Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Неизвестный привёл в действие взрывное устройство, заложенное в оставленный рядом с подъездом жилого дома самокат. В этот момент из подъезда вышли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов. Он полученных ранений они скончались. Взрыв был настолько сильным, что в доме напротив выбило окна.

РИА Новости/Максим Блинов

По факту гибели Кириллова и Поликарпова возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия, боеприпасов».

Двое подозреваемых, один из которых — гражданин Узбекистана, уже задержаны по горячим следам. Преступник сообщил, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб, получил взрывное устройство и прикрепил его к самокату возле подъезда, где жил генерал. За исполнение теракта ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. Террорист организовал онлайн-трансляцию из машины каршеринга для своих нанимателей, находившихся в Днепре (Днепропетровске).

Примечательно, что менее чем за сутки до теракта офис генпрокурора Украины обвинил Кириллова в «применении химоружия».

«Прокуратура и СБУ сработали в две руки. Когда диверсанты в Москве доложили о готовности к исполнению теракта, прокуратура объявила подозрение. Всё ради пиар-эффекта. Мол, объявили врагом и в течение суток устранили», — прокомментировал это «совпадение» экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

После теракта западные и украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что за взрывом стоит Служба безопасности Украины. Позднее это подтвердили в самой СБУ.

«Сегодняшнее нападение на генерал-лейтенанта Игоря Кирилова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России, является спецоперацией СБУ», — говорится в заявлении.

Проверенный метод

Кириллов не единственная жертва украинских спецслужб. Вечером 10 декабря Telegram-канал «ЮВАО Онлайн Москва» опубликовал видео из граничащих с Москвой Котельников.

«Совершено убийство в районе Кузьминского лесопарка. Предположительно, заказное. Нападавший скрылся», — сообщалось в подписи к видео.

Через два дня, 12 декабря, «Украинская правда» со ссылкой на ряд источников сообщила, что в Котельниках убили Михаила Шатского — заместителя генерального конструктора КБ «Марс», который был занят модернизацией ракет Х-59 до уровня Х-69. В публикации указывалось, что «это была спецоперация Главного управления разведки министерства обороны Украины».

Уже на следующий день, 13 декабря, российские СМИ со ссылкой на новостные Telegram-каналы сообщили, что в Подмосковье предотвратили взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего замдиректора по производству «Конструкторского бюро машиностроения» (КБМ) Геннадию Девяткову. КБМ разрабатывает и выпускает ракетные комплексы различного назначения, в том числе «Искандер», «Шмель» и «Игла».

Примечательно, что о развязывании адресного террора в России на Украине заговорили сразу после начала СВО. При этом предлагалось использовать не украинских агентов, а представителей криминала.

«Представители уголовного мира вряд ли откажутся от денег, которые им заплатят за ночной визит в дом какого-то военного с дальнейшими действиями в отношении этого военного, его женой и их детьми. Так, в комплексе. Поэтому можно, в принципе, наладить, и это не нужно даже будет просить рисковать жизнью спецслужбы, рисковать жизнями украинских парней. Нужно просто наладить контакт с русским, дагестанским, чеченским криминалом. Обратиться даже к таджикам», — заявлял еще в апреле 2022 года работающий на офис президента Украины политтехнолог Владимир Петров.

Но помимо исполнителей есть и вопрос с наводчиками: как украинские спецслужбы узнают адреса интересующих их людей и кто им в этом помогает.

«Добровольные» помощники

За сутки с небольшим до теракта на Рязанском проспекте на YouTube-канале «Телебачення Торонто» вышло очередное расследование украинского OSINT-ера и журналиста Анатолия Остапенко. На этот раз видео было посвящено американцу Дэниелу Мартиндейлу, которому удалось перейти через линию фронта и попасть в Россию.

Впрочем, заинтересовал Остапенко не столько Мартиндейл, сколько его знакомый — российский офицер Владимир Гнитеев.

Последний и раньше был под прицелом украинцев, его данные попали на скандально известный сайт «Миротворец». Но Остапенко выяснил не только место службы офицера, но и актуальный адрес проживания. При этом Остапенко, по его словам, пользовался слитыми базами данных, в том числе сервисов по доставке еды.

Ранее благодаря всё тем же слитым базам данных Остапенко выяснил адрес работниц ОКБ «Новатор», занимающегося выпуском «Калибров». Примечательно, что в том выпуске Остапенко признавался в сотрудничестве с «Силами обороны Украины». Кроме того, OSINT-ер угрожал деанонимизированным им женщинам.

И это ещё не самое «дно». Так, «коллеги» Остапенко — бежавшая из Мариуполя секс-блогерша Полина Майко и OSINT-агентство Molfar — раскрыли личности детей российских военных лётчиков. На одного из детей Майко попыталась написать донос за «оскорбление чувств верующих».

Работают украинские OSINT-еры в координации с украинскими спецслужбами. Для последних передача такой работы на аутсорс — настоящее спасение. Выяснением данных по открытым источникам занимается тот, кому яркий сюжет на YouTube-канале позволит привлечь финансирование.

Впрочем, случаются и промашки. Так, издание BIHUS.Info в расследовательском раже обвинило сеть косметологических клиник, работающих на Украине и в Армении, в «пособничестве агрессору». Оказалось, что ещё одна клиника сети работала в Саратове — недалеко от базы стратегической авиации России в Энгельсе.

По информации «расследователей», основали клинику родственники советника премьер-министра Армении Никола Пашиняна, известного своей прозападной позицией. Примечательно, что вскоре сюжет закрыли для просмотра гражданам России. Очевидно, в BIHUS.Info поняли (или им подсказали), что к клиникам могут возникнуть вопросы не у СБУ, а у ФСБ. Поскольку, если сеть клиник и занимается сбором информации, то явно не в интересах России.

Что с этим делать

Разумеется, адресный террор — не изобретение современного киевского режима. После убийства Кириллова многие вспомнили об «аттентатах» — убийствах, осуществлявшихся бандеровцами во время и после войны.

Жертвами были как политические противники бандеровцев (не только коммунисты вроде Ярослава Галана: один из самых известных аттентатов — убийство националистов-мельниковцев Николая Сциборского и Омеляна Сеника), так и учителя и врачи, которых советская власть направляла на Западную Украину. Чем отчаяннее было положение бандеровцев, тем более зверскими оказывались расправы. Так, журналиста Галана член ОУН (Организация украинских националистов — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаил Стахур зарубил топором.

В результате меры против националистов ужесточили. Во Львове усилило работу МГБ. Результатом стала в том числе ликвидация командующего УПА (Украинская повстанческая армия — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича. Стахура нашли, арестовали, затем судили и повесили.

Что же касается украинских OSINT-еров, которых пора перестать воспринимать как журналистов, а начать считать сотрудниками украинских спецслужб, у них есть спонсоры.

Уже упоминавшийся выпуск Остапенко сопровождается рекламой сети заправок ОККО концерна «Галнафтогаз». ОККО регулярно спонсирует украинские фонды вроде «Вернись живым», предоставляя им деньги на закупку оружия. По сути, речь идёт о финансировании террористической деятельности. Таким образом, сеть ОККО становится легитимной целью.

Её президент Виталий Антонов живёт не на Украине, а в Швейцарии. Властям этой страны наверняка полезно будет узнать, что у них проживает в том числе спонсор терактов на территории России.

При этом ОККО — далеко не единственный частный спонсор украинских OSINT-еров и волонтёров. Тот же глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут неоднократно благодарил мобильного оператора Kyivstar за помощь в закупке оружия и снаряжения. Президент компании Александр Комаров несколько раз делал с Чмутом интервью, в которых речь шла и о сотрудничестве фонда с мобильным оператором.

При этом «Вернись живым» не рядовой фонд. Отбор на работу туда проходит при помощи СБУ и ГУР. А тот же Чмут уже после начала СВО был с визитом в США, где встречался в том числе с конгрессменами.

Таким образом, и инфраструктура компании Kyivstar может рассматриваться как военная или обеспечивающая военную деятельность.

Эффективнее же бить не только и не столько по OSINT-ерам, которых на Украине post mortem объявят «независимыми журналистами» и борцами за всё хорошее, но по их кошелькам: сделать само сотрудничество с OSINT-ерами и волонтёрами максимально токсичным.

Что характерно: украинское командование не особо рефлексирует по поводу гражданских/негражданских целей, а планомерно выводит из строя российские НПЗ. Возможно, России в качестве мер воздействия стоит взять на вооружение эту тактику и начать выводить из строя нефтехранилища и даже отдельные АЗС, а также мобильные вышки спонсоров терактов в России.

Но за всем этим важно не забывать ещё одну важную деталь. У украинских спецслужб и военных были учителя и вдохновители. Минированию, в том числе и бытовых предметов, украинцев обучали британские специалисты. А перестройка работы ГУР и СБУ после 2014 года, превращение их в террористические структуры, проходила под пристальным надзором США.

И никакие лицемерные возложения цветов в Мурманске британским и американским военным атташе не должны заставить забыть, как подопечные британцев и американцев взрывали людей в столице России.