В 2024 году праздничный стол обойдётся россиянам на 11% дороже, чем в прошлом году, и средняя сумма расходов на закупку продуктов для Нового года составит около 5,7 тысячи рублей. В список типичных обязательных покупок «новогодней корзины» вошли мандарины, бананы, горошек, маринованные огурцы, рыба, сыр, а также майонез, хлеб, килограмм торта и полкило шоколадных конфет.

ИА Регнум

Ещё в расходах эксперты компании «Эвотор», проведшей анализ на основании данных более чем 1 млн кассовых чеков в несетевой рознице, учли шпроты, куриное филе, крабовые палочки, сырокопчёную колбасу и десяток яиц. Из напитков в общей сумме учтен один литр газированных напитков, игристое вино, водка и красное вино.

Среди этих продуктов больше всего по сравнению с такими же данными прошлого года подорожал картофель ― на 51%, яблоки ― на 17%, сырокопченая колбаса и сыр стали дороже примерно на 16%, как и вино. В то же время куриное филе подешевело на 4%.

При этом в разных регионах страны продукты подорожали по-разному. К примеру, москвичам придётся потратить на 26% больше, чем в прошлом году, петербуржцы заплатят за праздничное застолье на 14% больше, а в Челябинске новогодний стол подорожал сразу на 39%. Меньше всего рост цен затронул Сахалин, там новогодние закупки обойдутся всего лишь на шесть процентов дороже.

Впрочем, цена в любом случае зависит от качества выбранных продуктов. По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, средний бюджет праздничного ужина для россиян может составить и около 12 тысяч рублей. «Если планируется пригласить пять — десять гостей, средний чек увеличивается до 17 тысяч рублей, а для компании из 11 и более человек — до 28,5 тысячи», — говорится в исследовании.

Впрочем, всегда есть точка опоры для подобных подсчетов.

Традиционный новогодний стол в России традиционно «пляшет» от салата оливье, и одной из новогодних традиций стало подсчитывание его «индекса» — стоимости приготовления любимого блюда. В нынешнем году цены на его ингредиенты выросли примерно на 8%, если считать по объему продуктов, необходимому для приготовления салата на семью из четырех человек.

Простое сравнение данных Росстата (средних по стране) на сравнимые даты 2024 и 2023 года показывает, что подорожали все основные ингредиенты: варёная колбаса, картофель, зеленый горошек, солёные огурцы, лук и майонез. Порадоваться можно стоимости яиц (она упала почти на 10%), однако в целом оливье за последние десять лет подорожал аж в два раза.

Как следует из аналитики агрегатора скидок, акций и кешбэка «Едадил», в среднем стоимость порции любимого салата в России составит 43,9 рубля. Дороже всего будет приготовить блюдо в Челябинске, чуть дешевле — в Казани и Москве, а доступнее всего угощение окажется для жителей Омска, Краснодара и Волгограда.

Само собой, кроме оливье, подорожание затронуло и другие популярные позиции.

Значительно выросли в цене сливочное масло и традиционная для праздника красная икра. Придётся заплатить больше и за алкоголь — россияне в среднем потратят на него к новогоднему столу 3,7 тысячи рублей. Это на 7% больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики сети магазинов Simple Wine.

Вместе с ценами на продукты выросли и расходы на новогодние развлечения.

Заказы аниматоров подорожали на 21% — теперь за поздравления от Деда Мороза и Снегурочки придётся заплатить более 3 тысяч рублей, приводят цифры специалисты проекта T-Data от Т-Банка. Походы на ёлки выросли в цене примерно на 15%, но бюджетными их назвать сложно: туда россияне идут всей семьей, так что в среднем за мероприятие отдают 6050 рублей, подсчитали аналитики «Яндекс Афиши».

Нужно отметить, что развлекательные мероприятия в целом стали заметно дороже в течение 2024 года. Средний чек вырос на четверть, это коснулось и концертов, и походов в кино, и театральных представлений. Не радует кошелек россиян и увеличение цен на новогодние украшения: шары и игрушки (более чем на треть), гирлянды (15%), мишуру (5%), бенгальские огни (29%).

Цены на пиротехнику тоже поднялись на 12%, при этом спрос на салюты растёт, несмотря на запреты в ряде регионов страны. Правда, популярностью пользуются более доступные изделия: вместо больших батарей фейерверков россияне покупают изделия поменьше и по более щадящей цене.

Новогодние елки в этом году тоже ожидаемо оказались дороже, чем в прошлом. Если зимой 2023 года они продавались в среднем по цене 1 тыс. руб. за метр, то в 2024-м придется отдать 1,2–1,5 тыс. руб. за метр, в Москве живая ель высотой до 2,5 метра обойдется в 5,5 тысячи рублей. Сосна выйдет еще дороже, а если вы предпочитаете премиальные импортные деревья, то на них цена выросла не менее чем на 20%, за самые красивые и стойкие экземпляры придется выложить до 10 тысяч рублей за метр.

Не удастся сэкономить и на искусственных ёлках. Сервис электронных платежей ЮMoney и аналитический ресурс «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» отмечают, что в конце ноября — начале декабря этого года за искусственную ёлку пришлось бы выложить порядка 4,3 тысячи рублей — это на 14% больше, чем в прошлом году.

Так что почти три четверти наших сограждан планируют ограничить расходы на зимние развлечения суммой до 10 тысяч рублей. Ещё 15% собираются потратить от 10 до 20 тысяч рублей, а 8% готовы выделить от 20 до 50 тысяч рублей, отмечается в исследования финансового маркетплейса «Сравни».

Кроме того, с учётом подорожавших перелетов и туристических услуг часть наших соотечественников решила сэкономить, отказавшись от новогодних поездок. 80% россиян намерены провести новогодние праздники дома — за просмотром фильмов и чтением книг, сообщают аналитики «Сравни».

Тем не менее с размахом праздновать Новый год, следуя примете «как встретишь — так и проведешь», — народная традиция. Поэтому даже если россияне экономят на развлечении, на новогодний стол и подарки близким всё же не скупятся. В среднем жители нашей страны, как следует из результатов опроса ВЦИОМ, планируют потратить на празднование Нового года рекордную сумму — более 63 тысяч рублей.

Хотя при этом, по данным «Почта банка», 28% россиян не станут покупать красную икру к новогоднему столу, 19% — шампанское, еще 17% откажутся от красной рыбы. Причиной такого решения 70% опрошенных назвали высокую стоимость этих продуктов.

Ну а учитывая обстоятельства, немало россиян начинают закупать продукты длительного хранения вроде консервированного горошка заранее, чтобы избежать новогоднего ажиотажа и подскочивших цен на праздничную еду.

Еще одной полезной идеей будет ориентироваться на скидки и акции — стоимость продуктов в разных магазинах может заметно отличаться. Также нелишним будет составить список покупок и спланировать бюджет, чтобы избежать импульсивных трат.