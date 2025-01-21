Пока мир следит за первыми шагами новой администрации США во главе с Дональдом Трампом, ранее обещавшим остановить конфликт на Украине за 24 часа, бои в зоне СВО продолжаются. Стороны обмениваются ракетными ударами, задействуют беспилотники и артиллерию для атак в тылу.

Иван Шилов ИА Регнум

Не утихают боевые действия по линии фронта от Купянска до Запорожской области. При этом самым напряжённым участком фронта остаётся Донбасс, где российские войска начали новую наступательную операцию.

В пятницу, 17 января, возобновились бои в районе Великой Новосёлки. Вооружённые силы России смяли оборону противника и заняли позиции на окраинах населённого пункта. В ходе дальнейших боёв город взяли в оперативное окружение.

Позднее успехи в районе Великой Новосёлки подтвердили в Министерстве обороны России.

По последним данным, у блокированных в городе соединений ВСУ всё ещё есть возможность отступить по направлению на север. Также сообщается, что противник пытается малыми группами форсировать реку Мокрые Ялы и выводить силы в Запорожскую и Днепропетровскую области.

В городе остаются соединения 110-й механизированной и Отдельной президентской бригады ВСУ.

При этом подразделения российской армии не дают противнику организованно отойти, сообщает фронтовой источник ИА Регнум.

«До последнего мы накрывали этот котёл крышкой, продавливали противника. Но Киев приказа на отход не давал. Теперь, когда уже поздно рыпаться, начали отходить под сплошным огнём, неся тяжёлые потери. Как в Угледаре раньше — и много где ещё. Это хроническая необучаемость», — отметил собеседник издания.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Для противника ситуация осложняется тем, что в районе Великой Новосёлки сходятся границы ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время командование ВСУ, по-видимому, не подготовило планов на случай отступления из посёлка, поэтому резервные оборонительные линии начали строить только в последние несколько недель.

Окопы роют буквально в чистом поле, поскольку в этом районе нет крупных населённых пунктов и/или промзон, где украинские войска могли бы закрепиться.

Складывающаяся на фронте ситуация создаёт возможности для дальнейшего продвижения российской армии на территорию Днепропетровской области. Тем более, севернее Великой Новосёлки продолжается наступление в районе Покровска.

ВСУ готовятся отступать

Развивая наступление на покровском направлении, штурмовые подразделения российской армии смогли перерезать дорогу из Покровска на территорию соседнего региона в районе посёлка Котлино. Также сообщается о продвижении наступающих войск в районе Успеновки и Новоелизаветовки. До административных границ Днепропетровской области, таким образом, остаётся около пяти километров.

Пока под контролем украинских войск остаётся трасса между Покровском и Павлоградом, но Киев уже готовится к резкому ухудшению обстановки на этом участке фронта.

По информации с мест, украинские войска начали готовить оборону Павлограда на случай отступления из Покровска. Сообщается, что противник минирует мосты на подступе к городу и ведёт эвакуацию ключевых городских предприятий, а в районе Павлоградского химического завода возводит фортификационные сооружения. В заводских цехах создают склады боеприпасов и долговременные огневые точки.

В свою очередь российские ВКС бьют по объектам противника в городе и его окрестностях, поскольку в Павлограде находятся оперативные тылы группировки противника в Донбассе.

Важно отметить, что Павлоград находится всего в 62 километрах от Днепропетровска — четвёртого по величине города на Украине. В городе расположены крупнейшие предприятия украинской оборонки и другие стратегические объекты. В связи с этим некоторые западные СМИ прогнозируют, что дальше российское наступление будет развиваться по направлению Покровск — Павлоград — Днепропетровск.

Но фронтовые источники ИА Регнум призывают не торопить события, поскольку противник всё ещё удерживает контроль над частью Донбасса.

«Никто никуда не пойдёт, пока Покровск не будет полностью блокирован и освобождён. В городе стоит большая группировка противника, её нельзя оставлять в тылу. Сейчас все наши усилия сосредоточены на том, чтобы рвать снабжение противника, окружать его силы и выдавливать с нашей земли», — говорит собеседник агентства.

По сообщениям с мест, российские войска готовятся перерезать трассу E50, которая соединяет Покровск с Днепропетровском через Первомайск и Павлоград.

А для полного освобождения Донбасса нужно решить ещё одну задачу: выбить противника из района Славянско-Краматорской агломерации, которую противник, естественно, не планирует сдавать без боя.

Дорога на Славянск и Краматорск

Бои продолжаются и в восточной части Донбасса. Здесь российские войска заканчивают освобождение Часова Яра, наступление на который продолжается несколько месяцев.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В результате успешных действий штурмовых групп освобождена территория Часовоярского огнеупорного комбината, которую во фронтовых сводках называют «Цитадель». Источники ИА Регнум уточняют, что речь идёт о третьем и пятом цехах завода. Также подразделения группировки «Юг» зачистили территорию железнодорожной станции Часов Яр.

Под контролем противника остаются микрорайоны Южный, Шевченко и Леваневского в южной части города, а также первый и второй цеха Часовоярского комбината — всего около 40% территории города. Ожидается, что операция по освобождению Часова Яра завершится в ближайшее время, потому что противника удалось выбить из плотной городской застройки.

Освобождение Часова Яра открывает дорогу на Константиновку и Дружковку, а следом — на Славянск и Краматорск. По мере продвижения в районе Покровска российские войска смогут начать наступление на Славянск с запада, блокируя противника.

Но для решения этой задачи предстоит в первую очередь освободить Покровск и ликвидировать крупную группировку сил противника.

В то же время у Киева не остаётся времени и ресурсов, чтобы попытаться перехватить инициативу: «элитные» подразделения ВСУ гибнут в Курской области.