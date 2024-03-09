Материалы с тегом «Права человека»
Макрон закрепил в конституции право женщин на аборты
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, закрепляющий в Конституции право женщин на аборт. Документ 9 марта опубликовали в официальном журнале Пятой республики. «Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом», — говорится в добавленной в...
9 марта 2024
Захарова назвала чудовищной казнь заключённого в США с помощью азота
Казнь заключённого в США с помощью чистого азота чудовищна и страшна для ХХI века, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 28 января в эфире телеканала «Россия-1». «Англосаксонский мир встал на дыбы или просто обалдел от того, что они видели как бы...
28 января 2024
В США раскрыли жуткие подробности казни американца с помощью азота
Первый в истории США казнённый с использованием азота осуждённый Кеннет Смит в ходе процедуры умерщвления несколько минут бился в судорогах. Об этом 27 января написало агентство Associated Press. «Осужденный убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах… в течение как минимум двух минут во время...
27 января 2024
Американца решили казнить с помощью азота из-за провала 1-й попытки казни
В американском штате Алабама готовятся провести первую смертную казнь с использованием азота. Журналисты The Guardian пообщались с 58-летнем заключенным, приговорённым к казни, Кеннетом Смитом. «Смиту грозит смертная казнь непроверенным методом, который никогда до этого не применялся в США», —...
22 января 2024
Адвокат рассказала о жёстких условиях содержания Тордена в финской тюрьме
Задержанного в Финляндии по обвинениям в военных преступлениях россиянина Яна Петровского (Воислава Тордена) содержат в максимально жёстких условиях и ограничивают в правах намного сильнее любого другого заключённого. Об этом рассказала его адвокат Наталия Мальгина. При этом она подчеркнула, что...
12 января 2024
Возможный запрет на мясо собак вызвал бурные протесты в Южной Корее
В Южной Корее активисты из Ассоциации фермеров, занятых разведением мясных пород собак, заявили, что введение запрета на собачье мясо станет злоупотреблением властью. Об этом 12 декабря сообщило агентство Yonhap. Организация провела акцию протеста перед зданием парламента в Сеуле и призвала...
12 декабря 2023
В Адвокатской палате оценили жизнеспособность идеи амнистии для женщин
В настоящее время проведение амнистии пошло бы на пользу российской экономике, считает член Адвокатской палаты Москвы, Ассоциации юристов России, Федерального союза адвокатов России, Международного союза (содружества) адвокатов, Гильдии российских адвокатов Андрей Мишонов. Об этом он заявил 5...
5 декабря 2023
Москалькову избрали председателем комиссии СНГ по правам человека
Уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств (СНГ) на два года. «Поздравляю, передаю председательство», — сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Предложение об избрании Москальковой...
29 ноября 2023
Москалькова рассказала о русофобии в мире
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на сегодняшний день не осталось почти ни одной нормы Всеобщей декларации прав человека, которая не была бы нарушена односторонними антироссийскими санкциями. «Сегодня практически нет ни одной нормы Всеобщей декларации (по...
23 ноября 2023
Путин объяснил, чем вызван кризис правозащиты в мире
Кризис правозащиты в мире вызван тем, что Запад пытался использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств. Об этом 21 ноября заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека...
21 ноября 2023
Путин заявил о глобальном запросе на изменения в реализации прав человека
Международному сообществу нужны радикальные перемены в области прав человека, направленные на обеспечение справедливого подхода к их реализации. Об этом президент России Владимир Путин заявил в обращении к участникам конференции, посвящённой 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека...
21 ноября 2023
Путин назвал позицию СПЧ ООН по конфликту в Донбассе ангажированной
На протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты в сфере прав человека демонстрируют свою ангажированность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей приветственной телеграмме к участникам международной конференции, посвящённой 75-летию принятия...
21 ноября 2023
Путин призвал ускорить создание института омбудсменов в новых регионах
Президент России Владимир Путин выступил за ускорение создания института уполномоченных по правам человека в новых регионах. С таким призывом он выступил 15 ноября в приветственной телеграмме к участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. «Важно...
15 ноября 2023
Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади
Лауреатом Нобелевской премии мира стала иранская правозащитница Наргес Мохаммади, сообщила 5 октября пресс-служба Нобелевского комитета академии наук Швеции. «Комитет принял решение присудить премию мира 2023 года Наргес Мохаммади за её борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав...
новость часа
6 октября 2023
Москалькова призвала к недопущению самосуда по делу о сжигании Корана
Принципы правового государства заключаются в том, чтобы какое бы страшное преступление человек ни совершил, он ответил за него перед судом по закону. Во время следствия в СИЗО он, безусловно, должен содержаться по установленным законом правилам, заявила уполномоченный по правам человека в РФ...
26 сентября 2023
В ООН осудили прекращение обучения на русском языке в Эстонии
Ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека, заявил 17 августа спецдокладчик ООН, заявление которого распространило управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Законодательные поправки...
17 августа 2023
В Госдуме считают, что четырёхдневная рабочая неделя невыгодна экономике
Если в России введут четырёхдневную рабочую неделю, но зарплаты останутся такими же, как при пятидневном графике, это будет выгодно всем сегментам экономики, кроме самой экономики, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Об этом он заявил 27...
27 июля 2023
Омбудсмен оценила идею трудоустройства осуждённых в маркетплейсы
Идею маркетплейсов трудоустраивать осуждённых с мягким режимом отбывания наказания следует расценивать как позитивное явление, считает уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Об этом она заявила 24 июля корреспонденту ИА Регнум. Ранее в этот день OZON сообщил о...
24 июля 2023
В столице Австралии могут разрешить эвтаназию для подростков от 14 лет
Администрация столицы Австралии Канберры готовится снизить допустимый возраст, при котором разрешена эвтаназия, до 14 лет. Об этом сообщило издание Australian. «Подросткам в возрасте до 14 лет может быть предоставлен доступ к эвтаназии в соответствии с законом, поскольку лейбористско-зелёное...
29 июня 2023
В Совфеде заявили, что Украина потеряла реноме «невинной жертвы»
Информация о том, что в тюрьмах Украины десятки мирных граждан подвергались пыткам, обнародованная Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), означает, что образ Киева как ни в чём не виноватого, белого и пушистого государства начинает портиться. Об этом корреспонденту ИА...
27 июня 2023