После мгновенного коллапса Сирийской Арабской Республики, управлявшейся династией Асадов, страна, скроенная в XX веке из множества этнических, кланово-территориальных и религиозных «лоскутков», начала как будто проваливаться в прошлое. И не только в до-асадовское прошлое, но и в эпоху до турецкого нашествия XVI века.

ИА Регнум

До того как османы железной рукой привели к покорности свои левантийские вилайеты (провинции), эта часть Восточного Средиземноморья и северной Месопотамии была ареной войны всех против всех. И из этого прошлого начали являться интересные призраки.

Многие наблюдатели обратили внимание — когда сейчас условно «независимые» сирийские боевики грозят войной «коллегам», которых непосредственно содержит Турция, они используют обидное для любого араба слово «монгол», что значит — «непримиримый враг» и «чужак». Совсем неожиданной выглядела фраза из пресс-релиза боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* ещё во время захвата Алеппо, когда победители сразу начали междоусобицу: «Вы армия татар и монголов, мы не пощадим никого из вас».

Для человека, даже хорошо знакомого с историей Средних веков, нашествие татаро-монголов ассоциируется прежде всего с битвой при Калке и порабощением Руси, с опустошением ордами Чингисхана Центральной Азии, максимум — с битвой при Лигнице, когда польские рыцари, тамплиеры и госпитальеры остановили бросок нойонов — «генералов» Великого хана «к последнему морю». Но Ближний Восток?

Однако именно здесь «альмкол» — монголы оставили едва ли не большую и более живучую память, чем на Руси и в евразийской степи. Для понимания многих событий, происходящих сейчас в распавшейся Сирии, следует вспомнить о событиях 800-летней давности.

Жёлтый крестовый поход на Запад

К исходу 1224 года от Рождества Христова, или по исламскому летоисчислению — 621 года хиджры, монголы завершили завоевание Средней Азии. Произведя ужасное опустошение и разрушив десятки городов, многие из которых так и не были восстановлены, Чингисхан создал на захваченных землях новый улус и вернулся в степи. Преемники Чингиза на время приостановили экспансию на запад, сосредоточившись на окончательном подчинении Руси, стран Юго-Восточной Азии и индийских царств.

В 1253 году в ставке Великого Хана собрался курултай, на котором внук и преемник великого Чингисхана — Мункэ дал наказ своему младшему брату Хулагу: готовить поход в Персию и дальше — до самого Иерусалима. Хулагу ставилась масштабная задача: подчинить Орде арабские государства и все территории, лежащие между Персией и Средиземным морем. Но интересно, что у части монгольского войска были ещё и религиозные мотивы для похода на запад.

К середине XIII века большинство монголов всё ещё сохраняли веру предков в Вечное Небо — Тенгри и подчинённых ему духов и, при всей веротерпимости, с недоверием относились к проповеди ислама среди своих. Однако часть орды с древних пор исповедовала христианство несторианского толка.

Само учение, названное по имени его основателя, архиепископа Константинопольского Нестория, было запрещено в Византии решением Второго Вселенского собора ещё в 431 году. Однако последователи несторианства осели за пределами империи — на Ближнем Востоке, в Армении, Иране и дошли до современного Китая и Монголии. К несторианской вере принадлежал, в частности, один из главных сподвижников Чингисхана — Ван-хан, вождь племени кераитов. В последующие годы несториане играли важную роль в политике Орды.

Отсюда, скорее всего, и происходит долго бытовавшая в Европе легенда о том, что на востоке за землями «нечестивых агарян» — мусульман есть христианское царство государя-пресвитера Иоанна, которое готово прийти на помощь братьям во Христе.

И хотя Хулагу, которому было поручено возглавить поход на Ближний Восток, не был христианином, этой религии придерживались его жена, внучка Ван-хана Докуз-хатун и многие приближённые. Будущий правитель империи покровительствовал несторианам и делал богатые пожертвования в храмы и монастыри. Христианская часть орды стояла за то, чтобы идти в Святую Землю и ни много ни мало освободить Гроб Господень из рук арабов. Говоря о завоевании монголами Ближнего Востока, ряд историков часто использует термин «Жёлтый крестовый поход».

Хулагу и Докуз-хатун. Рукопись Джами ат-таварих, XIV век

У легенды о пресвитере Иоанне, пожалуй, был и непосредственный повод. По свидетельству ряда источников, перед началом похода монголы заключили соглашение с королём Франции Людовиком IX, который в тот момент готовил седьмой крестовый поход с целью вернуть Иерусалим. Также к армии Хулагу примкнули правители Грузии и Армении и представители других христианских общин. Огромное войско в несколько десятков тысяч человек выступило из Монголии на запад, однако пределов Персии оно достигло лишь к 1256 году.

Также интересно, что поход, разрушивший Персию и Ближний Восток, начался… отчасти по просьбе ближневосточных правителей. И также отчасти по религиозным причинам.

Кредо ассасинов

Багдадские халифы — правители из династии Аббасидов традиционно считали Персию и Среднюю Азию частью великого халифата. Но к XII–XIII векам держава Аббасидов, государство учёных и искусств, воспетое в сказах «Тысячи и одной ночи», находилась в упадке. Нынешние Сирия, Ирак, земли курдов и тюрок представляли собой конгломерат воюющих между собой эмиратов, которым ещё предстояло выбить удерживавших Палестину «франков» — крестоносцев.

А на востоке, в Иране зрела новая угроза. Здесь набирало популярность новое направление радикальных шиитов — исмаилитов-низаритов. Ещё в 1090 году шейх одной из сект низаритов Хасан ибн Саббах с группой фанатично преданных последователей захватил горную крепость Аламут в северном Иране.

Считается, что ибн Саббах, прозванный Старцем Горы, подкреплял проповеди раздачей ученикам наркотического зелья на основе гашиша, делая их более внушаемыми. Отсюда взялось название «гашшишины» — курильщики гашиша. В европейскую культуру это слово попало в чуть переиначенном виде — «ассасины». Об ордене убийц из замка Аламут помнят и в наши дни — достаточно вспомнить популярную серию игр Assassin’s Creed — «Кредо ассасина». А для политического убийства или теракта в английском языке и сейчас существует учёное слово assassination.

Кредо последователей Горного старца состояло в отказе от своей личности ради высшей цели, беспрекословное подчинение шейху — и как следствие, готовность участвовать в «точечных ликвидациях» тех, кого Старец назвал врагом учения.

Правившие в Аламуте наследники ибн Саббаха захватили ещё десяток крепостей в нынешних Иране, Ираке и Сирии, преимущественно — в труднодоступных горных долинах. Сеть укреплённых замков стала оплотом секты. А враждующие ближневосточные правители не скупились на подношения владыкам Аламута, чтобы устранять своих конкурентов — которых всегда мог навестить безжалостный фанатичный «ликвидатор». Так тень «старцев горы» накрыла весь Ближний Восток.

Осада Аламута. Миниатюра из Тарих-и-джехангуша Джувейни. Рукопись XV века, Шираз

Ассасины, обосновавшиеся в горах в районе современного иранского города Казвина, беспокоили своими набегами новых персидских подданных Орды. И тогда правитель Казвина обратился к хану Мункэ с просьбой прислать войска для защиты от — как бы сейчас сказали — террористических угроз.

Багдаду объяснили — не надо шутить с войной

Ко временам «Жёлтого крестового похода» золотые времена ассасинов давно прошли. Монголов не особенно устрашила зловещая слава секты, своих полководцев они охраняли рьяно, а с горными крепостями ассасинов не церемонились — последовательно и эффективно сравнивая их с землёй. Не стал исключением и зловещий замок Аламут, от которого остался лишь фундамент, раскопанный археологами.

Перед Хулагу открылась дорога на Багдад. И — как и в случае с вторжением американцев в Ирак в 2003-м и их попытками «зайти» в Сирию в 2010-х — борьба с терроризмом была лишь прикрытием для планов установления господства на Ближнем Востоке.

Тем более что царивший там хаос облегчал задачу. Арабские халифы подчинились власти турецких сельджуков и египетских мамелюков, но пока что сохраняли номинальный титул вождей мусульманского мира. Столица халифата, Багдад, оставалась центром наук и искусств. Аббасиды всё ещё, пусть и номинально, претендовали на верховную власть в огромном регионе от Тибета и до Испании. Что категорически не устраивало монголов, полагавших, что единственным источником власти является великий хан.

Покончив с разрушением Аламута, Хулагу основал на захваченных землях новый улус, после чего обратился с посланием к халифу Багдада аль-Мустазиму, требуя от него признать власть Орды. По преданию, повелитель правоверных высокомерно ответил на послание монголов, считая, что орды неверных кочевников откуда-то с края света не могут указывать потомку Пророка. Разумеется, это была фатальная ошибка.

Из завоёванной Персии войско монголов двинулось на юг и в 1258 году достигло Багдада. Хулагу решил разделить войско и переправил часть воинов через реку Тигр, чтобы осадить Багдад одновременно с двух сторон. Войска халифа смогли нанести переправившейся армии несколько поражений, однако затем монголы применили военную хитрость: заманили противника в узкую долину, после чего открыли одну из дамб на Тигре. Арабское войско было смыто бушующим потоком воды и уничтожено. Багдад остался без защиты.

Китайская техника решила судьбу халифата

К концу января 1258 года китайские военные советники и «технические специалисты» в армии Хулагу завершили строительство осадных машин, после чего монголы пошли на штурм. Постепенно завоевателям удалось захватить несколько городских башен, после чего халиф решил сдать город. Капитуляция, впрочем, не спасла столицу Аббасидов.

По приказу Хулагу город был подвергнут жестокому разорению. Арабские и персидские историки свидетельствуют о сотнях тысяч убитых и угнанных в рабство. Монголы сожгли знаменитые библиотеки и учебные заведения, так что река Тигр была «черна от смытых чернил и красна от крови убитых учёных». Дворцы и мечети были разрушены до основания, городские укрепления срыты, а уцелевшие жители обращены в рабство. Однако самый большой урон был нанесён экономике региона.

Падение Багдада. Иллюстрация к Джами ат-таварих Рашид ад-Дина

Монголы прокатились по всему Междуречью, уничтожив уникальную систему каналов, которая создавалась тысячи лет. Территория современного Ирака превратилась в пустыню, непригодную для земледелия. Завоевание Багдада покончило с имперской арабской государственностью.

Но несмотря на достигнутые успехи, главная цель «Жёлтого крестового похода» так и не была достигнута.

Разрушив Багдад и прокатившись по Междуречью, сжигая всё на своём пути, орда Хулагу вышла к северным границам современного Израиля. Здесь монголам стало известно о крахе седьмого крестового похода и пленении французского короля Людовика. Без помощи западных союзников поход на Иерусалим мог обернуться катастрофой для монгольского войска, которое и так далеко оторвалось от своих «тылов». В итоге завоеватели вернулись на завоёванные персидские земли, где ещё долгое время существовал один из улусов Великой орды под властью потомков Хулагу.

Старец Хасан и его ученики

Для арабского мира этот поход турко-монгольского войска имел почти те же последствия, что и нашествие Батыя для Руси. С тех пор «армия татар и монголов» и стала синонимом варварства.

Пережившие нашествие арабы были подчинены турками, вновь откатившись к родоплеменному строю. Поэтому, когда арабы называют кого-то монголом, речь идёт об извечном враге, с которым нельзя договориться — только воевать.

При нынешнем провале Сирии в архаику такое отношение к вооружённым «политическим оппонентам» будет лишь возрастать.

А зона войны, в которую превратилась бывшая Сирийская Арабская Республика, увы, может стать рассадником терроризма — явления, появившегося на Востоке задолго до «Братьев-мусульман»* и тем более «Аль-Каиды»*. Усама бен Ладен или «халиф» ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади были лишь хорошими учениками Хасана ибн Саббаха.

*Организации, признанные террористическими и запрещённые на территории Российской Федерации.