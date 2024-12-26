Тверь, 26 декабря, 2024, 15:33 — ИА Регнум. В Тверской области ввели запрет на запуск фейерверков, салютов и других пиротехнических изделий, который будет действовать с 27 декабря по 20 апреля. Соответствующее постановление губернатора региона Игоря Рудени опубликовано на портале нормативных актов в четверг, 25 декабря.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

«С 27 декабря 2024 года по 20 апреля 2025 года включительно введено ограничение на использование (применение) гражданами и организациями пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня», — говорится в постановлении.

Штраф для граждан за нарушение установленного запрета на использование пиротехники составит до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о возможной продаже в регионе взрывчатки под видом праздничных петард. По словам главы региона, у него нет такой информации, однако бдительность является важной.

Гладков также напомнил, что использовать пиротехнику в праздничные дни на территории региона запрещено. При этом он пообещал, что жители области обязательно будут запускать праздничные салюты и фейерверки после победы над врагом.