Итоги российского председательства в СНГ в 2024 году, оказавшегося весьма успешным, были подведены 25 декабря в Ленинградской области, шде прошёл неформальный саммит руководителей стран-членов Содружества. Присутствовали главы всех государств содружества, кроме Молдавии, Армении и Азербайджана.

ИА Регнум

Президент Владимир Путин в своём выступлении концентрировался на социально-экономических показателях. В частности, на устойчивом экономическом росте.

«По итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран Содружества прогнозируется на уровне 4,7% — это выше общемировых. За 10 месяцев промышленное производство уже увеличилось на 4,3%. Объём грузоперевозок — на 7,4%, оборот розничной торговли — на 7,7%», — сообщил глава российского государства.

По сути, ни одна из стран СНГ — за исключением самовыпиливающейся из организации Молдавии — не рухнула в этом году в системный экономический кризис. В отличие от развитых европейских государств.

Говорил Путин и об экономическом суверенитете.

«Для обслуживания взаимных экономических операций всё активнее используются собственные независимые валютные системы, платёжные системы и расчётные инструменты. Доля национальных валют в расчётах по коммерческим сделкам между участниками Содружества превышает 85%», — отметил президент.

Таким образом страны-члены СНГ не только выводят свои торгово-экономические операции из-под контроля американского Минфина и европейских регулирующих структур, но и становятся более заинтересованными в торговле внутри пространства СНГ — национальные валюты нужно куда-то сбывать. А также в том, чтобы у соседей была стабильная финансовая система, то есть чтобы курс национальной валюты не скакал.

Рассказал Путин и о пополнении договорной базы содружества.

«В текущем году вступили в силу соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций, о пресечении легализации криминальных доходов и финансирования терроризма, договор об учреждении международной организации по русскому языку, а также ряд других важных договорённостей о партнёрстве в сфере электроэнергетики, экологии и юстиции», — перечислил он основные достижения по данному направлению, дав понять, что на фоне успешного развития Евразийского экономического союза забывать об СНГ никто не собирается.

А на текущий момент СНГ как инструмент нужен хотя бы потому, что далеко не все задачи сейчас охватываются евразийскими интеграционными проектами ЕАЭС и ОДКБ, отмечает в беседе с ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. В частности, сотрудничество спецслужб происходит сейчас преимущественно по линии антитеррористического комитета СНГ.

По словам Мендковича, ряд других проектов (гуманитарных, языковых и т.п.) пока не нашли своего отражения в документах Евразийского союза и тоже реализуются по линии СНГ.

В то же время, при всей важности достижений российского председательства, есть и другие, о которых Путин не сказал.

В первую очередь, пространство СНГ (за исключением территории России) не затронуто военными действиями. Российские солдаты на поле боя и дипломаты на своем фронте защищают соседей от реализации западных планов по превращению постсоветского пространства в грандиозную зону нестабильности. Она, согласно этим планам, должна сдерживать развитие евразийских великих держав — прежде всего России, Ирана и Китая.

Однако Москве в сотрудничестве со здоровой частью национальных элит стран-соседей удалось не допустить открытия «второго фронта против России».

«В СНГ пришло осознание опасности западной агрессии с использованием мягкой силы и цветных революций, что привело к изменению внутренней политики в Киргизии и Казахстане. В Астане в 2023 году было очень много антироссийских элементов, но сейчас начался дрейф к постепенному улучшению отношений с Москвой. Прежде всего, по итогам ноябрьского визита Путина подписан большой объём соглашений по транзиту по экономическому сотрудничеству, по контролю над неправительственными организациями», — напоминает Мендкович.

Кроме того, по мнению эксперта, благодаря посредничеству Москвы произошла демаркация границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, где регулярно происходили вооруженные столкновения. Вероятность войны на этом направлении существенно снизилась.

Конечно, всё это не означает, что «западные партнёры» прекратят попытки атаковать Россию с других направлений. Полностью нивелировать эту угрозу может лишь успешное окончание СВО.

Главным событием 2024 года для СНГ Никита Мендкович считает перелом на фронте: проведение успешных наступательных операций российской армией и «появление реальной перспективы освобождения страны от киевского режима». Это, указывает собеседник ИА Регнум, предопределяет много политических событий не только в СНГ, но и в мире в целом в 2025 и дальнейших годах.

Однако от перелома до победы должно пройти время. Не исключено, что этому будет посвящен весь 2025 год. И пока победа не наступила, под ударом, вероятно, окажутся три страны СНГ.

Первая — Молдавия, где премьер-министр Майя Санду окажется с начала нового года без российского газа. По данным российской СВР, она всерьёз рассматривает агрессию против Приднестровья интересах киевского режима, от которого сейчас зависит дальнейшее газоснабжение Молдавии — не только напрямую из России, но и в обход, через Румынию (ключевая румынская труба идет через украинскую территорию).

Вторая страна — Армения, где премьер-министр Никол Пашинян делает всё возможное, чтобы против его страны начал войну президент Азербайджана Ильхам Алиев, мечтающий пробить сухопутный коридор в Нахичевань. Нужно, на самом деле, не так много — не выполнить требования Алиева об отказе от военного сотрудничества с Западом и при этом окончательно выйти из ОДКБ. Армянский премьер уже заявил, что Армения «пересекла точку невозврата» в отношениях с Организацией.

«Проблема будет оставаться до тех пор, пока в Ереване не сменится правящий режим: не уйдёт режим национал-предателей во главе с Пашиняном и на его место не придёт более национально-ориентированная власть», — уверен Мендкович.

Это, вероятно, произойдёт после победы России в СВО. Вопрос лишь в том, доживёт ли Армения до этого момента.

Третья страна — Республика Беларусь. Александр Лукашенко ни на кого не собирается нападать и ниоткуда не желает выходить, однако стремится выиграть на президентских выборах 26 января. Запад их досрочно не признаёт и по случаю плебисцита хочет попытаться устроить в Минске очередную попытку государственного переворота. «Инструментами» дестабилизации должны выступить белорусские террористы, которые сейчас воюют в рядах ВСУ, а также радикальная оппозиция, взращённая на западные гранты.

Можно не сомневаться, что Москва сделает всё для предотвращения этого сценария. Но уже не в статусе председателя СНГ — с 1 января это бремя ложится на Таджикистан. В данной связи Владимир Путин пожелал президенту этой страны Эмомали Рахмону успехов и пообещал оказывать всё необходимое содействие для решения задач «социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности».