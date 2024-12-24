Белгород, 25 декабря, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Слухи о возможной продаже в регионе взрывчатки под видом праздничных петард прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Соответствующее видео глава региона опубликовал 24 декабря в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Гладков ответил на вопрос одного из жителей Белгородской области, который спросил о том, правда ли, что на территорию региона враги завезли и продают взрывчатку под видом петард и фейерверков.

«У меня такой информации нет, очень много ложной информации, которую враги распространяют. Но бдительность, конечно, важна. Напомню, что на территории всей Белгородской области есть запрет на продажу всех пиротехнических изделий. Мы стараемся максимально контролировать этот процесс, и, с моей точки зрения, это главная возможность контролировать и угрозу, которая может возникнуть. Поэтому будьте бдительны», — ответил Гладков.

Глава региона подчеркнул, что использовать пиротехнику в праздничные дни на территории Белгородской области запрещено. Гладков пообещал, что жители обязательно будут запускать праздничные салюты и фейерверки после победы над врагом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Белгородской области Гладков пригрозил главам районов административной ответственностью за неверные данные, указанные в отчётах по восстановлению пострадавших от обстрелов домов. По его словам, от жителей стали поступать жалобы на незавершённые работы, которые по документам якобы выполнены в полном объёме.

В сентябре Гладков в беседе с ИА Регнум поделился, что регион готов практически к любому развитию событий, власти справляются с защитой населения и стараются не забывать о «мирной повестке»: чистых улицах, цветах и озеленении городов. По его словам, в городах продолжаются ремонты и строительство школ, укладка нового асфальта. Мы же не живём, чтобы умирать, мы живём, чтобы рождались, жили и развивались наши дети, отметил губернатор.