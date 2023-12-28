Для Швеции 2023 год ознаменовался тремя процессами, идущими бок о бок: социально-экономический кризис, криминализация и исламизация. Последняя оказывает сильнейшее влияние на общество, в значительной мере формируя новый облик страны. Процесс «перепрошивки» шведского государства осуществляется исподволь, но его результаты скоро могут стать заметны.

Иван Шилов ИА Регнум

Власти страны пока не способны эффективно противодействовать исламизации. Правые политики все громче бьют тревогу, но предлагаемые ими методы лечения вроде публичных сожжений Корана едва ли способны дать реальный эффект.

Заметное изменение внутреннего уклада жизни простых шведов стало одним из самых заметных итогов уходящего года. Многочисленная мусульманская община страны, непрерывно получающая подпитку в лице все новых прибывающих мигрантов, теперь уже претендует на изменение векового культурно-ментального ландшафта Швеции. В частности, это выразилось в постепенной реализации проекта строительства мечети в каждом шведском крупном населенном пункте.

Деньги на мечеть за несколько дней

По данным на начало 2023 года иностранное происхождение имели по крайней мере 34,62% ​​жителей Швеции. Хотя, конечно, не все они приехали из стран третьего мира: например, значительная часть мигрантов в свое время прибыла из соседней Финляндии. Из людей в возрасте от 35 до 44 лет это около 44,12%; из тех, кому от 25 до 34 лет — 41,19%, а из детей в возрасте от 5 до 9 лет — 40,37%.

На иммигрантов приходится наибольшая доля населения в таких крупных городах, как Стокгольм, Мальмё и Гётеборг.

Однако структура эмиграции с годами менялась, и понять, как она выглядит сейчас, помогают данные за 2022 год: 9869 этнических шведов, вернувшихся на родину из эмиграции, Индия — 8009 человек (рост на 33,1% по сравнению с 2021-м), Польша — 4677 (рост на 47%), Германия — 4533 (рост на 29,5%), Сирия — 3900 (рост на 10,2%), Пакистан — 3398 (рост на 4,9%), Иран — 2979 (рост на 21,9%), Афганистан — 2732 (рост на 35,1%), Турция — 2595 (рост на 24,9%), Румыния — 2281 (рост на 46%).

Официальные статистические данные о числе шведских мусульман отсутствуют, но нет никаких сомнений в том, что их много. И вот недавно в шведском медиапространстве появилось известие: собраны первые 100 млн крон в рамках проекта Vi Mår Bra («У нас всё хорошо») стартовавшего в начале этого года. Цель данного проекта — ежемесячное строительство в Швеции новой мечети. В идеале же авторы инициативы желают, чтобы в каждом шведском городе присутствовала хотя бы одна мечеть.

На данный момент шведские мусульмане скинулись на строительство 12 храмов. Причем деньги на мечеть в городе Виммербю (малая родина знаменитой Астрид Линдгрен) были собраны всего за несколько дней. Судя по публичным данным, авторы проекта Vi Mår Bra принадлежат к числу салафитов — одного из самых консервативных направлений в исламе.

Шведская правая пресса, рассказывающая о Vi Mår Bra, задается вопросом о том, к чему приведет исламизация страны. В частности, её интересует, какие проповеди будут читать в этих мечетях, какое отношение там будут транслировать к шведским женщинам, чему учат детей в салафитских школах, какое насаждается отношение к шведскому и западному образу жизни и так далее.

Лидер ультраправой политической партии «Шведские демократы» (второй по популярности в государстве) Йимми Окессон выступил недавно с резким заявлением: «В конце концов мы должны начать забирать и сносить здания мечетей, где распространяется антидемократическая, антишведская, гомофобная или антисемитская пропаганда и дезинформация о шведском обществе. Мечети являются центрами радикализации».

Премьер-министр Ульф Кристерссон в ответ с пафосом провозгласил: «В Швеции мы конституционно защищаем религиозную свободу — что заключается в том, что люди могут свободно исповедовать свою религию. Это в равной степени относится ко всем — христианам, мусульманам, евреям и другим верующим».

Однако статистика показывает, что с 2000 года в стране было продано, перепрофилировано или уничтожено 133 христианских церковных здания. Причем построено за тот же период было лишь 25 новых христианских церквей. Сами шведские лютеране, что характерно, относятся к этому вполне спокойно.

«Вполне естественно, что иногда приходишь к выводу, что здание уже бесполезно», — говорит Маркус Дальберг, глава отдела поддержки культурного наследия Шведской церкви. То есть в то время, как христианство постепенно сокращает знаки своего присутствия в стране, ислам их активно распространяет.

Демонстрация силы

По статистическим данным, уровень рождаемости в Швеции падает. С января по сентябрь этого года в государстве родилось почти 77 300 детей. С 1970 года общий коэффициент рождаемости никогда не был таким низким, говорит Витор Миранда, демограф Статистического управления Швеции. По мнению экспертов, такие низкие цифры объясняются плохой экономической ситуацией в стране и спадом на рынке труда. Но существует опасность того, что места, которые понемногу освобождают вымирающие шведы, будут занимать представители всё новых и новых миграционных волн.

Экономика Швеции, пребывающая сейчас в плачевном положении, уже не в силах предложить пришельцам достаточное количество рабочих мест. Многие мигранты сидят на пособиях, что, как легко догадаться, удовлетворяет не всех. В итоге самые активные и пассионарные пополняют ряды нарушителей закона. Нынче большая часть современной шведской преступности — «приезжая», этническая.

Недавно шведская полиция подготовила для минюста список из наиболее опасных для проживания зон на территории страны, в него вошли 59 этнических гетто в разных городах. Общая численность их населения составляет около 550 тысяч человек. По статистике, насильственные смерти там происходят в восемь раз чаще, чем в других частях страны.

Издание Financial Times отмечает, что рост числа насильственных преступлений в Швеции напрямую связан с тем, что за последние три десятилетия это государство приняло больше просителей убежища, спасающихся от различных конфликтов от Балкан до Ближнего Востока, чем большинство других стран ЕС. «Все шведские политики признают, что страна не смогла должным образом интегрировать многих своих новых граждан», — констатирует Financial Times.

Люди обвиняют правительство в неспособности обуздать этническую преступность. Некоторые простые шведы уже готовы устраивать самосуд над преступниками. Так, минувшей осенью начался судебный процесс над шведскими подростками, устроившими казнь таксиста-насильника. Но силы явно неравны — на стороне мигрантов гораздо больше пассионариев, которые стремятся продемонстрировать коренному населению свою силу.

В последнее время по улицам шведских городов неоднократно разъезжали колонны автомобилей, полные мигрантами из мусульманских стран. Они шумно выражали свою поддержку ХАМАС в его борьбе с Израилем. В конце ноября правительство Израиля официально предупредило Стокгольм о том, что на шведской территории действует региональный филиал ХАМАС.

Израильский министр по делам диаспоры и социального равенства Амихай Шикли сообщил главе шведского минюста Гуннару Стрёммеру и имя главы этого филиала, не попавшее в прессу — кстати, тот имеет гражданство Швеции.

Однако переживать за свою безопасность в Швеции начали отнюдь не только евреи…

Приезжие готовятся стать «властью»

Йимми Окессон предлагает депортировать особо буйных сторонников ХАМАС. «Указанные лица должны быть лишены права на проживание в Швеции», — советует он. Это предложение подверглось резкой критике со стороны многих политиков и других влиятельных людей Швеции, ибо оно напрочь противоречит господствующим в стране либеральным представлениям.

Однако свежий опрос общественного мнения показывает, что большинство шведов — 60,5% — предложение Окессона как раз таки поддерживают. Другое дело, что есть серьёзные сомнения в том, что у шведского государства когда-либо хватит решимости для того, чтобы пойти на жесткие меры.

Ведь то же самое государство в течение почти всего этого года позволяло бесчинствовать приезжему экстремисту Салвану Момике, публично спалившему не один экземпляр Корана и смертельно поссорившему тем самым Швецию с мусульманским миром.

(сс) News Øresund — Johan Wessman

В конце концов у него отобрали вид на жительство. Но, что существенно, не за его поступки, а потому что Момику уличили в предоставлении ложных сведений о себе. Депортировать его тоже не стали, поскольку в шведской миграционной службе сочли, что в родном Ираке Момику ждут «пытки и бесчеловечное обращение».

Но если государство в целом пока ничего не может сделать с процессом исламизации, некоторые его инстанции пытаются держать позиции на отдельных «участках фронта». Так, в декабре шведский суд по трудовым спорам поставил точку в вопросе о том, позволено ли в этой стране мусульманкам носить на работе хиджаб.

Дело рассматривалось ещё с 2020 года. Одна жительница Швеции, работавшая охранником в метро, пожаловалась в судебные органы на своего работодателя, охранную компанию Rapid Säkerhet, запретившую ей скрывать лицо на посту. По словам гендиректора компании Матса Адмана, в фирме действует внутренняя политика, запрещающая демонстрацию религиозных символов по соображениям безопасности.

По мнению Адмана, хиджаб может вызвать агрессию в адрес его носительницы, а они вовсе не хотят создавать дополнительные конфликты на рабочих местах. Мусульманка с этим запретом не согласилась. «Пострадавшая» обратилась в НКО «Защитники гражданских прав», где ей помогли составить иск на работодателя.

Сначала дело рассматривалось в районном суде, который вынес решение в пользу Rapid Säkerhet. Но мусульманка не успокоилась и довела своё дело до более высшей инстанции — Суда по трудовым спорам. Там, впрочем, всецело поддержали постановление низшей инстанции. Но мусульманка-охранница и ее помощники не хотят признавать поражение. Сейчас они рассматривают возможности дойти со своими претензиями до Европейского суда по правам человека и прочих международных организаций.

Еще одна новость — шведские власти постановили закрыть одну из двух специализированных мусульманских школ, остававшихся на шведской территории. Это учебное заведение уличили в пропаганде экстремистских идей, но руководство школы, естественно, с решением о закрытии не согласно и пытается его опротестовать.

Случаи закрытия мусульманских школ в Швеции имели место и раньше. То есть власти все же пытаются противодействовать исламизации. Но критическая масса мусульман постепенно набирается. И, возможно, недалек тот час, когда они попытаются открыто сказать шведам: мы здесь власть.