Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо побывал с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах — там он убеждал шейхов отказаться от помощи Москве в поддержке российского «теневого флота» — так на западе называют танкеры, перевозящие российскую нефть вопреки санкциям. Но этим финны не ограничились.

EPA/ALI HAIDER/TASS

Одновременно в Хельсинки прошло совещание глав стран НАТО, расположенных по берегам Балтийского моря — там тоже обсуждали меры борьбы с «теневым флотом». Участники саммита на словах выразили решимость, но пока неизвестно, хватит ли им смелости на практике воплотить те меры, о которых они договорились.

Финн в Дубае

13 января глава финского правительства Петтери Орпо начал свой визит в Объединенные Арабские Эмираты. В этой поездке, приуроченной к 50-летию дипломатических отношений между Финляндией и ОАЭ, Орпо сопровождала делегация бизнесменов. Обсуждение экономических отношений названо одной из целей визита, но главная цель состоит в другом.

Перед началом поездки Орпо заявил, что намерен обсудить в Дубае вопрос российского «теневого флота» и попытаться уговорить арабских шейхов больше не помогать Москве в этой сфере.

Визит финского премьера в Эмираты оказался поделен на две части — открытую и конфиденциальную.

В рамках первой он открыл в Дубае новое здание финского посольства и встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом ибн Султаном А́ль Нахайяном, с премьером Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и с восьмью министрами. С ними Орпо вел беседы об экономическом сотрудничестве.

А вот о содержании конфиденциальной части визита, когда гость рассказывал шейхам о ситуации на Балтике и убеждал их отказаться от сотрудничества с Москвой, говорится очень глухо и кратко. Вряд ли, конечно, шейхи что-то пообещали Орпо. Однако его визит — лишь небольшая часть кампании давления и уговоров, ведущихся в отношении Эмиратов совокупным Западом.

Финская пресса пишет, что Дубай стал одним из важных центров «теневого флота». Было опубликовано «расследование», проведенное редакцией портала финского государственного радио и телевидения (Yle), из которого следует, что зарегистрированные в Дубае компании владеют пятьюдесятью судами «теневого флота», находящимися в санкционных списках.

В частности, перевозившим российский бензин танкером Eagle S, который финны недавно задержали по подозрению в повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, владеет дубайская компания Caravella. Как известно, в Хельсинки подозревают, что это была спланированная диверсия. В таком случае тень подозрения должна была лечь и на владеющую судном фирму из ОАЭ.

Global Look Press/IMAGO/Heikki Saukkomaa Eagle S

Финны обращают внимание, что в санкционных списках Запада фигурируют не только нефтяные танкеры, но несколько судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из России в другие страны. Некоторые компании — владельцы этих судов также зарегистрированы в Дубае.

Ближневосточный Татуин

В прошлом году в Европу оказалось поставлено рекордное количество российского СПГ. Финская государственная компания Gasum также импортировала его в Суоми до прошлого лета.

В пакете санкций, принятом ЕС прошлым летом, членам союза запрещается выступать посредниками в экспорте российского сжиженного природного газа. Эксперты оценили, что это изменение окажет незначительное влияние на российскую экономику.

ЕС всё же продолжает закупать не только СПГ, но и нефтепродукты российского происхождения — они поступают из третьих стран, где перерабатывается сырая нефть, поставляемая «теневым флотом». Таким образом, создается парадоксальная ситуация. С одной стороны, «теневой флот» помогает поддерживать энергетический комплекс Евросоюза. С другой — ЕС всячески пытается затруднить его деятельность, стреляя себе, что называется, в ногу.

Финская пресса пишет, что ОАЭ вообще имеет большое значение для России: дубайские компании обходят санкции, экспортируя высокотехнологичную продукцию, а богатые россияне покупают в городе элитную недвижимость.

Сотрудник Йельского университета Джеймс Генри, специализирующийся на изучении «налоговых убежищ, сравнивает Объединенные Арабские Эмираты с кантиной из «Звездных войн», куда герои фильма заходят, чтобы найти пилота, готового без лишних вопросов вывезти их с планеты Татуин. «Когда вы заходите внутрь, вы можете увидеть клептократов, олигархов, лиц, отмывающих деньги, и российских торговцев сырьем, которые уклоняются от санкций», — живописует Генри в беседе со скандинавской прессой.

«Балтийский часовой»

Пока Орпо охотился за «теневым флотом» в ОАЭ президент Финляндии Александр Стубб. во вторник, 14 января, принимал в Хельсинки саммит, на который прибыли, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Дональд Туск, глава правительства Дании Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон и заместитель председателя Европейской комиссии Хенна Вирккунен.

Главная тема встречи — борьба с «диверсионной деятельностью России» на Балтике. Основным инструментом этой деятельности по мнению участников саммита является всё тот же «теневой флот».

Финская пресса освещала саммит в патетических тонах. Это был слёт союзников, договаривавшихся о борьбе с общим противником.

«Действительно, общий враг укрепляет единство», — откровенно заявил президент Стубб в интервью Yle перед началом встречи.

Тем не менее, позже он проявил некоторую осторожность и не стал возлагать однозначно вину за аварию на кабеле Estlink 2 на Россию. «Не стоит спешить с выводами, лучше провести тщательное расследование. Здесь есть два варианта: это было сделано намеренно или это произошло случайно», — посоветовал глава финского государства.

Участники саммита, рангом пониже, высказывались вполне однозначно.

«Я полагаю, что Россия решила испытать такую форму гибридного воздействия в надежде вызвать хаос и неуверенность в странах Балтийского региона. Теперь же в сторону России посылают сигнал, что такими методами этого не стоит пытаться добиться, иначе последует мощная ответная реакция», – заявила директор эстонского «Международного центра оборонных исследований» Кристи Райк.

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что НАТО запускает проект «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), предназначенный, по его словам, «для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море». В его рамках НАТО увеличит свое присутствие на Балтике. Впрочем, Рютте не стал конкретизировать количество судов, направляемых в регион, поскольку, по его словам, оно будет меняться из недели в неделю. Кроме того, НАТО, по его словам, не хочет раскрывать точные данные «враждебным государствам».

Десять пунктов Стубба

На совместной пресс-конференции с Михалом и Рютте Стубб подвел итоги встречи, выделив десять пунктов.

Пункт первый — 8 стран-участников осудили «участившиеся атаки на критическую подводную инфраструктуру». По мнению Стубба, «резкое совместное заявление демонстрирует успех саммита».

AP/TASS/Antti Aimo-Koivisto

Пункт второй — участники выразили готовность «и далее принимать решительные и целенаправленные меры, когда критическая инфраструктура находится под угрозой». По словам Стубба, «ответные меры в случае с танкером Eagle S показывают, что возможность и готовность к действиям существуют».

Пункт третий — усиление присутствия НАТО в Балтийском море. Рютте повторил свои заявления о запуске «Балтийского часового» и добавил, что в этой операции «примут участие корабли, самолеты и дроны, системы наблюдения которых будут более эффективно интегрированы с системами НАТО».

Из этого вытекает пункт четвертый — обещано, что «для контроля как судоходства, так и подводных операций будут еще больше использоваться современные технологии».

Пункт пятый — по словам Стубба, «страны НАТО балтийского региона продолжат решительные действия в отношении «теневого флота» России».

Пункт шестой — эти страны подпишут меморандум «о взаимопонимании по критической инфраструктуре Балтийского моря». Он будет аналогичен уже имеющемуся у Финляндии и Эстонии.

Пункт седьмой — страны-участницы сформируют группу из юридических экспертов, предназначенную «для поиска средств противодействия гибридному влиянию в морских районах в соответствии с международным морским законодательством».

Пункт восьмой — Финляндия поэтапно представит своим союзникам по НАТО модель действий, использованную на судне Eagle S в декабре 2024 года. т.е., действия финнов, взявших танкер с российской нефтью на абордаж, предлагается взять за образец.

Пункт девятый — декларирует «продолжение тесного сотрудничества между ЕС и НАТО», а десятым пунктом Стубб добавил, что, хотя саммит касался стран балтийского региона, другие члены НАТО будут подробно проинформированы о его результатах.

Если суммировать вышесказанное, балтийские страны НАТО закладывают нормативную базу для борьбы с «теневым флотом».

Одновременно идёт поставка очередных новостных поводов, призванных оправдать дальнейшие действия.

Так, 14 января шведский телеканал SVT сообщил, что в Балтийском море поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Финляндию, Литву, Германию.

EPA/TASS/KIMMO BRANDT

«Сегодня мы можем вам сообщить: установлено, что имеются следы волочения от якоря, вероятно, от китайского сухогруза Yi Peng 3, недалеко от кабеля NordBalt между Швецией и Литвой», — заявил министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин. Двумя месяцами ранее этот же самый сухогруз обвинили в порче двух кабелей, соединяющих Финляндию и Германии, и Литву и Швецию. Как утверждают на телеканале, действия экипажа судна могли быть умышленными, а капитан корабля мог быть завербован российскими спецслужбами.

Этот новостной повод был вброшен как раз под развертывание корабельной группировки НАТО на Балтике — альянс направил в это море свою эскадру, в которую входят до десятка судов разных стран.

Дальнейшее зависит от степени решимости НАТО. Осмелятся ли развернуть широкомасштабную охоту на «теневой флот» (каждое судно которого теперь считается «потенциальным диверсантом»)? Понимают ли, что такая охота многократно повысит эскалационные риски?

Это покажет уже ближайшее будущее.