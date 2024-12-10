В России несовершеннолетним запрещено покупать электронные сигареты, вейпы и расходные материалы к ним, но подростки продолжают искать способы получить «взрослые удовольствия». И находят. Сегодня российские дети массово скупают аромаингаляторы и вдыхают их в любой момент — даже на школьных уроках.

ИА Регнум

На первый взгляд молодёжное увлечение выглядит безобидным, но родителей и врачей подобное пристрастие серьёзно беспокоит. «Баловство» с ингаляторами грозит перерасти в зависимость, при этом сами устройства могут очень плохо повлиять на здоровье ребёнка.

Аромаингалятор — это устройство небольшого размера, похожее на флакончик духов или коробочку для беспроводных наушников, содержащее эфирные масла. Производители предлагают широкий выбор запахов — от арбуза и винограда до лимона и энергетика.

Изначально предполагалось, что ингаляторы могут помочь страдающим от заложенности носа. Однако реклама также продвигает их как помощника при укачивании в авто, головной боли, сонливости за рулём и общей усталости. Более того, маркетологи уверяют, что применение продукта поможет улучшить концентрацию, повысить настроение и снять стресс.

«Взбодрись на учёбе!» — предлагает одно из объявлений на торговой площадке.

Судя по растущей популярности устройств у школьников, которые называют их «освежителями для мозга», усилия рекламщиков не пропали даром.

«Одноклассники заценили», — говорится в одном из отзывов на продукт.

«Половина класса с такими ходят, решила тоже», — написано в другом.

«Нюхаем 24 на 7», — отмечает еще один «пользователь».

Стоят «нюхалки» недорого: на маркетплейсах средняя цена колеблется в районе 100–500 рублей. Ограничения по возрасту, кстати, минимальны: описание продукта говорит, что ингаляторы доступны с 12 лет. В то же время ограничить их продажу сложно, потому что там не содержатся никотин или наркотические вещества.

Взрослые бьют тревогу

Никакой физиологической потребности в аромаингаляторах у детей нет, отмечает в беседе с ИА Регнум академик РАН, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Если мы и назначаем медицинские процедуры, которые предполагают ингаляцию, это делается сугубо индивидуально», — подчёркивает он.

Школьники же используют ингаляторы ради удовольствия. И никто не может гарантировать, что дети вдыхают эфирные масла в безопасном для здоровья количестве.

Врачи и родители опасаются, что злоупотребление «нюхалками» может привести к привыканию, как в случае с сосудосуживающими препаратами, а также к повреждениям дыхательной системы. Кроме того, разные смеси масел очень опасны при аллергии.

«Детей эти ингаляторы привлекают, потому что стало модно и прикольно ходить и нюхать. Больше по факту ничего. Если у ребёнка аллергия, то вообще их нельзя нюхать, может даже случиться анафилактический шок», — гласит встревоженный отзыв под карточкой продукта на одном из популярных маркетплейсов.

Есть и ещё одна проблема: на ингаляторах пишут, что в состав продукта входят только натуральные ароматические масла, но действительно ли это так?

Из-за загрязнения воздуха наши легкие сегодня и без того подвергаются немалой опасности, говорит Геннадий Онищенко. У россиян всё чаще регистрируется хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), занимающая третье место по смертельным случаям после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

По мнению собеседника ИА Регнум, вдыхание веществ, содержащихся в аромаингаляторах, только увеличивает и без того мощную нагрузку на лёгкие.

Наконец, существует опасность того, что привычка «вдыхать ароматы» приведёт подростков к использованию похожих приспособлений — вейпов. Ведь от ингалятора до «парилки» буквально один шаг.

«Прям в голову отдают»

На растущую популярность аромаингаляторов обратили внимание и власти. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить устройства, которые могут представлять опасность для подростков.

«Судя по комментариям, некоторые малолетние жалуются на тошноту и головные боли после вдыхания содержимого этих устройств», — отметила Останина.

Кроме того, комитет Госдумы «имеет основания полагать, что заявленный производителями «бодрящий эффект» связан с наличием в ароматических ингаляторах потенциально опасных веществ, способных оказать негативное воздействие на здоровье детей».

Раньше аналогичное обращение в Роспотребнадзор направил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Карандаши для носа» стали способом развлечения наших детей, особенно когда они «прям в голову отдают», — написал депутат в своём Telegram-канале. — Нельзя ждать, пока это станет настоящей эпидемией в школах».

На фоне депутатских запросов в одном из крупнейших российских маркетплейсов, Wildberries, заявили, что проводят дополнительную проверку устройств. А уже 10 декабря появилась информация, что торговая площадка в течение суток уберёт аромаингаляторы с онлайн-витрины. По состоянию на вечер 10 декабря часть товаров ещё была доступна для заказа.