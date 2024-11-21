На днях поступили сообщения о разрывах пролегающих по дну Балтийского моря интернет-кабелей, которые соединяют разные страны Евросоюза. Сначала был выведен из строя подводный кабель C-Lion1, проходящий от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия). Затем перестал работать подводный интернет-кабель, пролегающий между Литвой и Швецией. Причина этих двух ЧП пока не ясна, но есть ощущение, что на свет божий извлечена заранее заготовленная «консерва».

ИА Регнум

Представители властей Литвы, Германии и Финляндии уже начали яростно намекать на причастность России или Китая, а то и их вместе. Но не стоит забывать, что впервые на Западе заговорили о том, что Россия может повредить эти кабели, еще два с лишним года назад, сразу после диверсий на «Северных потоках».

Намекают на Россию

Сюжет с таинственными «диверсиями» на дне Балтийского моря развивается стремительно.

Всё началось с того, что утром 18 ноября финская государственная телекоммуникационная компания-оператор Cinia сообщила о разрыве подводного кабеля связи C-Lion1, соединяющего страну с Германией. Его длина составляет около 1,2 тысячи км, он проходит от финских берегов до немецкого города Росток.

Сначала финские власти попытались развеять тревогу обывателей. «Протянутый между Финляндией и Германией подводный кабель скоро начнут чинить», — сообщил исполнительный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила.

По его словам, к месту аварии будет направлено ремонтное судно, а причина обрыва пока неизвестна. Он, впрочем, отметил, что пока рано судить о том, был ли C-Lion1 поврежден намеренно.

Не так повели себя политики.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и ее немецкая коллега Анналена Бербок заявили, что «европейской безопасности угрожает не только агрессивная война России против Украины, но и гибридные угрозы со стороны злоумышленников». Таким образом, они сходу намекнули, на кого именно намерены возложить вину.

Стоит пояснить, что получивший повреждения кабель находится на дне моря в непосредственной близости от другого объекта: в свое время для облегчения монтажных работ C-Lion1 прокладывали вдоль российского газопровода «Северный поток», на расстоянии всего нескольких сотен метров.

И что самое интересное — сразу после выведения обоих «Потоков» из строя финские представители силовых структур и эксперты в области кибербезопасности назвали кабель «следующей возможной мишенью для диверсий, в том числе со стороны России».

Тогда, осенью 2022 года профессор кибербезопасности Тапио Франти, работавший в финском Университете Йювяскюля, предупредил, что Суоми должна быть готова к возможности атак на подводные линии электроснабжения и передачи данных.

В свою очередь профессор кибербезопасности из финского Университета Аалто Ярно Лимнелл сказал, что, дескать, «взрыв газопровода показывает, что от России можно ожидать практически всего». Лимнелл призвал беспокоиться за кабель, пролегающий близ «Северных потоков», и добавил, что у них в университете «существуют различные сценарии того, как может быть нанесен ущерб нашему информационному обществу».

По сути, мы имеем дело с типичным самосбывшимся пророчеством: пропагандисты сами в свое время предрекли «российскую атаку» на подводный кабель и сами же теперь усиленно нагнетают в головах своей аудитории уверенность, что Россия и виновата.

Абсурдность обвинений России в подрыве газопровода была очевидна с самого начала, но теперь на Западе не просто в СМИ, а уже на уровне официальных лиц рассматриваются обвинения в адрес Украины и её союзников. На этом фоне логика финских экспертов начинает работать против них, ведь если «Поток» подорвала не Россия, то и виновников разрыва соседнего кабеля нужно искать западнее.

«Китайский след»

Всего спустя несколько часов после ЧП с финским кабелем стало известно об аналогичном инциденте с кабелем, соединяющем Литву и Швецию.

По словам главы технического отдела литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюса Шемешкявичюса, Швецию и Литву связывают три интернет-кабеля, так что вскоре связь была восстановлена, но из-за инцидента пропускная способность местного интернета уменьшилась на треть.

К слову, финский кабель поврежден намного южнее места обрыва кабеля, лежащего между Литвой и Готландом. На ремонт, по оценке литовских специалистов, уйдут одна-две недели, но только в том случае, если погодные условия будут благоприятными.

С заявлением по поводу случившегося выступил германский министр обороны Борис Писториус. Он сразу практически без тени сомнений сказал: диверсия. По его словам, «никто не верит» в то, что два оборванных кабеля были «случайно перерезаны».

В кулуарах заседания Совета Европейского союза в Брюсселе Писториус подчеркнул: «Мы должны сделать вывод — не зная точно, кто это сделал! — что это гибридная акция. И мы также должны предположить, что это саботаж». В некоторых западных СМИ начались рассуждения, что таков, мол, оказался «асимметричный ответ» Москвы на разрешение Вашингтона Киеву бить вглубь России ракетами западного производства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что все обвинения в адрес Москвы по поводу порчи кабелей безосновательны и абсурдны. А вот у литовских властей своё мнение на этот счет. Старший советник президента республики Кястутис Будрис заявил, что у них якобы есть информация о неких российских судах, с которых осуществляется диверсионная деятельность.

«Они под прикрытием научных исследований ведут подводную активность, чтобы при необходимости повредить наши коммуникации. Мы должны не позволять российской стороне так свободно перемещаться», — сказал он.

Однако вскоре в деле появился любопытнейший нюанс. Кажется, «русский» след решили заменить на «китайский».

Финское издание Yle пишет, что изучило движение судов в этом районе за несколько часов до обрыва C-Lion1, и «передатчики как минимум четырех кораблей, по всей видимости, оказались отключены».

Причем особое внимание обращается на китайский сухогруз Yi Peng 3. «Его сигнал пропал в районе обрыва кабеля. Сигнал отсутствовал с вечера воскресенья, 17 ноября. Всё это время корабль находился вблизи места обрыва», — уверяет Yle. Yi Peng 3 — судно длиною в 225 метров, шедшее в Финский залив из Порт-Саида в Египте. «Судя по всему, в начале ноября он был в России в порту Усть-Луга», — нагнетают подозрения финские журналисты.

Чем примечателен этот «вброс»?

Тут стоит напомнить о событиях годичной давности, когда получил повреждения подводный газопровод Balticconnector, связывающий Финляндию и Эстонию. Это происшествие тоже тогда получило широкий резонанс. И всевозможные эксперты закричали о том, что это «акция российских диверсантов в рамках необъявленной войны, начатой в отношении инфраструктуры западного блока».

Истерия продолжалась примерно неделю, пока не оказалось, что газопровод непреднамеренно повредил китайский контейнеровоз NewNew Polar Bear, бросивший близ него якорь. Китай, в общем-то, с этим не спорил, признав вину, — и инцидент, казалось, был улажен. И вот теперь китайское судно вновь обвиняют в порче подводной инфраструктуры на Балтике.

«Странные» совпадения

Причина этих не оформленных пока еще официально обвинений вполне понятна — населению западных стран хотят внушить уверенность в том, что «союзник России Китай» помогает Москве в ее гибридной войне, развязанной против ЕС и НАТО. Соответственно, можно задним числом объявить, что и повреждение Balticconnector было не случайностью, а результатом спланированной в Москве и Пекине злонамеренной акции.

Правда, такие обвинения в адрес Китая идут вразрез с внешней политикой Финляндии.

Совсем недавно президент страны Александер Стубб побывал в КНР с официальным визитом и договаривался с китайцами об активизации двустороннего экономического сотрудничества. Но чего только не сделаешь, если тебя настоятельно об этом попросят «старшие братья» в Вашингтоне и Брюсселе.

Немецкое издание Bild переняло у Yle эстафету и опубликовало вторую часть «разоблачений».

Оказывается, китайский сухогруз мог оборвать оба кабеля спущенным в воду якорем или донным тралом. Утверждается, что Yi Peng 3 «своими странными маршрутами» привлек внимание датских военных моряков, и поэтому два судна ВМС Дании последовали за ним и остановили его. Капитаном судна оказался… гражданин России. Всё сошлось! Сразу два главных врага «свободного мира», Россия и Китай, в одном флаконе.

Примечательно, впрочем, что представители финских государственных силовых служб не торопятся поддерживать эту конспирологию — что с «русским следом», что с китайским.

Начальник командного центра береговой охраны Финского залива Йоона Кастрен заявил Yle, что в месте обрыва кабеля всегда довольно оживленное движение, а передатчики могут быть отключены по множеству причин.

В свою очередь в финской Полиции безопасности (SuPo) напомнили, что ежегодно в мире происходит не менее двухсот поломок подводных кабелей. И чаще всего такие инциденты случаются по причине непреднамеренных человеческих действий, таких как рыбная ловля или постановка на якорь. В SuPo подчеркнули, что основная ответственность за расследование инцидента лежит на шведских властях, поскольку ЧП произошло в шведских экономических водах. Финский министр обороны Антти Хяккянен тоже пока не стал комментировать причины повреждения кабелей.

Если же говорить по существу, то в последние годы на Балтике имел место лишь один твердо доказанный факт подводной диверсии — подрыв «Северных потоков». Вопрос состоит лишь в том, напрямую ли американцы взорвали газовую магистраль или это сделали их украинские «прокси».

Стоит еще отметить, что обрыв интернет-кабелей совпал с начавшимися 18 ноября у берегов Финляндии военно-морскими учениями стран НАТО Freezing Winds — 24 («Ледяной ветер — 24»). Закрытый для проведения тренировок район финского побережья соседствует с участком, откуда начинается маршрут порванного телекоммуникационного кабеля. Сами инциденты произошли неподалеку от зоны активного этапа учений, в котором участвуют американские морские пехотинцы из 2-го отдельного разведывательного батальона 2-й дивизии морской пехоты ВМС США.

И еще: диверсия двухгодичной давности на «Северных потоках» также по времени совпала с учениями НАТО Baltops 2022. И такие совпадения дают повод для глубоких размышлений.