Армения в ближайшее время может пересечь сразу две точки невозврата. За ними для страны уже не будет ни субъектности, ни даже государственности.

ИА Регнум

Причём первую точку, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, она уже пересекла. Речь о членстве в ОДКБ, в которую Ереван не собирается возвращаться.

«Мы сказали, что замораживаем своё участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ. Пусть делают, что хотят», — заявил он.

Фактически, конечно, еще ничего не пересечено. Но лишь потому, что Пашинян желает правильно сделать последний шаг.

«Фактически решение о выходе из ОДКБ принято. Вопрос лишь в том, как это оформить», — объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян. По мнению эксперта, Ереван хочет, чтобы оформление прошло через руки и волю других стран — участниц ОДКБ.

«Власти Армении делают для этого всё возможное. В частности, отказываются платить взносы в организацию», — продолжает собеседник агентства.

Ведь если Армению выгонят из организации, то и последствия (например, нападение Азербайджана) можно будет свалить на русских. А если Ереван уйдёт сам, и отвечать придётся самому.

Разумеется, Пашинян и его сторонники уверяют, что никто не нападёт — ведь они уходят из ОДКБ не в никуда, а на Запад, который обязательно защитит. «При желании США и Франция могут оказать Армении достаточно существенную помощь. Хотя бы давлением на Турцию и Азербайджан», — говорит Айк Халатян.

Сейчас Ереван ведёт с Западом соответствующие переговоры. Последний на текущий момент раунд проходил в Париже, где армянский премьер-министр встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным лидером США Дональдом Трампом.

Действительно ли Запад защитит Армению? Инфраструктура защиты готовится. В частности, армянская артиллерия уже переходит на натовский стандарт 155 миллиметров — подобные системы сейчас закупаются во Франции и в Индии, отмечает Айк Халатян.

Также в стране создаются «психологические» основы разворота на Запад. В общество активно внедряется идея, что сотрудничество в сфере безопасности с Россией бесперспективно и ничего не даёт. При этом антироссийская агитация усилилась на фоне последних событий в Сирии. Свержение Башара Асада, этническую чистку в Карабахе и нападение на международно признанную территорию Республики Армения в 2021–2022 годах ставят в один ряд — как доказательство того, что Россия не может защитить своих союзников.

При этом политически Армения демонстрирует готовность интегрироваться настолько глубоко, насколько ей позволят. «Выход из ОДКБ повлечёт за собой интенсификацию сотрудничества с Западом. Да, сразу никто о заявке на участие в НАТО говорить не будет — не только из-за России, но и из-за Ирана. Однако в целом движение будет в этом направлении», — прогнозирует Халатян.

Казалось бы, пример Швеции показывает: чтобы быть частью НАТО, необязательно вступать в альянс. Можно просто довести сотрудничество до того уровня, который существует у государств-членов.

Однако здесь есть одно «но»: без членства нет гарантий безопасности. Швеции они были не нужны — никто извне на страну нападать не собирался. Поэтому НАТО и Швеция получали что хотели, а оформили отношения лишь тогда, когда настала политическая необходимость (то есть после начала СВО). А вот Армении эти гарантии крайне нужны.

И если бы Никол Пашинян защищал армянские национальные интересы, он потребовал бы оформить эти гарантии в момент выхода из ОДКБ. И Запад, возможно, пошёл бы на уступки — ведь сейчас объективно настал момент, когда Армению можно «дорого» ему продать.

Поражение Ирана в Сирии нанесло серьёзный удар по имиджу Исламской Республики. «Ось сопротивления» в лице подконтрольных Ирану группировок (руками которых он мог защищаться от Израиля, США и арабских стран) критически ослаблена.

Сфера влияния страны резко сократилась, что вкупе с ожидаемой турбулентностью после ухода рахбара Али Хаменеи может вызвать серьёзную внутреннюю нестабильность — вплоть до попыток переворота. И в этой ситуации Штатам было бы очень неплохо получить плацдарм в пятистах с лишним километрах от Тегерана и аккурат возле границ Иранского Азербайджана — региона, где силён этнический сепаратизм.

Причем плацдарм должен быть эксклюзивным, где не нужно будет тесниться с турками и израильтянами (из-за чего отпадает Азербайджан) или учитывать мнение национально ориентированных властей (это исключает Грузию). Остаётся Армения.

Однако ситуативный интерес Запада не означает, что он готов отказаться от стратегического. Армения для него — не союзник, а плацдарм. Ради которого США и Франция, что бы они ни говорили, не собираются портить отношения с Анкарой.

Дело в том, что Запад активно поддерживает усиление позиций Турции на Южном Кавказе.

«Запад считает, что оно приводит к ослаблению и вытеснению из региона двух главных противников США в регионе — России и Ирана. А также создаёт плацдарм для укрепления позиций Анкары в Средней Азии, где сейчас двумя главными игроками являются Россия и Китай. То есть главные мировые соперники США», — говорит Айк Халатян.

Ради борьбы с ними США с радостью пожертвуют армянским плацдармом. Но лишь после того, как им воспользуются. А для этого им не нужны ни армянская субъектность, ни тем более государственность.