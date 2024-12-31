Перед Новым годом традиционно оживляется торговля пиротехникой, когда жители России буквально сметают с полок магазинов красочные салюты, римские свечи и петарды. Между тем халатное использование пиротехники часто приводит к травмам и порче имущества — а потом и к ответственности любителя «побабахать». Но в этом году фейерверки на особом счету.

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В эту новогоднюю ночь во многих регионах нашей страны желание «ярко повеселиться» будет ограничено законом. Такие меры были приняты из соображений безопасности, а также солидарности с бойцами нашей армии, которые сражаются на фронтах СВО.

Закон запрещает

Многие субъекты Российской Федерации решили ограничить использование пиротехники. Так, с 27 декабря по 20 апреля в Тверской области ввели запрет на запуск фейерверков, салютов и других пиротехнических изделий.

Разрешены будут только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. За нарушение постановления гражданам придётся заплатить до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 300 тысяч рублей.

Это будет сделано ради обеспечения безопасности граждан, а также в знак поддержки наших бойцов на СВО. «Очень важно, чтобы мы в период праздников не забывали, что живём и работаем во время проведения специальной военной операции», — мотивировал своё решение глава региона Игорь Руденя.

Аналогичные меры приняты и властями Пензенской области.

«Я думаю, здесь очень важна активная позиция жителей Пензенской области, которые считают недопустимым шумные праздники, когда огромное количество наших ребят находится на фронте», — пояснил решение по запрету такого развлечения в регионе пензенский губернатор Олег Мельниченко.

Запускать салюты и фейерверки будет также запрещено, в частности, в Липецкой, Пензенской, Смоленской, Вологодской, Астраханской областях, а также в Республике Крым и Севастополе.

Ограничение не только на использование, но и на продажу таких изделий, к примеру, ввели в Воронежской, Белгородской и Калужской областях.

«Прошу вас воздержаться от использования пиротехники в предстоящие выходные дни. Так нашим правоохранителям будет легче обеспечивать безопасность. Кроме того, многих сейчас пугают хлопки», — призвал к сознательности и пониманию смолян в новогодние праздники глава региона Василий Анохин.

Отдохнём без огонька

Между тем ограничения на праздничные развлечения коснулись не только отдельных граждан, любящих запускать пиротехнику. От салютов и праздничных мероприятий в наступающие дни отказались Брянская, Курская, Саратовская, Орловская, Оренбургская, Волгоградская и Иркутская области, а также Краснодарский край, Крым, Чувашия, Сахалин и Кабардино-Балкария.

Еще фейерверков не будет в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Пермском крае, Удмуртии, Саратовской, Рязанской, Курганской и Воронежской областях, ЛНР и ДНР.

«Предложили главам российских регионов не проводить новогодние фейерверки за счёт бюджета», — сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев. — «Сэкономленные средства разумнее направить на выплаты военным и их семьям».

Напомним, ранее появилась информация, что в прошлом году в 37 субъектах РФ были введены ограничения на салюты в Новый год, в 26 из них не было городских салютов, а в 11 регионах вводился запрет на использование пиротехники.

Как говорит Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, где использование пиротехники в праздничные дни также будет запрещено, салюты и фейерверки обязательно будут запущены — но только после победы над врагом.

Небезобидная затея

Новогодняя ночь еще не наступила, однако на улицах многих городов уже слышны взрывы петард, а по вечерам небо за окном озаряется сиянием запускаемых фейерверков. Вопреки всем запретам и пожеланиям, находятся те, кто решил не отказывать себе в развлечении и устроить индивидуальный салют или громко «бабахнуть».

Оглушительный треск и яркие вспышки, как обычно, обещают дополнительную работу спасателям и врачам-травматологам.

Буквально на днях в окна квартиры одного из домов в Щербинке попал неудачно запущенный салют — к счастью, пожара не случилось, пострадали только стёкла. Однако есть уже и истории, когда пиротехника нанесла серьёзный вред здоровью неосторожных граждан.

В Нижнем Новгороде 13-летний подросток травмировал кисть из-за взрыва петарды в руке, после чего его госпитализировали. В Удмуртии 12-летний школьник получил ожоги глаз и лица при запуске пиротехнического изделия, ребенка также доставили в больницу.

Как напоминает МЧС России, любая пиротехника потенциально опасна.

Если всё же есть непреодолимое желание посмотреть на разноцветные огоньки, то стоит помнить несколько простых правил: покупать надо только сертифицированную продукцию и только в специализированных магазинах, а при её использовании нужно строго следовать инструкции на упаковке изделия.

Чтобы праздник не закончился поездкой в травмпункт или приёмный покой местной больницы, также недопустимо давать пиротехнические изделия детям, запускать их с рук, при сильном ветре или вблизи зданий, деревьев, линий электропередачи и скоплений людей.

Разумеется, нельзя использовать пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Цена развлечений

К сожалению, некоторые граждане отказываются следовать не только вводимым ограничениям, но и технике безопасности, ставя под угрозу жизнь и здоровье своё и окружающих. Так что тем, кто увидел хулиганские действия с пиротехникой, а также пострадавшим от запущенных фейерверков и петард рекомендуется незамедлительно обратиться в полицию.

По горячим следам правоохранители смогут установить виновных, а также привлечь их к ответственности. В этом им помогут как показания очевидцев, так и записи с камер видеонаблюдения.

Но что же будет таким «пиротехникам» с точки зрения закона? Тут всё зависит от тяжести нарушений.

В тех регионах России, где действует тотальный заперт на пиротехнику, штраф за салют будет в любом случае. Сумму за факт запуска определяет местное законодательство. К примеру, в Волгограде штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей, в Орловской области — 3 тысячи за первое нарушение, в Калужской — придётся заплатить уже от 3 тысяч рублей.

Как говорят юристы, лица, использующие пиротехнику при подобном запрете, также могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности с последующим штрафом в размере до 50 тысяч рублей.

Но такая ответственность за салют может наступить и без установленных запретов, когда нарушены правила запуска фейерверка.

В это же время использование пиротехники в обход региональных законов может грозить ещё и ответственностью за мелкое хулиганство и нарушение требований к соблюдению тишины в ночное время, добавляют эксперты. Тут пиротехнику-нарушителю придётся заплатить несколько тысяч рублей.

Помимо этого, как напоминают юристы, если было повреждено имущество, нужно зафиксировать повреждения и определить размер ущерба. Все документы, подтверждающие обстоятельства инцидента, затем пригодятся в суде, если виновное лицо откажется добровольно возмещать убытки.