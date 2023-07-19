Вашингтон, 19 июля, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что всего за 24 часа сможет разрешить русско-украинский конфликт. Он планирует в случае своей победы на выборах президента США сказать двум коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому пару предложений.

Gage Skidmore Трамп

«Я бы сказал Путину: «Ты должен уладить это». Я бы сказал Зеленскому: «Ты должен решить это». Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег. Я бы добился урегулирования за 24 часа», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Бывший президент добавил, что конфликта на Украине «никогда не должно было случиться». Трамп видит своей задачей немедленное прекращение огня.

Как сообщало ИА Регнум, директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин 12 июля заявил, что условия для переговоров по Украине ещё должны созреть. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пока никаких перспектив для начала переговоров между Россией и Украиной не просматривается.

В июне Путин заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По словам президента, ключ к решению проблемы Киева на стороне Запада.

Трамп заявил 7 июля, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны. Если победит на выборах, то положит конец конфликту на Украине в течение 24 часов.