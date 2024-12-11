Когда разнеслась новость о падении Дамаска и о бегстве президента Башара Асада, многих проживающих в Европе сирийцев охватил бурный восторг. Однако их радость оказалась преждевременна.

AP/TASS/Khalil Hamra

В настоящее время страны ЕС одна за другой останавливают прием сирийцев. Активно идут разговоры о том, чтобы отправить этих беженцев на родину — если не всех скопом, то хотя бы частично.

Шведский почин

Сложившуюся вокруг сирийских беженцев в ЕС ситуацию проще всего проиллюстрировать на примере отдельно взятого государства.

«Вы должны рассматривать это, как прекрасную возможность вернуться домой», — так влиятельный шведский политик Йимми Окессон (лидер партии «Шведские демократы») отреагировал на радость осевших в стране сирийцев по поводу свержения Башара Асада. Когда это известие разнеслось по миру, многие из них высыпали на улицы, размахивая флагами своей родины. «Это похоже на сон!», — заявила в воскресенье журналистам издания Expressen возбужденная сирийка в центре Стокгольма.

По последним данным не менее 197 000 жителей более чем 10-милионной Швеции родились в Сирии. Это самая большая мигрантская диаспора в стране.

Окессон, известный, каксторонник ограничения миграции из стран третьего мира, не преминул воспользоваться радостью от свержения Асада для того, чтобы напомнить сирийцам, что они загостились. Ведь многие мигранты из Сирии получили шведский вид на жительство потому, что представились «беженцами от бесчеловечного режима Асада». И теперь Окессон считает, что стоит начать пересмотр ВНЖ, выданных сирийцам.

Global Look Press/IMAGO/Jochen Tack

Понять его мотивы нетрудно — в Швеции свирепствует этническая преступность, во многом расцветшая усилиями тех же сирийцев.

На идею отреагировали в правительстве. Там заявили, что это дело, мол, не быстрое, но никаких принципиальных возражений не высказали.

А вскоре разнеслась новость о том, что Швеция приостанавливает предоставление убежища гражданам Сирии.

«Оценить причины защиты сирийцев сейчас просто невозможно», — заявил глава правового отдела шведского Миграционного агентства КарлБекселиус. По его словам, ситуация в Сирии «очень хрупкая», и последние события вызывают ряд юридических вопросов, которые требуют тщательного анализа. А пока его проводят решения о выдаче ВНЖ или об отказе в убежище и депортации пока приниматься не будут.

Создавшаяся ситуация оказалась на руку шведскому правительству, где в последнее время разрабатывают меры по ограничению миграции и не исключают репатриации неассимилированных мигрантов. Некоторые меры в этом направлении уже предпринимаются, правда довольно нерешительные. Но можно ожидать, что теперь власти будут действовать куда смелее.

Парад приостановок

По данным ООН Сирию оставили 6 млн жителей. Пожалуй, это крупнейший гуманитарный кризис десятилетия. Многие из них (не менее 3 млн.) осели неподалеку, в Турции. Не все турки остались этим довольны: в 2021 году в Анкаре и ряде других турецких городов прокатились сирийские погромы. И сейчас многие турки выражаю надежду, что скоро сирийцы, коль уж «тиран свергнут», поспешат домой.

1,5 млн сирийцев осели в Ливане — но и там их, учитывая нарастающие проблемы этого государства, далеко не всегда принимали с распростертыми объятиями.

Остальные сирийцы из числа беженцев попали в Европу, где пополнили собой причудливый конгломерат переселенцев, прибывших на континент из всевозможных стран Азии и Африки.

Не секрет, что ЕС не в силах «переварить» и интегрировать этих чужаков — отсюда стремительная геттоизация крупных городов Евросоюза, давление, создаваемое миллионами не работающих нахлебников на социальные фонды, криминализация некогда тихих и благополучных государств.

Не удивительно, что Швеция оказалась не одинока в приостановке приема сирийцев. Точно так же поступили её соседи — Финляндия, Дания и Норвегия.

В датском апелляционном совете по делам беженцев, объявляя о том, что они пока ни выдают сирийцам ВНЖ, ни депортируют тех из них, кому в убежище было отказано, известили, что вернутся к обсуждению ситуации 16 января 2025 года. Совет заявил, что считает ситуацию в ближневосточной стране «нестабильной». У Дании имеется опыт депортации нескольких сотен сирийцев — это произошло в 2021 году, когда там у власти оказалась партия местных социал-демократов, придерживающаяся жестких антимиграционных установок.

Что касается Норвегии, то в тамошнем управлении по вопросам миграции коротко известили, что «решили отложить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища для беженцев из Сирии до дальнейшего уведомления».

В ФРГ сейчас находятся 974 тысячи обладателей сирийского гражданства — не считая сирийцев, успевших получить германские паспорта. Всего на данный момент там проживает 1,2 млн выходцев из этой страны. Только за прошлый год сирийцы подали 117,3 тыс. заявок на статус беженца. Пик был в 2015-м — почти 900 тыс. заявок.

AP/TASS/Ebrahim Noroozi

В воскресенье в центре Берлина несколько тысяч мигрантов праздновали захват власти в Сирии вооруженной оппозицией. Сам канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «конец режима Асада — это хорошие новости». А 9 декабря Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции и беженцев сообщило, что пока не будет принимать у сирийцев заявление на убежище. Эта приостановка касается 47 270 заявлений, из которых около 46 тыс. являются первоначальными. «Многие беженцы, нашедшие защиту в Германии, вновь обрели надежду вернуться на родину», — написала в социальной сети глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Но похоже, что дело этим не ограничится.

Так, Йенс Шпан, депутат бундестага от Христианско-демократического союза, предложил правительству план дальнейших действий: для тех, кто захочет вернуться в Сирию организовать чартерные рейсы и выплатить по 1000 евро подъемных. А его коллега по фракции Юрген Хардт, сообщил: «их жизнь — там. И если мы поможем им снова наладить ее в Сирии, то это будет победой и для ее народа, и для нас, для наших фондов социального обеспечения». Хардт уверяет, что за время, прошедшее со взятия Дамаска (то есть с воскресенья), он не видел массового бегства из районов, занятых вооруженной оппозицией.

В Австрии проживает не менее 100 тысяч выходцев из Сирии. Только в 2024-м в эту страну за убежищем обратились 12 500 сирийцев; несколько тысяч заявок находятся на стадии рассмотрения. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что «все текущие процессы предоставления убежища для сирийских граждан приостановлены». Как и в предыдущих случаях было заявлено, что нужно оценить новую обстановку в Сирии, а пока никаких решений о судьбе беженцев не принимать. В свою очередь, министр внутренних дел Герхард Карнер поведал, что он «поручил подготовить упорядоченную программу репатриации и депортации в Сирию».

Государственный секретариат Швейцарии по вопросам миграции (SEM) также сообщил о приостановке «процедур предоставления убежища и вынесения решений по данному вопросу для сирийских просителей — до тех пор, пока ситуация в Сирии не будет изучена». В настоящее время SEM, по словам его представителей, «не может провести тщательную оценку наличия основания для предоставления убежища или высылки кого-либо».

Так же приостановили процесс обработки заявок на получение убежища от сирийских беженцев Нидерланды.

Успеть воспользоваться ситуацией

В Великобритании телевидение показало гульбища сирийцев по поводу свержения Асада, состоявшиеся в Лондоне и Манчестере, дало слово некоторым из празднующих — все они захлебывались от восторга. А вскоре после этого в МВД объявили, что прием новых сирийцев в страну приостановлен. Британские издания стали публиковать многозначительные тексты о том, как сирийцы мечтают поскорее вернуться в страну, освободившуюся от тиранического гнета.

С 2011-го по 2021 год убежище в Британии получили около 30 тысяч сирийцев. Примерно треть из них пересекли Ла-Манш на надувных лодках и этот процесс продолжается и сейчас — но теперь сирийцев ставят перед фактом: им больше здесь не рады.

Естественно, не могли проигнорировать общий порыв и такие страны, как Италия и Греция.

Эти средиземноморские государства, как известно, находятся в «зоне риска» — именно там большинство беженцев оказывается прежде всего, а уж потом они распределяются по остальному Евросоюзу. В одной только Греции было приостановлено сразу около 10 тыс. заявок. Как сообщил Politico один из греческих чиновников, в пятницу Афины будут решать, не превратить ли такую меру из временной в постоянную.

Что дальше? Не верится, что страны ЕС сумеют организовать массовую депортацию сирийцев. Тем более, что, согласно законодательству ЕС, для аннулирования ВНЖ, выданных политическим беженцам, требуется, чтобы «изменение (в стране, откуда прибыли беженцы — прим. авт.) было значительным и долговременным». Некоторые чиновники стран ЕС говорят, что ситуация в Сирии, наблюдающаяся в настоящее время, не способствует оптимизму.

Так, глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен сообщила, что её всё еще беспокоят права женщин и девочек в Сирии. Она также призвала следить за ситуацией с различными меньшинствами в арабской республике. «Есть подозрения, что это будет непростое время», — отмечает Валтонен.

Более вероятно, что в странах ЕС попытаются отделить «овец» от «козлищ».

Так, член бундестага от Христианско-социального союза Андреа Линдхольц предлагает относиться к вопросу дифференцированно.

«Если ситуация в Сирии станет устойчивой, и это основное условие, то сначала туда должны вернуться те, кто не очень хорошо интегрировался с нами. Те же, кто хорошо интегрировался с нами и у кого есть соответствующий вид на жительство, их это не коснется», — говорит Линдхольц.

С подобными предложениями выступил и ряд других европейских политиков.

Понятно, что страны ЕС, для которых мигранты превратились в серьезное отягощение, торопятся воспользоваться ситуацией, чтобы поскорее избавиться от этого «богатства» — хотя бы частично. Но не факт, что им удастся это сделать.

В Еврокомиссии уже заявили, что, быть может, время для отправки сирийцев на родину еще не настало.

«Нынешняя ситуация — это большая надежда, но также и большая неопределенность. На данном этапе лучше не заниматься слишком активным или преждевременным заглядыванием в будущее», — заявил представитель ЕК Ануар Эль-Ануни.

Совершенно не исключен вариант, при котором из Сирии хлынет новая гигантская волна беженцев. «Диктатор Асад» мало-мальски сохранял в стране стабильность, которой больше нет; начинается война всех со всеми. И если сирийцы побегут столь же массово, как в 2015 году, вряд ли страны Евросоюза смогут отгородиться от них одними только запретительными документами…