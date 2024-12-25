На данный момент есть две версии крушения самолёта Embraer 190, принадлежащего компании Azerbaijan Airlines и утром 25 декабря разбившегося в аэропорту казахстанского города Актау. Первая — столкновение со стаей птиц, вторая — взрыв кислородного баллона на борту. При этом эксперты допускают, что эти события связаны друг с другом: взрыв мог произойти из-за тряски, начавшейся после удара в воздухе. Причины трагедии станут известны по результатам начатого в тот же день расследования.

ИА Регнум

На месте ЧП возник пожар, прибывшие спасатели быстро его потушили.

Известно, что первоначально борт следовал из Баку в Грозный, но, как пояснили в пресс-службе аэропорта столицы Чечни, из-за тумана в Грозном рейс перенаправили в Махачкалу. После этого в самолёте возникла нештатная ситуация, поэтому командир решил идти на запасной аэродром — выбрали Актау.

Разбившийся борт на 106 кресел экономкласса был достаточно новым — этот среднемагистральный самолет произвели в 2013 году. Воздушное судно некоторое время использовалось компанией Buta Airways, после чего перешло к Azerbaijan Airlines.

Рейсом из Баку на борту упавшего Embraer летели 67 человек: 62 пассажира и пять членов экипажа. К счастью, части из них удалось выжить в авиакатастрофе: известно о 32 спасшихся пассажирах, среди них трое детей.

Оба пилота (Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов), до последнего момента пытавшиеся спасти пассажиров, погибли. Из команды воздушного судна спаслись только два бортпроводника. Больше всего повезло пассажирам, находившимся в хвостовой, наименее пострадавшей при падении, части самолёта. Некоторые из них смогли сами выбраться из салона и начали помогать друг другу, также они вытаскивать из самолёта других людей.

Выживших в трагедии госпитализировали в местные медицинские больницы, в частности в Мангистаускую областную. Сообщается, что 11 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

В упавшем самолете азербайджанских авиалиний летело 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое киргизов. Среди уцелевших десять человек — россияне, уточнило наше посольство в Казахстане.

Родственники тех, кто летел на Embraer, сейчас обзванивают горячие линии — не все могут получить информацию о судьбе своих близких. Некоторым повезло: родные выжили, хоть и получили значительные травмы. Есть и те, кто вовсе не пострадал и может праздновать сегодня второй день рождения.

Одним из тех, кто родился в рубашке, стал житель Екатеринбурга, 48-летний Субхонкул Рахимов.

Перед падением самолета мужчина пересел на заднее сиденье, чтобы взять другую маску взамен той, в которой почти не осталось кислорода. Это фактически спасло ему жизнь — как и находившимся рядом пассажирам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937758" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры из салона самолёта в первые мгновения после падения в Актау

Сейчас отец шестерых детей в больнице: мужчина в порядке, но врачи проводят дополнительные обследования. Субхонкул успел связаться с родственниками и передать, что у него всё нормально. «Лётчику спасибо, он спас своим манёвром. Если бы не он, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена», — рассказал журналистам Рахимов.

А вот муж 58-летней Нармины Игидовой и другие родственники обзванивают больницы и экстренные службы, пытаясь выяснить судьбу женщины. Она купила билет на этот рейс, чтобы отметить Новый год с большой семьей. У Нармины две дочери, подарившие ей много внуков, и хотя она жила в Екатеринбурге, при каждой возможности старалась летать к родным в Нальчик.

Обычно женщина путешествовала с мужем Баширом, но в этот раз полетела одна — супруг должен был присоединиться к ней в январе. По его словам, утром жена перестала выходить на связь. Он до сих пор не знает, выжила ли она.

«Последний раз мы разговаривали с ней вчера вечером, она сказала, что до Баку ей ехать 400 километров. Она уже была в дороге, сказала, что всё хорошо. После этого разговора я уже не мог с ней связаться, телефон недоступен. Я сейчас ничего не понимаю, мне никто не звонил. Я не знаю, где её искать», — рассказал Башир ИА Регнум.

Потерял связь с сыном и отец Рамина Агаева. Вчера молодой человек прилетел из Москвы в Баку, куда отвозил 6-летнего племянника к бабушке на Новый год, а сегодня должен был добраться до Грозного и уже оттуда вернуться в Москву.

Уроженец Кирова отучился на журналиста, но, поскольку давно хотел летать, сменил профессию и устроился на работу бортпроводником в авиакомпанию «Уральские авиалинии». Рамин увлекался музыкой, публиковал свои произведения в социальных сетях.

Его отец отметил, что сейчас пытается связаться с сыном и дозвониться до МЧС Казахстана, но пока безуспешно. Мужчина не теряет надежды, что и Рамин есть среди выживших россиян.

Другим родным пассажиров злополучного рейса удалось выяснить больше. Одной из пострадавших в авиакатастрофе наших соотечественниц стала 34-летняя Кристина Евстигнеева. Девушка живёт во Владивостоке, работает турагентом. В Баку она приехала по работе.

При падении самолета Кристина получила тяжёлые травмы, сейчас находится без сознания.

«Кристину экстренно госпитализировали, она в тяжёлом состоянии, её положили в нейрохирургию. Какие именно у неё травмы, мне не сообщили, но состояние у дочери очень тяжёлое, она без сознания, — рассказала ИА Регнум её мать Нина Валерьевна. — Со мной связалась медсестра больницы, куда её доставили, сообщила о случившемся».

Мать Кристины счастлива, что её дочери удалось выжить, но очень хочет услышать голос девушки. Кроме того, Нина Валерьевна желает, чтобы её перевезли на лечение в Россию.

Пострадавших в авиакатастрофе россиян скоро доставят в Москву — за ними по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова вылетел спецборт Ил-76. Во время полета наших сограждан будут сопровождать психологи и врачи, а сам санитарный самолет оснащен высококлассным медицинским оборудованием.

Родные людей, находившихся на борту, также могут обратиться по телефону МЧС России, в том числе и за психологической помощью. Произошедшую трагедию расследуют правоохранители стразу трех стран: уголовные дела о нарушении правил безопасности завели Россия, Азербайджан и Казахстан.

Им предстоит оценить степень влияния погоды, действия пилотов, работу техники и другие факторы, чтобы дать ответ на вопрос, что же все-таки стало причиной падения пассажирского лайнера.