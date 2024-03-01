Материалы с тегом «Кредитование»
ЦБ может задействовать два из четырёх лимитов на выдачу ипотеки
Банк России рассматривает введение четырёх лимитов на выдачу ипотеки, однако задействуют пока только два из них. Об этом сообщил замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев. «Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти...
1 марта 2024
ЦБ ужесточил условия выдачи ипотеки тем, у кого много действующих кредитов
Тем, у кого есть незакрытые кредиты, будет сложнее получить ипотеку — Центробанк России ужесточил для банков условия выдачи таких займов. Соответствующее решение вступило в силу 1 марта. Таким образом, ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски...
1 марта 2024
Греф заявил, что льготную ипотеку на новостройки надо изменить
Программу льготной ипотеки на новостройки нужно не отменять, но изменить. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил 28 февраля на видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год. Он отметил, что с начала 2023 года выступал за сокращение государственной программы. Она не должна быть отменена...
28 февраля 2024
Путин подписал закон о возможности самозапрета на кредиты с марта 2025 года
Граждане России смогут с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, его текст опубликован 26 февраля на официальном портале правовой информации. Согласно закону, у граждан появится возможность ввести в свою кредитную...
26 февраля 2024
Совет Федерации одобрил закон о самозапрете на кредиты для граждан
Члены Совета Федерации в ходе пленарного заседания одобрили закон, который позволит россиянам устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. Он вступит в силу 1 марта 2025 года...
21 февраля 2024
Госдума дала гражданам право на самозапрет кредитов с 1 марта 2025 года
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве россиян с 1 марта 2025 года устанавливать в их кредитной истории запрет на заключение с ними договоров потребительского займа кредитными и микрофинансовыми организациями. Документ инициировала группа депутатов во главе с...
новость часа
20 февраля 2024
Путин рассказал о реализации программы промышленной ипотеки
Российские предприятия получили уже более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки. Об этом президент Владимир Путин заявил 16 февраля на совещании по поддержке инвестпроектов. Он сообщил, что программа запущена. Власти обсуждали промышленную ипотеку, работали над её условиями. Такой кредит...
16 февраля 2024
ЦБ предложил установить период охлаждения для крупных кредитов
Центробанк РФ может установить период «охлаждения» при предоставлении кредитов от 1 млн рублей. Подобная мера рассматривается в рамках борьбы с мошенничеством, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В ходе форума «Кибербезопасность в финансах» глава Банка России напомнила, что сегодня банки могут не...
14 февраля 2024
Путин поручил распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичку
Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жильё, сообщается 13 февраля на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2%...
13 февраля 2024
Путин назвал прогнозируемым замедление темпов кредитования в России
Темпы кредитования в России замедлились, на фоне роста ключевой ставки ЦБ это было прогнозируемым явлением, заявил 12 февраля на совещании с правительством президент Владимир Путин. «На фоне повышения ключевой ставки ЦБ, — конечно, это прогнозируемое было явление, — замедлилось и кредитование. Так...
12 февраля 2024
Хуснуллин заявил о планах продлить льготную семейную ипотеку в России
Программа «Семейная ипотека» будет продлена в России, сообщил 4 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. «У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека», — сказал он. Кроме...
4 февраля 2024
Сбербанк перестал принимать заявки на ипотеку от IT-специалистов
Сбербанк перестал принимать заявки на оформление кредитов по госпрограмме для IT-специалистов. Об этом сообщается на платформе «Домклик». На сайте в разделе «Ипотека для IT-специалистов» сообщается «Приём заявок завершен. О возобновлении приёма заявок сообщим дополнительно». Банк перестал принимать...
3 февраля 2024
Сам себе контролёр. Выгодно ли «ручное» оформление запрета на кредиты
Почти половина граждан России готова установить для себя самозапрет на выдачу кредитов, свидетельствуют данные опроса, который провёл исследовательский центр портала SuperJob. 45% респондентов уже сейчас хотели бы самостоятельно — через «Госуслуги», многофункциональный центр (МФЦ) или банк — внести...
31 января 2024
В ЦБ назвали лукавством заявления банков об убыточности льготной ипотеки
Банк России пока не видит, что льготная ипотека убыточна для банков, заявил 30 января глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. «Мы в процессе диалога с банками, ждём от них цифры, от многих, дискутируем с ними. Есть элемент какого-то, это моё...
30 января 2024
ЦБ рассчитывает на пересмотр условий льготной ипотеки в 2024 году
Центральный банк России рассчитывает на пересмотр условий льготных ипотечных программ в пользу адресности уже в текущем году, сообщил 30 января глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. «Надеемся, что в этом году условия будут пересмотрены и вся эта конфигурация...
30 января 2024
В РФ рассмотрят законопроект об упрощении механизма самозапрета на кредиты
В России вернулись к активной фазе рассмотрения законопроекта, предусматривающего упрощение механизма установки самозапрета на кредиты. Новая версия законопроекта позволит россиянам подавать соответствующие заявления не только через портал «Госуслуги», но и напрямую через банки и финансовые...
26 января 2024
Путин заявил о сохранении ставки по семейной ипотеке в 6%
Правительство России сохранило льготную ставку по ипотеке для молодых семей на уровне 6%, несмотря на рост ключевой ставки Центробанка, заявил 25 января президент России Владимир Путин. «А это значит, что государство должно будет больше давать денег, поскольку растёт ставка коммерческих банков...
25 января 2024
ВТБ предложил повысить размер субсидии кредиторам по льготной ипотеке
В ВТБ считают верным вернуть на прежний уровень ранее сниженный размер субсидии банкам в рамках программы льготной ипотеки, а также сделать эту программу более адресной, заявил 16 января заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Предельная величина субсидий, получаемых банками в...
16 января 2024
ЦБ увидел риски в банковских комиссиях за выдачу льготных ипотек
Банковские комиссии, взимаемые с застройщиков при льготной ипотеке, могут в конечном итоге повлиять на стоимость жилья. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. В ЦБ отметили, что льготные государственные программы ипотечного кредитования, несмотря на изменение условий, остаются прибыльными для...
15 января 2024
ЦБ России предложил «Дом.РФ» расширить лимит по льготной ипотеке
Центробанк России предложил финансовому институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ» расширить лимит по льготной ипотеке для банков, которые не устанавливают комиссии для застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. «Предлагаем оператору программы АО «Дом.РФ» для выравнивания...
15 января 2024