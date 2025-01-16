Киев, 16 января, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Британия передаст Украине новую мобильную систему противовоздушной обороны (ПВО), заявил 16 января британский премьер-министр Кир Стармер на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Global Look Press/Pool/Keystone Press Agency

Слова руководителя правительства Соединённого Королевства приводит агентство Reuters. Премьер-министр отметил, что характеристики системы, которую направит Лондон, будут «соответствовать нуждам» украинской стороны.

Мероприятие проходило в Киеве, куда Стамер прибыл впервые после вступления в должность главы британского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января 2025 года газета The Telegraph написала, что британские власти планируют усилить военную помощь Украине тяжёлой техникой и живой силой для противостояния России. В публикации уточнялось, что Лондон собирается задействовать для этого танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 и тысячи военных.

В середине декабря стало известно, что британские власти решили предоставить Украине дополнительное вооружение на сумму около $280 млн. По данным СМИ, в тот пакет военной помощи ВСУ вошли малые катера, разведывательные БПЛА, барражирующие боеприпасы, беспилотные надводные корабли, радары, ложные наземные цели, системы радиолокационной борьбы с дронами.

В октябре Британия объявила, что для оказания военно-морской помощи Украине выделит £120 млн ($155 млн) в бюджет морской коалиции, созданной с совместно Норвегией. Кроме того, Лондон проинформировал о поиске партнёров для совместного финансирования поставок ещё сотен морских беспилотников.