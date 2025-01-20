Ещё никогда в современной истории страны россияне так массово не меняли специальность, как в последние годы. Темпы профессиональной мобильности резко выросли — по мнению экспертов, в обществе происходит настоящая переоценка карьеры как таковой.

Иван Шилов ИА Регнум

Как показывает недавнее исследование российского рынка труда, проведённое аналитиками рекрутингового агентства hh.ru, 38% россиян с 2022 года сменили профессию. Чаще других это делали автомойщики, курьеры, швеи, режиссеры и технические директора. Реже новую сферу выбирали врачи (5%), а также геологи, бухгалтеры, агрономы и программисты (не более 13%).

В целом каждый пятый россиянин, сменивший профессию, выбрал рабочую или производственную специальность. Примечательно, что сфера IT оказалась не столь популярной — в неё за последние три года перешли лишь 10% соискателей.

Есть у тяги к перемене профессии и географические особенности. Начинать с чистого листа не боятся жители Дальнего Востока, а вот в Москве, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии, Дагестане и на Чукотке люди оказались более консервативными.

Что касается отличий по возрастным группам, то, как отметили специалисты сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob, наиболее активны в этом плане молодые россияне — в возрасте от 25 до 35 лет.

Новой работе — новые навыки

Можно сомневаться в конкретных цифрах, но очевидно, что сегодня россияне стали чаще менять специальность, отмечает в беседе с ИА Регнум HR-эксперт Илья Варакин. К этому в том числе приводят стремительное развитие технологий и изменение требований к навыкам.

«В условиях цифровизации многие традиционные профессии теряют актуальность, в то время как новые специальности требуют совершенно иных знаний и умений. Это создаёт потребность в переобучении и адаптации к новым условиям», — сказал ИА Регнум HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации карьеры Гарри Мурадян.

Параллельно с этим в последние годы на российском рынке труда наблюдался значительный переток кадров: в частности, в обрабатывающую промышленность и оборонный сектор, где в связи с увеличением объёмов госзаказа работникам стали платить больше. Люди ориентируются на сферы, где рассчитывают получить более привлекательную зарплату и условия труда, пусть для этого и придётся сменить профессию.

«Некоторые рынки начали сильно бурлить и повышать ставки, поэтому люди быстро переходят с места на место, — рассказывает Варакин. — Это вызвано и инфляцией, и тем, что у нас уже который год наблюдается недостаток персонала».

Одним из трендов стал резкий рост в России числа курьеров — подобную работу выбирают даже выпускники престижных технических вузов. В первую очередь дело в деньгах: по разным данным, средний доход доставщиков в России составляет около 117 тысяч рублей в месяц.

После пандемии не хотят выходить из дома

Катализатором изменений на рынке труда стала также пандемия COVID-19, отмечает Гарри Мурадян.

«Многие люди осознали, что их текущая работа не приносит удовлетворения или стабильности, что побудило их искать новые возможности», — говорит собеседник ИА Регнум.

Пандемия повлекла за собой и взрывной рост популярности удалённой работы. В 2020 году рынок труда столкнулся со скачком предложений поработать на «дистанте», но ещё большим оказался всплеск запросов на такие вакансии — он превысил показатели 2019 года почти в 2,5 раза.

К концу 2024 года, как отмечают в Центре трудовых исследований НИУ ВШЭ, доля удалённой занятости заметно сократилась. Но спрос на подобные вакансии сохраняется: россияне активно ищут удалённую работу или гибридный формат, считая их наиболее комфортными для себя. Ради возможности работать из дома многие кандидаты готовы пойти и на карьерные изменения.

«Появление дистанционных средств труда и контроля за ним привело к тому, что большинство людей уже не хотят работать в офисе, — говорит Илья Варакин.— Есть большие сегменты рынка, например финансовый сектор, где финансисты вообще не рассматривают работу, если на ней нет возможности работать хотя бы гибридно, один-два дня в неделю находясь дома».

«Ценные мобильные»…

Для работодателя смена профессии человеком может говорить о его гибкости, способности осваивать новые навыки. В современном мире, где на рынке труда регулярно появляются новые ниши и закрываются старые, профессиональная мобильность становится ценным активом сотрудника, готового к переменам и развитию.

Как рассказывает Гарри Мурадян, смена профессии кандидатом привлекательна для работодателей по нескольким причинам. В частности, такие люди часто обладают разнообразным опытом и навыками, что полезно для компании.

«Они также могут принести свежие идеи и нестандартные подходы к решению задач», — отмечает наш собеседник.

Кроме того, по его словам, люди, которые меняют профессию, обычно более мотивированы и готовы к обучению, что делает их ценными активами для команды. Наконец, такие соискатели наглядно демонстрируют адаптивность — качество, которые особенно важно в условиях быстро меняющегося рынка.

По мнению экспертов, такие качества, как гибкость, адаптивность и умение действовать в нестандартных ситуациях, будут высоко цениться на рынке труда в 2025 году. Работодатели уже сейчас предпочитают специалистов, готовых брать на себя разные роли, поэтому смена профессии может помочь человеку получить заветное рабочее место.

…«и несерьёзные безответственные»

В то же время далеко не все работодатели и кадровики одобряют частые смены работы кандидатом. Да, сейчас таких людей уже не назовут «летунами» — скорее используют модное слово «джоб-хопперы» (от английского выражения job hopping, «перепрыгивание с одной работы на другую»), но скепсис от этого не изменится.

Частая смена работы (и тем более профессии) может говорить о безответственности, несерьёзности и легкомыслии кандидата.

«Сотрудники отдела кадров могут увидеть в анкете такого кандидата потенциальный риск, — комментирует ситуацию Гарри Мурадян. — Частая смена профессии иногда вызывает вопросы о стабильности и приверженности работника».

По его словам, работодатели могут опасаться, что претендент на рабочее место не задержится надолго. А это приведёт к дополнительным затратам на обучение и адаптацию сотрудника, если прежний решит снова сменить место работы.

Хотя смена профессии открывает новые горизонты как для работников, так и для работодателей, обеим сторонам важно учитывать возможные риски и нюансы, подчёркивает собеседник ИА Регнум.

«Работодателям стоит обращать внимание на мотивацию кандидатов и их готовность к долгосрочному сотрудничеству, — поясняет эксперт. — В свою очередь соискателям нужно тщательно продумывать свои шаги и быть готовыми объяснить свои карьерные изменения, чтобы убедить работодателя в своей надёжности и серьёзности намерений».