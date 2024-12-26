Итоговая статистика по переводам на так называемые дропперские карты, которые оформляются на подставных лиц или пособников мошенников, впечатляет. Как заявил 25 декабря глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля, в 2024 году около 10 миллионов клиентов российских банков отправили деньги мошенникам. И такого рода преступления уверенно стремятся к лидерству: каждое второе преступление в России совершается в киберпространстве.

ИА Регнум

Как сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, ущерб от IT-преступлений с начала года превысил 116 млрд рублей, а в общем зачете их доля составляет около 40%.

Классическая схема мошенничества известна: человеку звонит «сотрудник банка» и под предлогом «утечки денежных средств» убеждает перевести финансы на безопасный счёт. Человек в панике соглашается. Афера удалась, но ещё не до конца, ведь получают похищенное мошенники не напрямую — здесь в дело вступают посредники, значимое звено в преступной цепи.

Дропперы или дропы (от английского «drop» — «сбрасывать») — это те, кто получает на свои банковские карты фактически украденные деньги, после чего передает их дальше, наличными или переводом. Также они могут принимать выманенную у людей наличку и вносить на свои счета, чтобы потом отправить аферистам.

Нередко дропперы сдают преступникам «в аренду» свои банковские карты или дают доступ к онлайн-банку. Разумеется, за вознаграждение.

Подставные лица нужны преступникам, чтобы не засветиться. К тому же следствию будет труднее связать реквизиты мошенников с их действиями, будь то телефонное мошенничество или другие преступления. Сами дропперы при этом становятся расходным материалом преступников.

Как становятся дропперами

Обычно мошенники вовлекают людей в свои схемы через соцсети и мессенджеры, обещая заплатить за небольшую и по их словам законную услугу. Предлагают заманчивый гарантированный доход и удалёнку, при этом опыт работы и навыки кандидата не важны.

На такие предложения чаще всего откликаются студенты, а также самые бедные россияне.

«Я бы хотел обратить внимание, что, к сожалению, дропперов «нанимают» часто из числа студентов. Почему? Потому что лёгкий заработок, быстрые деньги, — отмечал еще в январе 2024 года руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка РФ Михаил Мамута. — Часто студенты даже не понимают, что происходит — верят, что им говорят, что это возможность легально заработать, помогая какому-то бизнесу».

Также в Центробанке отмечают, что примерно четверть карт для сомнительных операций оформляется по документам иностранцев.

«Достаточно значимая часть дропов — нерезиденты, около 25%, — заявил Богдан Шабля. — Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Например, паспорт (ID-карту) мигранта можно купить на чёрном рынке всего за 10 тысяч рублей».

Легион преступников

Миллионы клиентов российских банков переводят деньги на дропперские карты, часто сами того не зная. Как пояснил Шабля, речь не только о телефонных мошенниках, но и о людях, покупающих криптовалюту или делающих ставки в онлайн-казино, расплачивающихся в наркошопах или на пиратских сайтах.

Причём в подобные переводы вовлечены около 13% трудоспособных граждан России — почти каждый восьмой. Что касается количества дропперов в России, то, по словам Шабли, есть сведения почти о 700 тысячах таких людей в стране.

При этом нельзя сказать, что власти закрывают глаза на проблему. Еще в июле 2024 года вступил в силу закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе о мошенничестве.

Также раньше МВД разработало законопроект о введении уголовной ответственности за передачу банковских карт незнакомым лицам и незаконное использование карт. Сообщается, что сегодня Центробанк совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами работает над единой платформой, направленной на борьбу с дропперами.

Также ЦБ разрабатывает для финансовых учреждений дополнительные способы проверки документов физлиц-нерезидентов при открытии счетов.

Чем грозит «подработка»

Если человека поймали на дропперстве, информация о нём попадёт в базы данных Центробанка и МВД. Пособник мошенников окажется в чёрных списках банков, у него возникнут проблемы с банковским обслуживанием.

В то же время помощь аферистам опасна и для счетов самих любителей легкого заработка.

«Многие дропы не задумываются о том, что сами могут стать жертвой мошенников: получив доступ к их данным от их личных кабинетов, злоумышленники могут оформить на них кредиты и оставить в должниках», — поясняет глава управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

За дропперскую деятельность может грозить уголовная ответственность — от штрафа до лишения свободы. Причем наказывают независимо от того, осознанно ли человек помогал мошенникам или не знал, что действует незаконно.

Как говорит в беседе с ИА Регнум адвокат Адвокатской палаты города Москвы Игорь Баранов, сегодня есть много случаев привлечения дропперов как пособников злоумышленников к ответственности по статье 159 УК РФ «Мошенничество» — с лишением свободы на срок до двух лет.

«Правоохранительная система нашего государства уже давно стоит на позиции того, что человек, передающий доступ к своим средствам платежей, которые могут использоваться посторонними лицами, заведомо должен понимать, что ни для чего хорошего и законного он их передавать не может, — напоминает юрист. — Поэтому, соответственно, присутствуют умысел и понимание того, что это будет использоваться в противозаконной деятельности».

Наконец, обманутые люди могут через суд взыскать с дроппера похищенные его сообщниками деньги. Так, в Чувашии суд взыскал с девушки 850 тысяч рублей за участие в мошенничестве, а в Казани дропперу придётся вернуть жертве обмана почти полмиллиона рублей.

Как защитить себя и близких

Во-первых, нужно помнить, что нельзя отдавать свою банковскую карту или данные для доступа к онлайн-банку и мобильному приложению другим людям — по душевной доброте или за вознаграждение. Также стоит предупредить близких, особенно подростков, о рисках участия в подобных аферах.

Однозначно незаконным будет предложение оформить банковскую карту и отдать её неизвестным людям.

Если вам поступили деньги от незнакомца, нужно сообщить банку об ошибочном переводе. Нельзя пересылать на другую карту подобные транши, как бы вас не уговаривали. К примеру, преступники могут выслать человеку деньги на счёт, а затем, давя на совесть, попросить их вернуть наличными курьеру или переводом на другой счёт.

Вовлечением в мошенничество наверняка окажется и предложение взять на улице у незнакомца наличку и зачислить их в банке на свой или чужой счёт. Причём схема может выглядеть безобидно: к потенциальной жертве обратится человек, который якобы забыл карточку, но ему срочно нужны деньги на счету. Он вежливо попросит принять перевод и на месте обналичить его в банкомате.

Если же человек обнаружил, что уже вовлечён в дропперство, нужно немедленно прекратить все операции с деньгами, не переводить и не обналичивать их. Стоит зафиксировать контакты мошенников и сохранить переписку с ними, после чего обратиться в банк и полицию.