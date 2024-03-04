Материалы с тегом «СПЧ»
В СПЧ обсудили порядок мониторинга на выборах президента России
Члены рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ) на заседании 4 марта обсудили порядок работы непосредственно в дни голосования 15–17 марта, сообщил ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ СПЧ Александр...
4 марта 2024
Глава СПЧ назвал Google главным инструментом цензуры в мире
Google является главным инструментом цензуры в мире, и ему необходимо противопоставить альтернативу, заявил 3 марта глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Такие попытки предпринимались ранее, например, во Франции, но они не увенчались...
3 марта 2024
Глава СПЧ Фадеев прокомментировал критику блогеров в адрес Алиханова
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) и советник президента РФ Валерий Фадеев назвал обвинения блогеров в адрес губернатора Калининградской области Антона Алиханова после его слов о философе Иммануиле Канте нелепыми и призвал прослушать полную запись выступления главы региона. Об этом...
13 февраля 2024
Рабочая группа СПЧ проведёт аудит нагрузки учителей в школах
Специальная рабочая группа Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам образования планирует провести аудит нагрузки на классных руководителей и учителей-предметников в школах, а после этого выработать предложения по оптимизации их работы. Об...
29 января 2024
Глава СПЧ призвал международные организации осудить Киев за сбитый Ил-76
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить киевские власти за сбитый украинской армией российский транспортный самолёт Ил-76, транспортировавший пленных бойцов ВСУ. Об этом стало...
25 января 2024
Глава СПЧ призвал международные организации осудить теракт ВСУ в Донецке
Глава совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста (МККК), Amnesty International, Европарламент и Совет ЕС с призывом осудить теракт в Донецке 21 января. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СПЧ 22 января. «Фадеев...
22 января 2024
В СПЧ пообещали следить за исполнением поручений Путина
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет мониторить, как исполняются поручения Владимира Путина. Об этом заявил его глава Валерий Фадеев. Он добавил, что таким образом Совет способствует их исполнению. «Следующее заседание СПЧ состоится в ближайшие...
17 января 2024
Путин поручил предложить меры по защите учителей от возможной травли в Сети
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по обеспечению защиты репутации и достоинства учителей с учётом публичных оценок о них в социальных сетях. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)...
17 января 2024
Путин поручил до 1 июля подготовить новые меры по борьбе с наркотиками
Президент РФ Владимир Путин до 1 июля поручил подготовить новые меры по совершенствованию законодательства в сфере противодействия обороту наркотиков. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), опубликованном на сайте...
17 января 2024
«Давно не было амнистии». Глава СПЧ поделился планами Совета на 2024 год
Совет по правам человека при президенте России выступил за создание единого органа в сфере миграции, за индексацию пенсий работающим пенсионерам и за амнистию в 2024 году. Этими соображениями поделился с журналистами глава СПЧ Валерий Фадеев на пресс-завтраке 26 декабря. «Президент на встрече с...
26 декабря 2023
Глава СПЧ Фадеев выступил против запрета абортов
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев считает, что полный запрет абортов не приведёт к повышению рождаемости, передал корреспондент ИА Регнум. «Проще запретить. Это ошибочное решение. А если начать искать и найти реальные причины, глядишь и программа может появиться с...
26 декабря 2023
Член СПЧ опубликовала реакцию читателя на слова Путина о русском народе
Журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ и главред ИА Регнум Марина Ахмедова опубликовала в своём Telegram-канале мнение одного из читателей о словах российского лидера Владимира Путина про русский народ. Раскрывать личность писавшего Ахмедова не стала, лишь отметив, что мнение...
15 декабря 2023
В Адвокатской палате оценили жизнеспособность идеи амнистии для женщин
В настоящее время проведение амнистии пошло бы на пользу российской экономике, считает член Адвокатской палаты Москвы, Ассоциации юристов России, Федерального союза адвокатов России, Международного союза (содружества) адвокатов, Гильдии российских адвокатов Андрей Мишонов. Об этом он заявил 5...
5 декабря 2023
В Кремле оценили идею амнистии некоторых женщин-заключённых
Вопрос об амнистии некоторых женщин, осужденных за ненасильственные преступления, должен быть рассмотрен и проработан в ведомствах. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 5 декабря журналистам, комментируя согласие президента России Владимира Путина с соответствующим...
5 декабря 2023
Путин: статус многодетной семьи должен быть всероссийским
Статус многодетной семьи должен быть не локальным, а всероссийским, заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Статус должен быть, причём он должен быть всероссийским — не локальным. Обязательно над этим...
5 декабря 2023
Россия будет реагировать на проявление русофобии за границей — Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что совместно с СПЧ, МИД и правительством РФ будут разработаны системные меры и принято решение, как реагировать на случаи проявления русофобии и дискриминации российских граждан, проживающих за рубежом. Российский лидер выразил согласие с тем, что нельзя...
5 декабря 2023
Путин: наказания по наркопреступлениям нельзя либерализовать бездумно
Инициативу либерализации законодательства в области преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, не поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства считает, что необходимо тщательно анализировать наказания, при этом нельзя бездумно сокращать сроки наказания за данные...
5 декабря 2023
Путину передали портрет «Москва. Кремль. Путин» от девочки из ЛНР
Российский президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека получил портрет, написанный 11-летней девочкой из Луганской Народной Республики. У Ксюши спинальная мышечная атрофия, но, несмотря на это, девочка хорошо рисует. Президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга...
4 декабря 2023
Путин: важно не повторить в истории РФ ситуации с политрепрессиями
В истории России не должны повториться политические репрессии, поскольку это трудновосполнимо как для государства, так и для народа, заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В качестве жертв политрепрессий...
4 декабря 2023
Путин допустил освобождение из тюрем некоторых категорий женщин
Президент России Владимир Путин поручил принять необходимые решения по освобождению из тюрем некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Об этом 4 декабря зашла речь в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам...
новость часа
4 декабря 2023