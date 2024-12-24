Начало зимы в России не только период предновогодних ожиданий, но и крайне травмоопасное время. Обледенение тротуаров и превратившиеся в катки дороги регулярно укладывают жителей страны на больничную койку.

ИА Регнум

С первыми снегом и льдом на улицах россияне выстраиваются в очереди возле травмпунктов. Только в Воронежской области за первые две недели зимы к медикам обратились более 1200 жителей региона. В целом же по стране счёт пострадавших идёт на десятки тысяч человек.

К счастью, большинству требуется только лёгкая амбулаторная помощь, но врачи предупреждают: кроме ушибов и вывихов, падения на лёд чреваты и более серьёзными травмами. Одно неловкое движение на скользком участке — и пешеход может получить разрыв связок, травму мышц или копчика, перелом конечности или сотрясение мозга.

В зоне особенного риска — пожилые люди. Падения для них грозят переломом шейки бедра, который крайне сложно лечить. В худшем варианте человек может остаться инвалидом.

Чем посыпают тротуары

Собственный радикальный способ борьбы с непогодой накануне показал глава Северного муниципального округа Санкт-Петербурга Юрий Куликов. В одном из дворов города он растапливал снег с помощью огнемёта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937496" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Петербургский чиновник показал, как убирает снег огнемётом

Но в прямом смысле яркий, но непростой метод Куликова вряд ли станет распространённым, поэтому сегодня с последствиями осадков в стране борются более традиционно. Лёд на дорогах посыпают разными материалами, при этом у каждого есть свои недостатки.

Часто на зимних тротуарах можно увидеть песок или песко-соляную смесь. Проблема в том, что после их использования остаётся много грязи и пыли, забиваются ливнёвки и стоки. В свою очередь химические реагенты эффективно борются со льдом, но плохо влияют на обувь прохожих и лапы домашних животных. И стоят они недёшево.

Экологичная альтернатива — посыпать дороги мелкими частицами камня, вроде гранитной крошки. Но в этом случае приходится прилично тратиться не только на сам материал, но и на очистку коллекторов и весеннюю уборку камешков.

В целом же проблема гололёда часто заключается не столько в материалах для посыпки, сколько в несвоевременной очистке и обработке улиц. Из-за некачественной уборки в стране возбуждаются десятки уголовных дел, расследуются хищения денег, выделенных на содержание дорог, но год от года история повторяется.

Усугубляет проблему и дефицит кадров в системе ЖКХ: коммунальщикам попросту не хватает дворников и водителей снегоуборочной техники.

Переломный момент

Что делать, если человек упал и получил травму на обледеневшей улице? В первую очередь не нужно геройствовать: даже если кажется, что всё нормально, лучше обратиться к медикам. Они не только быстро определят сложность травмы, но и при необходимости начнут лечение.

Как отмечают специалисты Роскачества, первым делом стоит вызвать скорую или попросить об этом прохожих. В дальнейшем выписка из карты вызова может помочь подтвердить факт травмы и место её получения.

Если же бригада скорой не забирает пострадавшего в отделение или человек решил сам добраться до врачей, ему нужно посетить травмпункт, где официально зафиксируют повреждения.

Также стоит сфотографировать или снять на видео место происшествия, записать дату и время случившегося. Нелишним будет попросить контакты очевидцев или обратиться в соседние с местом происшествия организации, чтобы получить данные с камер видеонаблюдения.

После того как травмы залечены, можно начинать юридическое разбирательство. Для начала нужно выяснить, кто несёт ответственность за содержание места происшествия в надлежащем виде. За должную расчистку различных участков улицы могут отвечать как муниципальные власти, так и частные собственники.

Если человек упал во дворе многоэтажного дома, за возмещение ущерба должны отвечать управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Тротуары, парки и скверы являются зоной ответственности городских властей или районной администрации, а остановки общественного транспорта находятся в ведении департамента транспорта, подчёркивают юристы.

Требовать компенсацию за травму, полученную при падении около торгового центра или магазина (фитнес-клуба, частной клиники, салона красоты), нужно с предпринимателя, который обязан поддерживать порядок минимум в пяти метрах от входа.

Во время лечения необходимо сохранять чеки о тратах на лекарства, больничный лист, любые относящиеся к делу квитанции и справки.

Когда определён виновник, отвечающий за место падения, и собрана доказательная база, можно обращаться в соответствующую инстанцию с письменной претензией. Если отказывают — нужно идти в суд. Требовать можно не только возмещение расходов на лечение, но и компенсацию морального вреда, судебных расходов, а также упущенных из-за долгосрочного лечения доходов.

Сколько денег можно получить

Нужно быть готовым, что взыскание компенсации может затянуться на несколько месяцев. Но те, кто выдержит долгие процедуры, могут получить деньги — это подтверждают реальные дела потерпевших.

В декабре в Хабаровске по иску прокурора суд взыскал с управляющей компании в пользу местной жительницы 500 тысяч рублей за получение травм при падении. Хабаровчанка получила закрытый перелом бедра, упав на льду во дворе, за содержанием которого плохо следила местная УК.

Также полмиллиона рублей отсудила у коммунальщиков жительница Белгорода после того, как её девятилетний сын поскользнулся на обледеневших ступеньках у дома и сломал руку. Общий период лечения ребёнка и его реабилитации после травмы составил больше года.

Такую же сумму за моральный вред и компенсацию за лечение выплатит пожилой женщине из Новосибирской области Карасукская центральная районная больница (ЦРБ). Пенсионерка стала жертвой несчищенной наледи около её крыльца, получив перелом бедренной кости со смещением.

Кроме того, суд постановил выплатить 200 тысяч рублей новгородцу, который получил травму на льду у здания универмага «Русь». В решении указано, что именно «Русь» должна отвечать за уборку снега и проведение противогололёдной обработки на прилегающей к торговому дому территории, но сделано этого не было.

Не доводить до беды

Если речь идёт о плохой уборке снега во дворах, на обледенелых тротуарах рядом с многоквартирными домами, грозно нависающих сосульках или массах снега, скопившихся на крышах, лучше не испытывать судьбу, а сразу обращаться в УК или ТСЖ, советуют в Роскачестве.

«Дворы, тротуары рядом с многоквартирным домом относятся к придомовой территории, и за её благоустройство и поддержание в хорошем состоянии отвечает уполномоченная организация (чаще всего УК или ТСЖ), — отмечают специалисты РК, поясняя, что она и несёт ответственность за любые нарушения.

Если же речь о городской территории, адресатом претензии должны быть коммунальные службы района. В любом случае, если ответа нет или он не устраивает бдительного гражданина, следующее обращение стоит передавать в прокуратуру.

При этом, как отмечает депутат Госдумы, зампред комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, за неоказанные или оказанные в неполном объёме услуги, в том числе за плохую уборку снега, жильцы многоквартирных домов могут добиться компенсации от управляющей компании. Если в акте сдачи-приёмки выполненных работ УК записано, что работы были сделаны в недолжном объеме или в ненадлежащем качестве, должен последовать перерасчет платы за содержание и текущий ремонт.