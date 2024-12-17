16 декабря главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. В список попали 54 физлица и 30 компаний из России, Китая и КНДР. Под санкциями оказались менеджеры крупных корпораций, офицеры спецслужб и известные публичные персоны, среди которых певица Лариса Долина и политолог Тимофей Бордачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также в новый пакет ограничений вошли меры в отношении десятков судов (танкеров) третьих стран, которые, по мнению европейских чиновников, задействованы в транспортировке российских энергоресурсов. Кроме того, экспортные ограничения и дополнительные меры контроля введены против 32 компаний, производящих военную продукцию и комплектующие двойного назначения.

«Санкционировал» Евросоюз и гражданские организации: в список попали российская девелоперская группа «ПИК», авиакомпания «Ютэйр» и одна из крупнейших в стране компаний в области микроэлектроники «Группа Кремний ЭЛ».

При этом в 15-й пакет не вошли санкции против патриарха Кирилла, представителя России при ООН Василия Небензи и Олимпийского комитета страны. Сообщается, что на этом настояла Венгрия, вычистив из документа «самые сумасшедшие идеи».

В целом же принятие очередных санкционных пакетов стало рутиной для еврочиновников. Как заявила также попавшая под санкции заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, ограничения Запада против физических лиц попросту превратились в элемент шоу.

При этом «ястребы» из числа западных политиков продолжают гнуть свою линию и подстрекают к введению дальнейших ограничительных мер. На этом, в частности, настаивает министр иностранных дел Латвии Байба Браже, призывая страны Евросоюза прекратить любые инвестиции и предпринимательскую деятельность в России.

Игра на публику с большими потерями

Политика ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, отмечал еще в 2022 году президент Владимир Путин.

«Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии экономическими, политическими, информационными средствами, она носит тотальный, неприкрытый характер», — подчёркивал глава государства.

Тогда же он сообщил, что вводимые Западом санкции нанесли значимый урон не столько России, сколько всей мировой экономике и торговле, ударили «по доверию к американскому доллару как к основной резервной валюте».

При этом Россия продолжает стабильно развиваться, а экономика страны растёт на фоне беспрецедентных ограничений.

По мнению заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, санкции западных стран против России на сегодняшний день превратились в игру на публику, в то время как мы к ограничениям успешно приспособились.

«В каких-то секторах произошло стимулирование, производственное развитие, импортозамещение. Не всё просто, это требует усилий, но кто сказал, что будет легко?» — отметил Рябков.

При этом потери Евросоюза от антироссийских санкций превышают 1,5 триллиона евро, сообщил 12 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Это цена того политического выбора, который был сделан элитами этих стран», — добавил он.

«Госпереворот против собственной промышленности»

Осознание, что бесконечные санкции — путь в никуда, приходит и к европейским политикам. В нынешнем декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные страны хотели использовать украинский конфликт для ослабления России и проводили санкционную политику, однако всё это обернулось провалом.

«Каков результат? Россияне отвоевывают всё больше территории, санкции не работают, а Украина уже недостаточно сильна для возможных переговоров», — подчеркнул политик.

Аналогичную точку зрения еще в мае выразил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, проводимая Евросоюзом политика санкций в отношении России и Белоруссии не принесла ожидаемого результата.

«Мы однозначно занимаем позицию, которая состоит в том, что политика санкций провалилась», — сказал Сийярто.

При этом на Западе уже открыто признают, что вводимые ограничения больно бьют по экономике самих недружественных России стран. В день утверждения 15-го пакета санкций глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал антироссийские меры Евросоюза безумием и «государственным переворотом против нашей собственной промышленности».

«Я думаю, всё введенные санкции только усложнили жизнь, но политического эффекта на Россию не произвели», — посетовал Нимайер.

Он также рассказал, что после введения санкций на территории России было налажено производство многих отечественных товаров, а теперь европейские компании хотели бы вернуться на российский рынок.

Опосредованная война против России

Новый пакет санкций от Евросоюза похож на симуляцию, имитацию деятельности, отметил в беседе с ИА Регнум политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. В нём не содержится качественного изменения ограничений, в список просто механически добавили новые субъекты, поясняет эксперт.

«По-моему, задача состояла в том, чтобы к концу года продемонстрировать сохраняющееся европейское единство по этому вопросу», — добавил Ткаченко.

Он прогнозирует, что в ближайшее время в Европе всё больше политиков и экспертов признают: санкции опасны для Евросоюза больше, чем для нашей страны.

«Европейский союз, особенно с приходом Трампа, будет вынужден пересмотреть эту систему. Как минимум начать демонтаж самых оголтелых элементов санкционной политики, например, связанных с промышленным сотрудничеством, — считает собеседник ИА Регнум. — Может быть, начнутся финансовые послабления, потому что западная экономика страдает больше, чем российская».

В то же время относиться к санкциям с пренебрежением не стоит, призывает политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. Он отмечает, что страны Запада ведут против нас систематическую работу ради подрыва сил и возможностей государства. В частности, регулярно принимают меры по противодействию обходу Россией принятых ранее ограничений.

«Вспомним, что руководители Евросоюза ездили в Казахстан и Узбекистан. То, что сейчас происходит в Грузии, это тоже работа по борьбе с обходом санкций. На Турцию давят по этому же поводу», — говорит политолог в разговоре с ИА Регнум.

Всё это — планомерная работа, подчёркивает он. Она зачастую кажется смешной, но это называется опосредованной войной.