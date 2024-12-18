15 декабря танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту потерпели крушение в районе Керченского пролива. Экипаж с первого танкера эвакуировали днём — 11 человек госпитализировали, один погиб. Со второго танкера, севшего на мель в 80 метрах от берега возле порта Тамань, всех моряков эвакуировали утром в понедельник.

ИА Регнум

В Росморречфлоте заявили, что крушение произошло из-за шторма. Отмечалось, что танкеры перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось около 3 тысяч тонн.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что скопление нефтепродуктов после разлива на Кубани сосредоточилось в трёх местах: на берегу поселков Веселовка и Витязево и в станице Благовещенской. При этом примерная протяжённость береговой линии с выбросами составила около 35 километров.

«Развёрнуты оперативные штабы, ведется интенсивная работа по ликвидации выброшенного из акватории мазута», — заявил Кондратьев.

Также он заверил, что к началу летнего сезона нефтепродуктов на местных пляжах не будет — всё уберут.

«Кто, если не мы?»

Разлив нефтепродуктов — серьёзная угроза для морской флоры и фауны, поскольку может нарушить экосистему и привести к гибели многих видов морских обитателей.

Уже в понедельник в анапском посёлке Витязево был организован единый штаб волонтёров, помогающих очистить берег. Принять участие в работе могут все желающие. При этом власти попросили волонтёров иметь при себе перчатки, мешки, лопаты и тёплую одежду. Но если чего-то не окажется, всем инвентарём добровольцев обеспечат на месте. Также начали работать пункты питания и обогрева.

К работе тут же подключились волонтёры из разных организаций: «Экосистемы», Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), «Движения первых», Народного фронта и Молодой гвардии «Единой России».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936245" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Черноморское побережье очищают от мазута

От «Экосистемы» вызвались помочь 300 волонтёров из Волгоградской, Воронежской, Запорожской и Московской областей, а также Республики Крым. Первая группа добровольцев из молодёжного центра города Новороссийск уже приступила к работе на берегах природного парка «Анапская пересыпь».

В свою очередь в МЧС 18 декабря сообщили, что выявлены новые загрязнённые участки черноморского побережья. Спасатели очищают береговую линию Темрюкского и Анапского районов длиной 49 километров, маршрут патрулирования расширили до 70 км. В работе участвуют более тысячи человек и свыше 100 единиц техники.

В помощь спасателям направились ещё 400 волонтёров. Это сотрудники администрации, муниципальных учреждений, молодёжь и казаки. Вениамин Кондратьев пообещал обеспечить их всем необходимым для эффективной работы.

«Спасибо каждому, кто вышел на расчистку нашего побережья по зову сердца. Волонтёры прибывают из соседних районов. Это ещё раз демонстрирует, какие отзывчивые и щедрые душою люди живут в нашем крае!» — отметил губернатор

Роспатриот

Несмотря на шторм и сильный ветер, добровольцы приезжают в том числе из соседнего Новороссийска — прибыло более 150 жителей города.

«Вчера оповестили, что набираются добровольцы. Каждый, кто считает себя анапчанином, думаю, должен проявить гражданскую сознательность. Кто, если не мы, спасёт пляжи?» — сказала волонтёр Людмила Заморина.

Оперативный штаб сообщил, что численность группировки на Кубани увеличена до 2700 человек. Спасатели МЧС России и волонтёры собрали 67 тонн нефтепродуктов. Всего же с начала работ собрано около 80 тонн, уже очищено больше 8 километров черноморского побережья.

Прогноз — позитивный

На черноморском побережье добровольцы также спасают птиц, измазавшихся мазутом.

В специально созданных группах и Telegram-каналах волонтёры отмечают точки на карте, где видели пострадавших птиц. После этого их отвозят в оперативный штаб и местные зоосалоны, чтобы вымыть с крахмалом и средством для мытья посуды. Следом пернатых передают на реабилитацию: птиц готовы принять в Новороссийске, Ставрополе и Москве.

Всего свою помощь в спасении пострадавших животных и птиц предложили около 20 приютов Краснодарского края, рассказал журналистам замначальника краевого главка МЧС РФ Андрей Потахов. Он пояснил, что отдельно будут рассматривать случаи спасения краснокнижных животных, их планируют помещать в федеральный зоопарк.

Роспатриот

Эксперты-океанологи в свою очередь призывают россиян не паниковать и не сдавать билеты на черноморское побережье летом. К тому времени местная экосистема должна восстановиться.

Прогноз основан в том числе на том, что подобная ситуация уже происходила в Керченском проливе в 2007 году — в один день затонули сразу пять судов, среди которых был танкер с мазутом. Тогда экосистема в целом пришла в норму даже быстрее, чем предполагали эксперты, — через несколько месяцев следов мазута не осталось.

После этого происшествия специалисты еще несколько лет следили за экосистемой моря в регионе и зафиксировали её полное восстановление.