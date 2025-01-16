Израиль и палестинское движение ХАМАС 15 января договорились о прекращении огня в секторе Газа. Это соглашение способно положить конец разрушительной 15-месячной израильской операции в анклаве, в ходе которой погибло почти 50 тысяч палестинцев. Но существует много препятствий, чтобы не только довести договоренности до реализации, но даже для того, чтобы они просто начали действовать.

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa

Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдур Рахман бин Джассим аль-Тани объявил о заключении сделки в среду, 15 января, на пресс-конференции в Дохе, отметив, что прекращение огня будет действовать с 19 января. Катарцы вместе с египтянами помогли ХАМАС договориться с Израилем, в то время как новая администрация США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом пыталась оказывать давление на израильтян.

«Мир через силу»

Теперь всё зависит от того, ратифицирует ли сделку кабинет министров Биньямина Нетаньяху.

Трамп уже поспешил похвалить соглашение, назвав его «эпическим» и подчеркнул, что оно не произошло бы без его возвращения в Белый дом. Это заявление даёт надежду, что стороны могут приступить как минимум к первому этапу сделки.

Опасения вызывают именно споры в израильском правительстве. Отказ Нетаньяху от соглашения будет воспринят Трампом как попытка украсть у его администрации первую победу и нанести репутационный ущерб.

«Это грандиозное соглашение о прекращении огня могло быть заключено только в результате нашей исторической победы в ноябре, поскольку оно показало всему миру, что моя администрация будет стремиться к миру и вести переговоры, чтобы обеспечить безопасность всех американцев и наших союзников», — написал Трамп на платформе TruthSocial.

Трамп отдельно отметил усилия по заключению сделки члена своей команды по национальной безопасности специального посланника на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, а такжеподчеркнул союзнический характер отношений с Израилем и стремление к тому, «чтобы Газа никогда больше не стала убежищем для террористов».

«Мы продолжим продвигать идею мира через силу по всему региону», — резюмировал Трамп.

Три шага к миру

На первом этапе сделки, который продлится 42 дня, ХАМАС должен освободить 33 пленных: несовершеннолетних, женщин (как гражданских лиц, так и военнослужащих) и гражданских мужчин старше 50 лет.

Взамен Израиль освободит 30 палестинских заключенных за каждого гражданского заложника и 50 за каждую женщину из числа военнослужащих.

Израильские силы отойдут из густонаселенных районов к окраинам сектора Газа, в анклав будет направлена дополнительная помощь ООН, а перемещённые палестинцы начнут возвращаться домой.

На 16-й день предполагается начать переговоры по реализации второго этапа, который, как планируется, продлится также 42 дня и будет включать в себя декларацию «устойчивого спокойствия».

На этой стадии ХАМАС должен отпустить оставшихся пленников-мужчин (солдат и гражданских лиц) в обмен на ещё не согласованное количество палестинских заключенных и начало полного вывода израильских войск из Газы, который должен завершиться до конца второго этапа.

На третьем этапе тела погибших израильских заложников будут обменяны на тела погибших членов ХАМАС. Начнёт реализовываться план реконструкции Газы, а также будут открыты пограничные переходы для въезда и выезда из сектора.

Проект соглашения о перемирии также предусматривает переговоры о структуре постконфликтного управления и восстановления Газы, но, поскольку консенсуса по этим вопросам нет, сохраняется возможность длительной военной оккупации территории Израилем, вплоть до возобновления военных действий в ближайшее время.

Кроме того, в рамках сделки не рассматриваются политические переговоры по урегулированию основного конфликта между Израилем и палестинцами.

Как сообщил ИА Регнум международный обозреватель и эксперт по Ближнему Востоку Игорь Субботин, согласованная сделка между Израилем и ХАМАС частично устраняет проблему заложников, которая формально лежала в основе продолжавшейся больше года военной операции в Газе, но не купирует сам полномасштабный конфликт и глубинные причины, стоящие у его истоков.

По его словам, Израиль согласился ограничить оперативную активность своих войск в Газе, но продавил ХАМАС на то, что долго вызывало противоречия, — оформление буферных зон и сохранение контингента на перешейке между Газой и Египтом.

Речь не идёт о выводе войск из анклава, а это триггер для вооруженного крыла ХАМАС, чтобы начать перегруппировку и восстановление сил вместо демобилизации.

Global Look Press/Maayan Toaf/Israel Gpo Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фронте в Газе

В свою очередь, как отмечает Субботин, вступление Дональда Трампа в должность 20 января может только наэлектризовать атмосферу вокруг Газы. В окружении республиканца говорят, что тот будет добиваться «автономии для палестинцев» по модели Пуэрто-Рико — неинкорпорированной территории США в Карибском море.

Важным аспектом этой концепции будет то, что за основу будет взят принцип «мир в обмен на мир», а не «земля в обмен на мир», поясняют приближённые. А это вряд ли будет с восторгом принято сторонниками «сопротивления».

У самого Нетаньяху были мотивы пойти на сделку, так как стало очевидно, что нынешний этап его военной кампании в Газе зашел в тупик. Поэтому ему необходима пауза хотя бы для того, чтобы решить проблему с частью заложников, что в определённой степени снизит внутреннее давление на его кабинет и позволит, при необходимости, собравшись с силами возобновить боевые действия.

Очевидно, что движение ХАМАС из централизованной организации превратилось в не менее эффективное партизанское движение, которое смогло перестроиться и продолжило наносить существенный урон Израилю.

«Бригады шейха аль-Кассама», военное крыло движения, после опустошения арсеналов развернули против ЦАХАЛ успешную минную войну, минируя дороги, на которых почти каждый день подрываются израильские солдаты.

Погибших израильтян в Газе в последние месяцы, начиная с осени, становится не меньше, а больше, чем прежде. Об этом пишут сами израильские эксперты, также подчёркивая, что кардинальных военных достижений в Газе нет уже полгода.

Делается вывод, что сделку можно было заключить еще тогда — и об этом говорили все главы спецслужб и силовых ведомств. Это бы позволило сохранить жизни солдат и заложников.

Тем не менее, в этом сценарии из виду упускается важная деталь.

Вполне вероятно, что Нетаньяху и не ставит задачи доводить соглашение до третьего или даже второго этапа и намерен возобновить боевые действия.

И тогда нынешняя сделка — всего лишь определённая уступка американцам, притом, что сама администрация США не сыграла в ней какой-либо значимой роли. Несмотря на громкие заявления Трампа, она оказалась неспособной заставить израильское руководство пойти на уступки, в то время как Катар, наоборот, смог должным образом надавить на ХАМАС и заставить его принять сделку.

Израиль не исключает продолжения войны

Нетаньяху и его крайне правое правительство от проекта к проекту соглашения закладывали в каждый текст возможности для постоянной оккупации части территории сектора Газа на первых двух этапах, чтобы в любой момент можно быть вернутся к военным операциям.

Это касается и последнего, одобренного варианта. Поэтому некоторые аналитики уже назвали одобренное соглашение «постановочным».

В частности, профессор Андреас Криг из Королевского колледжа Лондона и журналист израильского издания Haaretz Цви Барель считают, что само соглашение — это дипломатическая уловка: израильское правительство даже не намерено переходить ко второму этапу и будет стремиться возобновить боевые действия после освобождения первой партии пленных

Но и на втором этапе соглашения Нетаньяху имеет все возможности продолжить военную кампанию.

Как отмечают знакомые с соглашением эксперты, в частности Криг, ЦАХАЛ полностью не уйдёт из сектора, а лишь ограничит своё присутствие передовыми оперативными базами. Опираясь на них, израильтяне могут быстро возобновить боевые действия, когда им это потребуется.

Только на третьем этапе, в основе которого лежит политическая рамочная сделка по управлению и реконструкции, можно будет говорить о полном выводе ЦАХАЛ из Газы. Однако этот этап вряд ли может быть достижим даже в среднесрочной перспективе.

Нельзя исключать и иные эскалационеные сценарии.

Нетаньяху может воспользоваться паузой в боевых действиях в Газе, чтобы развернуть полномасштабную военную кампанию на Западном берегу, одновременно усиливая давление на Вашингтон, чтобы тот поддержал военные меры против ядерной программы Ирана.

ХАМАС — успех с оговорками

С другой стороны интересно наблюдать, как ХАМАС и представители «Оси сопротивления» пытаются представить весьма шаткую сделку без каких-либо гарантий для палестинского движения как собственный успех.

С ними вполне солидарны в оценках и такие радикальные сионисты, как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир или министр финансов Бецалель Смотрич. О соглашении, которое в нынешней ситуации может позволить Нетнаньяху сохранить лицо, они говорят как о «капитуляции».

В частности, Смотрич, возглавляющий партию «Религиозный сионизм», называл сделку «катастрофой для национальной безопасности» и заявлял, что его партия не поддержит ее. Лидер другой ультраправой партии «Оцма Йехудит» Бен-Гвир призвал Смотрича к совместным действиям, чтобы заблокировать соглашение.

ABIR SULTAN/POOL/TASS Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич (слева направо)

В случае сотрудничества партии «Религиозный сионизм», имеющей 7 мест в израильском Кнессете, и партии «Оцма Йехудит», располагающей 6 местами, они смогут получить достаточное большинство для свержения кабинета Нетаньяху. Для сохранения власти правительству необходимо минимум 61 место в Кнессете, а текущая коалиция располагает 68 мандатами из 120.

Однако очевидно, что для ультраправых несогласие со сделкой — это обычный популизм, оторванность от реальности и отказ признавать ситуацию, которая сложилась «на земле».

Само признание факта, что ХАМАС по-прежнему управляет частью Газы и является стороной сделки, неприемлемо для радикальных сионистов, которые желают полного уничтожения ХАМАС и возвращения в Газу израильских поселений — с вытеснением оттуда всех палестинцев.

Нынешнее соглашение пусть и оставляет возможности вернуться к этому плану радикалов, но несёт в себе угрозы пролонгирования и в конечном итоге может привести к реализации заложенного в него мирного плана.

Исходя из этого, у ХАМАС также есть определенные мотивы объявить об успехе, пусть и с определёнными оговорками.

Следует подчеркнуть, что после 15 месяцев и 50 тысяч смертей мирных палестинцев, ХАМАС всё еще способен запускать ракеты и атаковать тылы ЦАХАЛ, израильские пленные всё еще не вернулись домой, потери израильтян в Газе не только не снижаются, но и растут, а Израиль находится в политической изоляции.

Именно так выглядит стратегический провал Израиля на фоне тактических успехов армии. ХАМАС, безусловно, удивил многих военных экспертов и аналитиков, в отличие от «Хезболлы», чьи военные возможности были несколько переоценены.

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Таким образом, нынешняя сделка, несмотря на все риски продолжения боевых действий и наличие в ней безусловно выгодных для Израиля вводных, фиксирует, что ЦАХАЛ так и не смог добиться убедительной победы над ХАМАС и даже в случае срыва договоренностей вряд ли сможет что-то кардинально изменить.

Наоборот, ХАМАС, согласившись принять невыгодные для себя на первый взгляд условия, связанные с сохранением израильского присутствия в Газе, по-прежнему признаётся действующим игроком, с которым необходимо считаться и вести переговоры. Игроком, у которого сохраняется перспектива политического будущего.

А для населения Газы любое прекращение огня и доступ к гуманитарной помощи — как глоток свежего воздуха.