Оборонный потенциал Республики Беларусь резко вырос. Глава государства Александр Лукашенко заявил, что в стране размещено российское тактическое ядерное оружие. А президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году в Республике появится и комплекс «Орешник». У этого есть несколько ключевых причин.

ИА Регнум

Во-первых, Минск не просто союзник, а главный союзник Москвы. Один из тех, кто реально пришёл России на помощь в ходе СВО. И единственный из пришедших, кто состоит с нами в рамках оборонительного союза — ОДКБ.

А Россия, как было сказано в одной известной книге, теперь будет судить по делам, а не по словам.

«Мы внесли Белоруссию во все свои нормативные документы, теперь нападение на неё фактически приравнивается к нападению на Россию. И вызывает ответные меры ядерного реагирования», — объясняет ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Во-вторых, Республике действительно грозит нападение. Причём речь не о террористических образованиях, которые, к примеру, угрожают среднеазиатским странам, а о государствах.

«Не стоит забывать, что возможная атака НАТО против Белоруссии обсуждалась активно едва ли не с 2021 года — тогда рассчитывали использовать эмигрантку Тихановскую для создания марионеточного режима и последующего ввода войск», — рассказал в беседе с ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Особенно активно вопрос о вторжении муссируют «прибалтийские тигры» в лице Латвии, Литвы, Эстонии и присоединившейся к ним Польши. Прибалты сейчас фактически взяли под контроль внешнюю и оборонную политику Евпросоюза (их представители были назначены еврокомиссарами по этим направлениям — как лица, идейно заряженные на конфликт с Москвой), а Польша никак не может смириться с тем, что её политика по переформатированию Республики Беларусь провалилась. Даже несмотря на многолетнюю работу польских НКО и вложенные в неё колоссальные суммы.

Причём, как не раз говорил Александр Лукашенко, Республика рассматривается не только как объект нападения, но и как способ ударить по России — это часть плана по нанесению Москве стратегического поражения. Поэтому, укрепляя обороноспособность Республики Беларусь, Россия защищает свою территорию.

Сейчас обороноспособность укрепляется против потенциальных российских противников — европейцев, которые занимают куда более агрессивную позицию, чем американцы. И тот же «Орешник», находящийся в на территории Республики Беларусь, будет куда более страшен для Европы, чем в случае его размещения в Российской Федерации.

«Судя по тому, что сказал наш президент, само по себе это вооружение — модульное, оно позволяет варьировать между боевой частью и разгонными блоками. То есть можно вместо трёх ступеней разгона поставить, например, две, тем самым увеличив боевую часть. Это очень важно, потому что тогда цели на территории европейских государств (которые пока являются нам враждебными) можно будет обстрелять большим количеством боевых блоков», — отмечает Андрей Клинцевич.

Причём это не эскалация, а восстановление баланса. Подобные меры по усилению ядерной безопасности являются не столько подготовкой к возможной ядерной войне, сколько усилиями по её предотвращению, говорит Никита Мендкович. Если наша оборона будет крепка, противник не ударит, а в этом и состоит логика ядерного сдерживания.

В-третьих, Республика Беларусь считается самым надёжным союзником России не только сейчас, но и в будущем. Все проблемные моменты в отношениях государств были решены еще до начала СВО.

«Российско-белорусские отношения сейчас крепки, и я не вижу ничего, что могло бы внести в них сумятицу или стать предметом для раздора», — рассказал в разговоре с ИА Регнум глава Аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

После неудачной попытки Запада организовать в Республике Майдан в 2020 году Александр Лукашенко поддержал российскую СВО в 2022 г.

«Ускорилась интеграция, и Белоруссия стала, по сути, работать на российский внутренний рынок. Поставлять сюда и военную продукцию, и продукцию гражданского назначения. Страна активно участвует в российской программе импортозамещения, под это ей в 2020–2022 годах были выделены кредиты на сумму более чем 100 миллиардов рублей», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Интеграция оказалась настолько тесной, что Республика сейчас гордится участием в создании размещённого на её территории «Орешника».

«Мы делаем «Орешники» на базе колесных шасси, выпускаемых минским заводом», — поясняет Андрей Клинцевич.

Поэтому логично, что на территории наиболее интегрированной с Россией страны, пришедшей на помощь в самое необходимое время, размещены новейшие российские оружейные системы. Возможно, кто-то сделает из этого факта правильные выводы. Причём под «кем-то» стоит понимать как противников, так и номинальных союзников.