Официальный Таллин повышает степень давления на местную православную церковь — сначала депортировали ее главу митрополита Евгения, а потом потребовали, чтобы она разорвала связи с Московским патриархатом. Никакой альтернативы, кроме безусловного исполнения ее требований, государство Эстонской православной церкви не оставляет.

ИА Регнум

В случае неподчинения ЭПЦ может ждать юридический запрет, отъём храмов и приходских помещений и, возможно, репрессии в отношении представителей ее руководства. Однако, даже оставшись с эстонским правящим режимом один на один, церковь продолжает сопротивляться и отвергает навязываемый ей ультиматум.

Давление властей

После того как власти республики в феврале этого года выслали предстоятеля Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) митрополита Евгения, они не захотели оставить ее в покое. Чиновники начали требовать, чтобы ЭПЦ МП разорвала любые связи с Русской православной церковью.

Священники ответили: «Мы не можем в одностороннем порядке разорвать такие канонические связи с РПЦ, потому что мы находимся в автономном статусе. Это не в наших силах, и это будет в глубоком противоречии с нашей совестью. Это в первую очередь. Во-вторых, РПЦ не приняла на церковном уровне ничего такого, что заставляло бы нас разорвать с ней каноническую связь».

Официальный Таллин настаивает на том, чтобы ЭПЦ МП влилась в состав конкурирующей структуры — параллельно существующей в стране Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), входящей в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

То есть чиновники, по сути, желают, чтобы «мышь» (число прихожан ЭАПЦ не превышает 7 тысяч человек, в основном это этнические эстонцы) переварила «слона» (в храмах ЭПЦ МП окормляются свыше 100 тысяч человек — главным образом, русских).

В ЭАПЦ дали понять, что возражать против «слияния» с ЭПЦ МП они не станут, хотя публично высказываются уклончиво, соблюдая видимость «удаленности». «Наша церковь не является участником инициированного государством процесса и не может и не желает в этот процесс вмешиваться. Если в этом возникнет необходимость, наш патриарх может, конечно, принять какие-то ещё эстонские приходы в свое духовное окормление», — уклончиво высказался главный викарий ЭАПЦ Маттиас Палли.

В целом по результатам такого «объединения» Эстонская апостольская православная церковь сильно выиграет, ибо кардинально увеличит объем своего имущества.

Надо сказать, что у Эстонской православной церкви Московского патриархата есть одно слабое место.

«Храмы и приходские здания, которыми пользуется церковь, ей не принадлежат, а арендуются, правда, за символическую плату. Вообще эстонские власти очень долго отказывались регистрировать православную церковь, относящуюся к канонической юрисдикции Московского патриархата — согласие на это они дали лишь в 2002 году. При этом чиновники, согласившись отдать церкви здания храмов во временное пользование, подвесили над нею дамоклов меч. Мол, как дали, так можем и отобрать», — объясняет ИА Регнум ситуацию политолог Максим Рева, уроженец Эстонии.

И действительно, эстонские издания, обслуживающие власти, в последнее время начали публиковать материалы, призванные бросить тень на непокорную церковь. Они стали писать о том, что регистрация ЭПЦ МП и передача ей храмов двадцать два года назад проходила «под давлением Москвы» и что в этом была некая «коррупционная составляющая». Хотя никто так и не смог представить никаких конкретных фактов на этот счёт.

Преждевременные победные реляции

Руководство ЭПЦ МП попыталось выиграть время. Там все время говорили, что для такого института, как православная церковь с ее двухтысячелетней историей, «важно придерживаться канонов, и быстрые решения в соответствии с логикой и темпом мирской жизни тут невозможны».

Помощь церкви постаралось оказать руководство оппозиционной Центристской партии, опирающейся, главным образом, на русскоязычный электорат. Политик этой партии, депутат Европарламента Яна Тоом (известная своей деятельностью по защите прав неграждан Латвии и Эстонии) нашла для церкви высококвалифицированных юристов, чтобы они представляли ЭПЦ при переговорах с государством, — адвокатов Артура Князева и Стевена-Христо Эвестуса. После этого министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс обвинил Тоом в «антигосударственной деятельности».

Государство не впечатлилось рассказами о тысячелетних церковных традициях, которые нельзя ломать о колено. В правительстве дали понять, что будут «дожимать» ЭПЦ МП. Перед глазами официального Таллина есть пример для подражания — в 2022 году власти Латвии принудили тамошнюю православную церковь отказаться от общения с РПЦ.

По словам Ляэнеметса, «добровольный путь был бы наиболее разумным, при этом оптимальным вариантом стала бы автокефалия по примеру Латвии». В МВД обозначили, что альтернативой слиянию с ЭАПЦ мог бы стать латвийский вариант, по которому будет создана «независимая церковь», формально не подчиненная ни Москве, ни Константинополю.

Но на всякий случай у МВД оказался припасен ещё один аргумент, и довольно веский. «Если в ходе переговоров мы не найдём приемлемого решения, нельзя исключить применения предусмотренного законом механизма принудительной ликвидации», — пригрозил представитель Министерства внутренних дел Райво Кюйт, курирующий церковную тему.

«Мирские связи с Московским патриархатом эстонская церковь должна прекратить. Институты, которые напрямую подчиняются Москве, не могут более действовать в Эстонии. Но приходы включены в регистры как самостоятельные единицы и могут продолжить деятельность», — потребовал, в свою очередь, депутат эстонского парламента Ээрик-Нийлес Кросс. Тот самый Кросс, который разыскивается правоохранительными органами РФ за организацию пиратского захвата российского сухогруза «Арктик Си» в 2009 году.

Руководству ЭПЦ МП дали несколько недель на размышления. А 30 июля Райво Кюйт вызвал к себе епископа Тарту Даниила, замещающего изгнанного митрополита Евгения. Тот явился на эту встречу с адвокатом Эвестусом. Кюйт вновь зачитал требование о каноническом и юридическом отделении ЭПЦ от Московского патриархата, поскольку, по словам чиновника, «государство обязано защищать население Эстонии от влияния враждебного режима».

По окончании этой встречи эстонская официозная пресса поспешила опубликовать победные реляции — якобы во время беседы с Кюйтом Даниил сообщил, что процесс отделения ЭПЦ от Московского патриархата может проходить в два этапа.

На первом этапе будет изменен нынешний устав ЭПЦ — так, чтобы в нем не было отсылок на действующий устав Русской православной церкви, а оставлена лишь ссылка на Томос 1993 года, которым тогдашний патриарх Алексий II утвердил существование ЭПЦ.

Также Даниил проинформировал об обращении синода ЭПЦ к патриарху Кириллу с просьбой об отмене ставропигиального статуса (подчинение непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) собора Александра Невского в Таллине.

А на втором этапе якобы начнутся консультации ЭПЦ с Эстонской апостольской православной церковью на предмет объединения.

«Точечная работа»

Однако двумя днями позже епископ Даниил дал интервью СМИ, и оказалось, что официозная пресса многое переврала. Во всяком случае ни о какой немедленной «капитуляции» церкви, о принятии ею условий государственного ультиматума речи пока не идет.

В первую очередь Даниил Тартуский сообщил, что и руководство церкви, и прихожане настроены резко против слияния с ЭАПЦ. «Этот вариант был предложен нам — несколько неожиданно! — ещё в мае. Но мы сказали, что не видим конструктивности такого предложения», — подчеркнул Даниил.

Также он дал понять, что церковь не собирается отказываться от своего предстоятеля. «Митрополит Евгений, избранный нашим Церковным Собором предстоятелем в 2018 году, остаётся на своем месте. Церковный народ избрал себе предстоятеля, который по-прежнему с нами на связи», — сказал Даниил.

Впрочем, пытаясь выгадать пространство для манёвра, епископ сообщил, что «в теории» они не против автокефалии. Однако, епископ Даниил по-прежнему настаивает, что «на практике этот процесс (обретения автокефалии. — Прим. ред.) очень продолжительный, который, как показывает история, может затянуться на годы, десятилетия и даже на более длительный срок».

Впрочем, на некоторую уступку ЭПЦ пойти готова прямо сейчас, удовлетворив требование государства по смене названия церкви, убрав из неё упоминание Московского патриархата. Ирония заключается в том, что именно государство в 2002 году потребовало, чтобы ЭПЦ МП называлась именно так, в противном случае церкви тогда грозили отказом от регистрации.

Министерство внутренних дел потребовало, чтобы к концу августа ЭПЦ МП представила график внесения поправок в свой устав и сообщила о дате встречи с представителями ЭАПЦ. Исходя из этого, МВД не позднее конца сентября сформулирует свою позицию — будет ли государство на тот момент довольно послушанием церкви или снова пустит в ход угрозы.

Ну а поскольку, судя по всему, церковь продолжит упорствовать, власти должны заранее продумать какой-то план «наказания». При этом, судя по всему, государство пока не готово действовать «по беспределу». Оно побаивается возмущения десятков тысяч верующих, тем более что опыт такого рода у властей имеется.

Максим Рева вспоминает, что в 1994 году, когда власти впервые высказали намерение передать все эстонские православные приходы под управление Константинопольского патриархата, верующие в знак протеста провели крестный ход в Таллине.

«Массовость этого мероприятия настолько устрашила чиновников, что они на долгие годы отказались от этого своего намерения. Сейчас же они вернулись к нему, так как видят, что русская община ослаблена и дезориентирована. Нашей «первой линии обороны», фигурально выражаясь, были памятники советским воинам, но они пали в 2022 году. Теперь наступил следующий этап дерусификации — отрыв православной церкви от её русских корней», — констатирует эксперт.

Рева сообщил, что сейчас, по его сведениям, государство переключилось на «точечную» работу с отдельными приходами: «Сотрудники Полиции безопасности (КаПо) встречаются с руководством приходов и внушают им, что пора, мол, уходить от ЭПЦ в ЭАПЦ, а в противном случае, дескать, спокойной жизни не дадут. Однако пока эти доводы мало на кого действуют. На данный момент, по моей информации, только один приход готов переметнуться к ЭАПЦ».