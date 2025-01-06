Москва, 6 января, 2025, 09:35 — ИА Регнум. Российские эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru назвали использование искусственного интеллекта и гибкость потенциальных сотрудников главными трендами на рынке труда в России в 2025 году. Об этом сообщила 6 января Lenta.ru.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Отмечается, что работодатели в новом году будут чаще смотреть на реальный опыт соискателей. Кандидатов на должность будут оценивать не по диплому, а по конкретным кейсам, тестам, профессиональным достижениям.

В новом году будут востребованы кандидаты с развитыми софт-скиллами: креативностью, адаптивностью, способностью находить общий язык с коллегами.

Выросла потребность в людях, способных эффективно делегировать рутинные задачи нейросетям, в ИИ-экспертах, промпт-инженерах, специалистах по машинному обучению.

Искусственный интеллект включён в 2025 году в топ-5 трендов благодаря возможности автоматизировать рекрутинг. Он помогает составить описания вакансий, отбирать релевантные отклики, ранжировать резюме и давать развёрнутую обратную связь кандидатам на должность. В результате работодатель экономит время и деньги, а процесс найма ускоряется.

Отмечается также, что в новом году укрепится тренд на человекоцентричность. Работодатели сегодня стараются создать в коллективе психологический комфорт и позитивную атмосферу, а также прозрачные внутренние процессы, чёткие диапазоны зарплат и гибкие условия труда.

Кроме того, в новом году высоко будут цениться гибкость, адаптивность, способность оперативно перестраиваться и менять стратегии в зависимости от контекста. Более предпочтительными сегодня являются специалисты, готовые брать на себя разные роли и действовать проактивно, в том числе в нестандартных ситуациях.

Ещё одним трендом нового года названо стремление компаний вкладываться в развитие работников, что выражается в карьерной поддержке уже работающих специалистов и в поиске молодых талантов. Компании стремятся создать необходимые условия для уменьшения текучести кадров, усилить команду. Взращивание сотрудников с помощью менторинга и программ корпоративного обучения названо стратегической инвестицией.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным исследования Yota, в 2024 году жители России более активно, по сравнению с предыдущим годом, пользовались онлайн-сервисами для поиска работы. На подобных ресурсах мобильный трафик увеличился на 33%, количество пользователей — на 17%.

Больше всего новых соискателей добавилось в возрасте 46–55 лет. На втором месте люди в возрасте 56+. Заметно увеличилась доля абонентов 26–35 лет. При этом аудитория до 25 лет сократилась.