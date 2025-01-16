Столетнее соглашение о партнёрстве Великобритании с Украиной, подписанное 16 января в Киеве во время «незапланированного визита» британского премьер-министра Кира Стармера, ничего особенного из себя не представляет.

Иван Шилов ИА Регнум

Документ, тут же опубликованный на сайте президента Украины, состоит из набора общих фраз о том, как стороны будут строить «прочные связи между двумя странами во всём спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны до науки и технологий, образования, культуры и прочее».

Преамбула, в которой они «исполнены решимости» и «признают», немногим короче основной части, в которой подписанты обещают углублять оборонное сотрудничество, внедрять Украину в НАТО и прилагать усилия для устранения долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности в Балтийском, Чёрном и Азовском морях. Да и особой нужды расписывать подробности не было: с начала прошлого года это уже четвёртое украино-британское соглашение.

Хотя Зеленский, со всем положенным пафосом, поспешил сообщить: «Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения».

В британском правительстве также отметили, что 100-летнее партнёрство является «важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины», гарантируя, что «она больше никогда не будет уязвимой к той жестокости, которую нанесла ей РФ». Ведь соглашение обязывает Британию стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение целого века!

В качестве подтверждения серьёзности своих намерений Стармер пообещал в ближайшее время 150 новых артиллерийских орудий, мобильную систему ПВО и 3 миллиарда долларов из замороженных российских активов.

Но когда дело доходит до деталей, реальная система взаимоотношений совсем не равноправных партнёров становится более понятной.

В апреле 2024 года, когда было подписано соглашение об оборонно-промышленном сотрудничестве, в числе представителей 29 британских оборонных предприятий в Киев прибыла BAE Systems. Эта компания заключила договор с Министерством обороны Великобритании по обслуживанию и ремонту легких орудий L119, предоставленных Украине.

Как заявил по этому поводу министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, «именно Великобритания была первой страной, которая подписала Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, и именно британские оборонные компании первыми открыли здесь свои офисы после начала большой войны. Наше партнёрство развивается, и сегодня мы на шаг ближе к тому, чтобы британские производители первыми начали производить своё оружие в Украине».

Иными словами, британское правительство (которое было представлено министром по вопросам торговой политики) загружает заказами своих производителей оружия и «оборонку» в целом. Под это и подложено куда более подробное, чем «столетнее», соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное 12 января 2024 года.

В частности, в пункте третьем части третьей второго раздела содержатся очень важные слова, что Соединённое Королевство будет поощрять свою оборонную промышленность работать с Украиной «для поддержки локализации ремонта, технического обслуживания и производства оборонной продукции Соединенного Королевства в Украине».

Война — это бизнес, и англичане всегда в нём были успешны. А под текущие задачи в августе прошлого года было принято соглашение об отмене ввозных пошлин и тарифных квот в торговле с Украиной до 2029 года. Никому не известно, что же конкретно может продавать великая украинская экономика британцам (тем более, что на яйца и мясо птицы новые правила пока не распространяются). Зато точно известно, что продаёт Британия: транспортные средства, некие машины и механизмы, химическую и фармацевтическую продукцию.

Что очень похоже на военную технику, оружие и боеприпасы.

Но бизнес можно делать не только на этом, поэтому «столетний договор» заодно закрепил позиции британцев в контроле над торговлей зерном и сделал их приоритетными партнёрами Украины в энергетическом секторе, добыче критически важных полезных ископаемых и производстве «зелёной» стали.

«По сути, это означает сдачу в долгосрочную аренду, причём практически бесплатно. Цифры обратных бенефиций явно не соответствуют объему участия Британии в экономике Украины, тем более речь идёт о 100 годах. То есть даже если добыча полезных ископаемых и металлургия — рисковые вложения, их «отобьют» за шесть месяцев, максимум за год. И, кстати говоря, подписание этого договора означает, сколько ещё Запад планирует продержаться на Украине, чтобы получить свою прибыль», — поясняет ИА Регнум доктор политических наук Александр Семченко.

Заодно, по его словам, это «закладка», бомба замедленного действия под будущую Украину в составе либо под контролем России, поскольку на основании этого договора Британия сможет предъявлять претензии, аналогичные тем, которые предъявляли России держатели кредитных обязательств ещё царского правительства. То есть это инструмент торга — и экономического, и политического.

Но понятно, что заглянуть на сто лет вперёд не может никто. Поэтому быстро обозначая свои права на эту территорию, англичане смотрят по меньшей мере на год вперёд. О чём косвенно и было сказано в официальных сообщениях, содержащих странную формулу «поддержать Украину накануне инаугурации Трампа».

AP/TASS/Efrem Lukatsky

Как считает политтехнолог Михаил Павлив, расчёт делается на то, чтобы вывести Зеленского и его ближайшее окружение из-под неприятностей, которые сулит смена команды в Белом доме, а также дотянуть до выборов в Конгресс США в 2026 году. Там демократы, полностью солидарные с британцами по поводу необходимости и дальше держать Украину в роли ручного крокодила, рассчитывают на реванш.

И тогда уже получится отыграть назад любые мирные проекты Трампа.

«Лейбористы, которых представляет Стармер, понимают: у них сильно рушится рейтинг и ничего хорошего им на ближайших выборах не светит — любых, какие бы ни состоялись. При этом они видят, как трамписты, а конкретно Илон Маск, продавливают того же Найджела Фараджа и его партию Reform UK. То есть им, конечно, нужна некая точка опоры, точка приложения усилий, чтобы активно продавать это у себя в стране: смотрите, какой у нас успешный кейс на внешнем периметре», — комментирует Павлив ситуацию ИА Регнум.

Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак (в декабре совершивший ряд стремительных поездок в США и Британию) и коллективный «95-й квартал» понимают: если идти на выборы, которых требуют от них у Трампа, — это будет провал. Поэтому лучше пересидеть смутные времена в Лондоне, а на первый план выдвинуть того же Валерия Залужного, переквалифицировавшегося из главнокомандующих ВСУ в послы. Он и примет на себя весь негатив, связанный с заключением мирного соглашения, послевоенной разрухой и массой всяческих проблем — если, конечно, согласится на такую малоприятную роль.

«В Лондоне нынешняя власть будет находиться как оппозиция, чуть ли не под патронатом британцев сформируют какой-то теневой кабмин, альтернативное правительство, которое будет критиковать ситуацию на Украине. Залужный по этой схеме заходит, становится президентом и фактически аккумулирует на себя все проблемы. План у британцев и «95-го квартала» — повесить все болезни, тяготы и трудности последствий мирного соглашения и гарантированно тяжёлой социально-экономической и политической ситуации на Украине на Трампа. А потом триумфально вернуться во власть»,— уверен Павлив.

Пока Трамп «выключит» украинский кейс и займётся проблемой Китая, выведя своих оппонентов из большой игры, тему подхватят англичане, у которых, конечно, есть и собственный интерес. А для широкой аудитории это названо красивыми словами о взаимной поддержке «для обновления, перестройки и реформ для будущих поколений».

И, конечно же, все «беспрецедентные соглашения» будут легко отправлены в мусорную корзину, когда перестанут быть выгодны главным бенефициарам.

Как справедливо отметил украинский оппозиционный политолог Кость Бондаренко, нет ничего более краткосрочного, чем «столетние» или «вечные» договора.

«Представьте, что некий договор Великобритания подписала с некоей страной 100 лет назад, в начале 1925 года. За это время в Британии сменились пять монархов и 24 премьер-министра, Британия пережила Вторую мировую, семь экономических кризисов, лишилась колоний, перестала быть империей. Много ли договоров, подписанных Лондоном в 1925 году, не потеряли свою актуальность?» — задаётся риторическим вопросом эксперт.

Поэтому «100-летний договор» — это, скорее, художественный приём, соответствующий законам сценического жанра и PR. А в его основе — попытка антитрамповской коалиции привязать Зеленского, превратить Украину в инструмент достижения целей глобалистов в современных процессах и закрепить договор о продолжении войны под протекторатом Лондона. Невзирая при этом на любые процессы деэскалации и выход растерзанной страны на нормальное мирное развитие.