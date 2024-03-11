Материалы с тегом «Промышленность»
Эксперт рассказал о последствиях возможного запрета импорта алюминия из РФ
Дополнительные эффекты любых новых ограничений на импорт алюминия из России для российской экономики не будут значительными. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 11 марта высказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя возможный...
11 марта 2024
Предприятия Донбасса и Новороссии начали поставлять товары в другие регионы
Узлы и агрегаты для техники, производимые в Запорожской области, нашли спрос на машиностроительных предприятиях в других регионах России. Об этом в интервью Запорожскому агентству новостей сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Узлы и агрегаты трансмиссии...
6 марта 2024
В правительстве назвали эффективными меры по продаже валютной выручки
Механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами доказал свою эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), крупных компаний и...
29 февраля 2024
Путин заявил, что в РФ расширят механизмы поддержки промышленности
В России продолжат расширять механизмы поддержки промышленности, заявил 16 февраля в Челябинске на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности президент Владимир Путин. «Задача государства — расширить пространство возможностей для отечественной промышленности, чтобы во всех...
16 февраля 2024
Путин заявил об уверенном развитии российской промышленности
Российская промышленность уверенно развивается, несмотря на внешнее давление. Об этом 16 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности в Челябинске. «Российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается...
16 февраля 2024
Путин заявил, что российские компании успешно заменяют импортную продукцию
Отечественные компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства в тех секторах экономики, где раньше доминировали западные бренды, заявил 16 февраля в Челябинске на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности президент Владимир Путин. «Многие отечественные...
16 февраля 2024
Путин сравнил количество роботов на заводах в России и Южной Корее
В вопросе о количестве роботов на заводах России есть над чем работать, заявил 16 февраля президент Владимир Путин. Он отметил, что если в Южной Корее на 10 тысяч рабочих приходится тысяча роботов, то в России этот показатель в десять раз меньше. «Здесь, к сожалению, нам есть над чем работать...
16 февраля 2024
Путин прибыл с рабочей поездкой в Челябинск
Президент России Владимир Путин 16 февраля прибыл с рабочей поездкой в Челябинск. В ходе поездки он посетит завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода, а также индустриальный парк «Станкомаш». Парк «Станкомаш» — основная площадка промышленной группы «Конар», которая...
16 февраля 2024
Путин прибыл в Свердловскую область, где осмотрит бронетехнику
Президент России Владимир Путин 15 февраля прибыл в Свердловскую область. Глава государства посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и осмотрит производящуюся там бронетехнику. Президент осмотрит цеха предприятия, в том числе сборочный, где производятся компоненты для бронетехники, и новый — цех...
15 февраля 2024
Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу
Российские предприятия должны использовать в названиях своих брендов кириллицу, экономика страны «дозрела» до этого шага, заявил 14 февраля вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. России нужны новые отечественные промышленные бренды, и в стране уже есть «плеяда» компаний...
14 февраля 2024
Путин предложил обсудить планы по укреплению промышленности
Президент России Владимир Путин 12 февраля в ходе совещания с правительством предложил обсудить планы по укреплению экономики РФ, в том числе промышленности и финансовой сферы. «Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого...
12 февраля 2024
Путин пообещал поговорить с министром о производстве огнестойкой экипировки
Президент России Владимир Путин 2 февраля в ходе рабочей поездки в Тулу пообещал поговорить с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки. Главе государства в ходе работы форума «Всё для Победы!» представили инновационный проект противопожарной...
2 февраля 2024
Локализация в авиационном двигателестроении достигла 90%, заявил Путин
Локализация производства в области авиационного двигателестроения составляет в настоящее время 90%, заявил 31 января на встрече со своими доверенными лицами кандидат в президенты России Владимир Путин. «В области авиационного двигателестроения (локализация составляет. — Прим. ред.) 90% — это уже...
31 января 2024
День базовых секторов промышленности провели на выставке-форуме «Россия»
На выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, 25 января состоялся день базовых отраслей промышленности. На экспертной панели «Экосистема технологического развития химпрома ― кадровый резерв отрасли» участники мероприятия поделились лучшими практиками, рассказали об инструментах...
26 января 2024
Мантуров проверил производство самоходной артустановки «Коалиция-СВ»
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров проинспектировал исполнение гособоронзаказа и реализацию ключевых гражданских проектов на промышленных предприятиях в Свердловской области, сообщили 12 января на сайте правительства. «Выполнение гособоронзаказа идёт на предприятиях в соответствии с...
новость часа
12 января 2024
В США заявили о рекордном темпе развития промышленности в России
Российский промышленный сектор в декабре рос самыми быстрыми темпами за почти семь последних лет, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Standard & Poor’s (S&P) Global. Так, глобальный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности вырос до 54,6 в...
30 декабря 2023
В Усолье-Сибирском продолжается работа по проекту созданию центра химии
Федеральный центр химии (ФЦХ) продолжает создаваться в городе Усолье-Сибирском Иркутской области на территории бывшего предприятия «Усольехимпром», сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Марии Васильковой. Работы ведутся по поручению заместителя председателя правительства РФ — главы Минпромторга...
16 декабря 2023
Глава «АвтоВАЗа» рассказал о случаях отказа от сотрудничества из-за санкций
Внесение компании «АвтоВАЗ» в санкционные списки Соединённых Штатов привело к отказу зарубежных поставщиков и банков от сотрудничества. Об этом заявил глава компании Максим Соколов на парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по экономической политике. Он отметил, что последствием...
20 ноября 2023
Путин призвал поддержать положительные тенденции в экономике
Правительству России необходимо нарастить позитивные тенденции в промышленности, агропромышленном комплексе (АПК) и сфере услуг, а также поддержать развитие новых технологий, заявил президент Владимир Путин 1 ноября на совещании с членами правительства. «Необходимо усилить позитивные тенденции в...
1 ноября 2023
В бюджете РФ на роботизацию производств предусмотрено 300 млрд рублей
В бюджете России до 2030 года заложено порядка 300 млрд рублей для ускорения процесса роботизации промышленности. Об этом президенту РФ Владимиру Путину 24 октября доложил заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По словам министра, правительством...
25 октября 2023