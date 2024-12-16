На съезде «Единой России», состоявшемся 14 декабря, произошло обновление руководящих органов, в том числе и сокращение числа заместителей секретаря Генсовета с 14 до 1. В месте с тем, Анна Кузнецова, которая покинула эту должность, сохраняет ключевую роль в работе партии.

Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости Анна Кузнецова

«Она совмещает несколько должностей, потому тянет на себе огромный объем работы. Анна Юрьевна ведет всю социальную проблематику, вопросы защиты материнства, детства и поддержки семьи. В её же ведении — и приемная лидера партии, заместителя секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева по работе с обращениями граждан, и штаб по гуманитарному сотрудничеству с новыми регионами», — отметил в беседе с ИА Регнум депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Положение руководителя нескольких партийных проектов и имеющийся функционал позволяют решать все поставленные перед ней огромные задачи. Такой статус, по словам Матвейчева, делает Кузнецову ключевой фигурой во всей внутренней политике России.

Анна Кузнецова, напомним, начала политическую карьеру в 2008 году, когда стала соучредителем пензенской областной общественной организации «Благовест».

В августе 2016 года профессиональные качества Кузнецовой помогли ей выйти на новый этап: она стала кандидатом в депутаты Госдумы по федеральному списку «Единой России». А с 9 сентября 2016 года по 29 сентября 2021 года Анна Юрьевна занимала особо ответственный пост — уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

По предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» 19 июня 2021 года Кузнецова была включена в общефедеральную часть списка кандидатов на выборы в Госдуму VIII созыва.

«Я помню, как она попала в пятерку лидеров на выборах в 2021 году. Тогда я был членом штаба и отвечал за график Анны. Она тогда уже делала очень много, что позволило ей занять высокую должность. К тому же Анна — многодетная мама и помимо работы она успевает следить за семьей», — добавил депутат Матвейчев.

Помимо работы в различных комитетах и курирования гуманитарной помощи новым регионам, Кузнецова отвечает за организацию сотрудничества Госдумы с Международной организацией труда, Межпарламентской ассамблеей православия и международными организациями социального характера.