлургии, энергетике, химической отрасли.

Теперь их роль практически сведена к минимуму, а главным олигархом стала «группа товарищей», собравших в руках беспрецедентную власть и зарабатывающих на войне. Теперь экономика Украины стоит на двух главных столпах: экспорт зерна и иностранная матпомощь. Как первое, так и второе контролирует группа людей, приближенных к Зеленскому и воплощающих главный принцип олигархии: сращивание управленческих структур своего бизнеса с высшим уровнем аппарата государственного управления.

«Старые» олигархи вкладывали деньги в создание своих медиа, строили гостиницы и сети заправок, заходили в сельское хозяйство и другие бизнесы, за счет чего зарабатывали другие. У «новых» из денежного потока кормятся все, кто так или иначе связан с войной. В том числе военкомы или главы МСЭК.

Четыре крупнейшие олигархические группы, когда-то считавшиеся всесильными, исчезли вместе с реальной экономикой и потерей субъектности: они и сами в той или иной форме поглощены наднациональными западными структурами. И в этом еще одно «уникальное достижение» Украины.

Отказавшись когда-то от любых попыток сделать свою страну лучше и успешнее, украинские олигархи в итоге потеряли имущество, свободу, влияние, а главное — статус. Даже имея недвижимость в передовых западных странах, они больше не цари и боги, как когда-то, а просто очередные богачи-иностранцы, лишенные доступа в приличное общество.

Четыре всадника

Уникальная промышленная база УССР, где месторождения полезных ископаемых соседствуют с мощностями по их переработке, есть крупные реки и собственная генерация электричества, заложила основу доходов новой аристократии. Лучшие активы были поделены между двумя главными группами — донецкой и днепропетровской, которые долгие годы боролись между собой за влияние и власть.

Днепропетровский клан, который представлял бывший «красный директор» Леонид Кучма, внутри себя разделился на несколько групп. Семья Кучмы обособилась со своими активами, его зять Виктор Пинчук вырастил собственную группу EastOne, в основе которой была трубно-колесная компания «Интерпайп».

Большие деньги ей дала власть: благодаря папе фирма зятя, занимавшаяся обменом труб на нефтепродукты, стала дилером российской газовой компании «Итера» и в составе корпорации «Содружество» занималась импортом на Украину туркменского и российского газа.

В результате к 2004 г. «Интерпайп» стала одной из крупнейших индустриальных групп на постсоветском пространстве, владея пятью трубными заводами и долями в крупных горно-обогатительных комбинатах и ферросплавных заводах группы «Приват». Естественно, у группы Пинчука был свой медиахолдинг, управлявший шестью телеканалами и двумя печатными изданиями.

А сколько всего на самом деле принадлежало группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, точно не знает никто. Одна из московских компаний по частному заказу провела сложный анализ, и заказчики были удивлены размахом — владения Коломойского были в некотором смысле больше Украины, он разбросал свои щупальца и в России, и в США, и в Австралии, Израиле, Британии и Швейцарии.

Его состояние за 2018 год Forbes оценил в более чем $1 млрд, но это очень условная и заниженная цифра. Непосредственно на Украине основой бизнеса была нефтедобыча (контроль над госкомпанией «Укрнафта»), переработка нефти и продажа топлива, ферросплавы, производство карбамида.

«Приватовские» компании контролировали ряд портовых терминалов, владели землей, торговали зерном, держали гостиницы в Крыму и комплекс «Буковель» в Карпатах. «Беня», как все попросту называли наглого и веселого олигарха, даже подгреб под себя немалую долю рынка авиаперевозок и купил «Международные авиалинии Украины».

«Приватбанк» стал крупнейшим в стране, контролируя около четверти всей банковской системы. А «приватовские» медиа представляли из себя грозную силу, в первую очередь, главный актив — телеканал 1+1. 31 декабря 2018 г. вместо новогоднего обращения президента Петра Порошенко именно он показал выступление Владимира Зеленского.

Всемогущий «Беня» тогда решил, что поставить во главе государства своего мальчика-юмориста будет очень забавным и полезным — до этого он очень активно участвовал в украинской политике, управляя как целыми партиями, так и своими людьми в каждой парламентской фракции.

Противовесом же всем этим активным людям был донецкий клан, быстро набравший силу при Кучме — второй президент предпочитал баланс и поднял в высшую власть Виктора Януковича. А главным кошельком «донецких» был Ринат Ахметов и люди из его орбиты. Он активно расширял свою империю, постепенно включив в неё основную металлургию, коксохимию и огнеупоры Украины, в первую очередь завод «Азовсталь», ММК им. Ильича, «Запорожсталь» и ряд ГОКов.

Основанная в 2000 году в Донецке группа СКМ очень долго поглощала металлургические и энергетические активы внутри Украины и до Майдана предпочитала не лезть в политику, финансируя только «Партию регионов» — местный проект, ставший партией власти. Поэтому её медиагруппа с хедлайнером в лице телеканала «Украина» росла медленно, а новые политические проекты негибкие и авторитарные донецкие предпочитали поглощать.

Третьей значительной группой являлась Group DF (до того «РосУкрЭнерго») Дмитрия Фирташа и аффилированных с ним Сергея Левочкина, главы администрации президента Януковича и одного из творцов Евромайдана 2014 года, а также сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко. Подняв капиталы на российском газе, группа вложилась в химическую промышленность (в частности, владея северодонецким «Азотом»), производство титана, добычу природного газа и банковский сектор. Естественно, были интересы в сельском хозяйстве, медиа, недвижимости.

Все эти структуры так или иначе стремились контролировать власть, но прежде всего в интересах бизнеса: минимизировать налоги, выводить деньги, крутить «схемы», покупать за бесценок то, что интересно. Реальные настроения презренного плебса олигархов не интересовали. Культурная война, углубляющая раскол, не волновала, и всю культурно-историческую политику без проблем отдали идейным националистам, лишь бы не лезли к деньгам. Политика казалась «хозяевам страны» полностью ими управляемой — и это была первая ошибка.

А вторая ошибка — желание стать частью Запада, где, как они считали, уважают успешных бизнесменов, а жизнь в условиях «порядка, основанного на правилах», легка и приятна.

2014 год показал, что всё это далеко не так.

Смена действующих лиц

«Чтобы проложить логическую линию — смотри, когда они начали покупать активы за границей, — советовал опытный человек, в своё время имевший дела с одной из указанных групп. — Заход капитала там возможен только с благословения уважаемых людей. Взамен передаёшь им самую нежную часть себя, чтобы они могли за нее подкручивать — как это было с Порошенко, передавшим свои активы в «слепой траст» Ротшильдам».

С группой «Приват» это случилось с 2006 по 2016 г., когда, выдавая через «Приватбанк» самим себе кредиты, днепропетровские жулики выкачивали деньги из страны, купив 13 сталелитейных заводов в разных регионах США, пять офисных высоток в центре Кливленда, два офисных парка, престижный отель на 484 комнаты и кое-что ещё.

Имея отношение к системе власти ортодоксального еврейского движения Хабад-Любавич, Коломойский и Боголюбов получили своё благословение стать немножечко американцами. А подкручивать их за известное место стали республиканцы: скажем, зять Дональда Трампа и его доверенное лицо Джаред Кушнер — тоже хабадник. Поэтому группа «Приват» оказалась в центре скандала, связанного с сыном президента США Хантером Байденом и газовой компанией Burisma Holdings — они выполняли команды республиканцев, которым важно было повалить оппонента.

Хантер в итоге признал, что заработал в 2016–2019 г. г. семь миллионов долларов и пять из них потратил «на что угодно, только не на налоги»: на наркотики, проституток, дорогие отели, роскошные автомобили и т.п. Это был сильный удар по папе перед выборами, но до того Байден-старший наказал обоих партнеров. Большая часть их активов арестована или национализирована, Коломойский сидит в СИЗО, а Боголюбов, опасаясь ареста, нелегально покинул Украину.

«Заслуги перед страной» не помогли: вооружая в 2014 году добробаты, обещая «$10 тысяч за москаля», запустив марафон ненависти в телеэфире, Коломойский вырастил дракона, который не пощадил и его. Ведь хозяева у войны оказались те же, что и посадили его за решетку, а бывший питомец Вова получил от них всю полноту власти и сожрал своего покровителя.

Точно так же национализировано или находится под арестом имущество, принадлежавшее Дмитрию Фирташу. Сам он арестован в Вене и ожидает экстрадиции в США. А его бывший партнер Левочкин вовремя предал кормильца и теперь является одним из политических партнеров и советников главы офиса Зеленского — Андрея Ермака.

Ему же подчиняется теперь и бывший ахметовский менеджер, премьер-министр Денис Шмыгаль, назначение которого группа СКМ считала большим успехом. Дубовый в плане любых политических стратегий, Ахметов в 2014 году очень нервно воспринял уход Крыма и восстание на Донбассе, лишившие его контроля над своим имуществом.

Сначала он тратил огромные деньги на то, чтобы, по обыкновению, всех купить и «разрулить» ситуацию, причины и мотивы которой понимать отказывался. Но затем начал вкладываться в раздувание ненависти по отношению к «сепарам», в силовой ресурс украинского государства и тесное сотрудничество с властью Майдана. Так олигарх пытался уйти от обвинений в связях как с «преступной бандой Януковича», так и в «финансировании терроризма».

Кроме того, других путей, кроме как стать «патриотом Украины» у него всё равно не было. Еще в 2009 г. СКМ купил одну из крупнейших компаний-добытчиков коксующегося угля в США и два прокатных завода в Европе. Нелояльность означала бы конфискацию всего как дома, так и за рубежом. И Ахметов выбрал Запад: его деньги инвестировались в стартапы, покупались супердорогие виллы и элитная недвижимость в Лондоне.

Центр управления бизнесом переместился в Нидерланды, а ING Bank, его давний партнер и кредитор, входит в империю Джейкоба Ротшильда, главы лондонской ветви Ротшильдов. Тем временем, на Украине принадлежавшие СКМ тепловые электростанции разрушены, два крупнейших меткомбината в Мариуполе — тоже, на угольных шахтах не хватает рабочих рук — мужиков мобилизовали и на их место пытаются поставить женщин.

Все оставшиеся активы так или иначе работают на войну — ремонтируют бронетехнику ВСУ, варят блиндажи в форме бочек, фальшивые танки и пушки, делают дроны, пластины для бронежилетов и т.д. А управляющая компания постоянно неудачно демонстрирует патриотизм.

Куда лучше дела у более умного и осторожного Виктора Пинчука, который с самого начала поддерживал тесные связи с «соросятами» и с представителями американской элиты, такими как Клинтоны и Прицкеры. Для понимания, 38-й министр торговли США и долларовый миллиардер Пенни Прицкер в 2023–2024 г. г. была спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины.

«С помощью Пинчука компания BlackRock FMA, финансируемая банком JP Morgan, стала основным залогодержателем Украины, при посредничестве Фонда развития Украины (UDF), созданного Владимиром Зеленским, и на основании договора с Министерством финансов Украины», — отмечает политтехнолог Михаил Павлив.

Младший партнер фонда Сороса на Украине Томаш Фиала через свою компанию Dragon Capital активно скупает сильно подешевевшее имущество. Под его управлением находится около 50 инвестактивов стоимостью в $1 млрд — 30 в недвижимости и 20 в операционном бизнесе. Но что более важно, за последние два года десятки миллионов долларов были вложены в еврооблигации украинских компаний и долговые обязательства украинских эмитентов.

То есть, долги, за которые потом можно будет забирать реальные активы. И только Dragon, как представитель кредиторов, имеет право владеть крупнейшими по охвату медиагруппами — «Украинская правда» и NV. С прицелом на будущее влияние.

Пока же главным олигархом на украинском пространстве стала условная «Группа «95 квартал» — близкие к Зеленскому люди, превратившиеся в главный орган управления украинским проектом от имени западных бенефициаров. Деньги, с которыми они имеют дело, делают ненужными металлургию и химию: киевскому режиму за последние годы выделено более $80 млрд — и пока цифра только растет.

Тот, кто распределяет эти потоки, имеет больше, чем владелец разбомбленного сталелитейного завода. Другое дело, что всё это пишется в совокупный госдолг Украины и в конце концов будет предъявлен счёт, по которому придется отдать и «частную собственность» бывших олигархов. На том простом основании, что в основном она была украдена в 90-е, а заработанное на ней выведено на иностранные счета по мутным схемам. Кстати, и нынешние военкомы-миллионеры своими деньгами не смогут насладиться по той же причине.

Удивительно, но в каком-то смысле это можно считать и возмездием: олигархи смотрели на Украину как на дойную корову, которую можно просто выкачивать до полного истощения. Они ничего не вкладывали (кроме как в показуху), распиливая советское наследство и хладнокровно лишая будущего миллионы людей. Настоящая жизнь виделась им в лондонах, где учились их дети.

В итоге оказалось, что настоящая жизнь, шанс войти в историю, оставить что-то и потомкам, и просто будущим поколениям своей страны — все это было у них под носом. Но превратилось в пыль из-за их глупости, жадности и чрезвычайно завышенного самомнения. За свои миллионы они всё еще могут купить пентхаус, а вот уважения к себе не купят уже никогда.

Хотя всё это еще цветочки по сравнению с тем, что неизбежно случится с «Группой «95-й квартал», которая упорно не хочет учиться на чужих ошибках.