5 декабря президент Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Озвученные им тезисы частично совпали с теми, которые глава государства озвучил днём ранее, в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовёт». Условно все их можно описать как «достижение суверенитета».

ИА Регнум

Обычно под этим понимается суверенитет политический. Но Путин дал понять, что этот термин — гораздо шире.

«Надо самим быть сильными, уверенными и самодостаточными, обеспечивать все виды суверенитета: экономический, общественный, государственный, технологический», — объяснил он.

При этом речь идёт не об автаркии или аналоге режима чучхе.

«Нам нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений, выходить с ними на мировой рынок, на этой основе закреплять своё лидерство в тех или иных сферах», — заявил Путин.

Президент обозначил пять задач, стоящих перед российской экономикой.

Среди них переход на траекторию сбалансированного роста (с низкой безработицей и умеренной инфляцией), наращивание производственного потенциала и экономики предложения, запуск нового этапа технологического развития России, решение демографических проблем, а также создание новой логистической, страховой и платежной инфраструктуры для участия российского бизнеса в международной торговле.

Всё это вкупе, в рамках единой системы, и обеспечит суверенитет.

По словам Владимира Путина, чтобы расширить ресурсные возможности государства, «необходима устойчивая национальная платформа развития, включая собственные технологии и современную систему образования, расшивку узких мест в инфраструктуре, логистике, связи, наращивание потенциала финансового сектора, обеспечение предприятий и организаций, городов и посёлков доступными ресурсами и энергией».

Эта платформа сейчас создаётся при помощи нацпроектов — условно говоря, госпланов по важнейшим экономическим, социальным и технологическим направлениям.

Справились без рынка

Их важность для российской экономики сложно переоценить. Модель экономики страны неслучайно называют государственным капитализмом — значительная часть ВВП (до 80%) и кредитных ресурсов сосредоточены в руках государства. А значит, через нацпроекты — по сути, маршруты развития — Кремль смог концентрировать экономику на решении важнейших задач страны.

Причём задач, которые для «рынка» выглядели непривлекательно. Например, повышение качества городской среды.

«С 2018 года благоустроено почти 95 тысяч общественных и дворовых территорий. Запущен Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды. 800 проектов — победителей этого конкурса — уже реализовано», — сообщил Путин.

Или же в рамках проектов, посвящённых воспроизводству и обучению населения — при всем уважении к остальным, являющимся, пожалуй, важнейшими среди всех нацпроектов.

«В рамках нацпроекта «Демография» создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трёх лет, введены в строй почти 1700 детских садов. Изменения к лучшему произошли и в системе общего образования. Начиная с 2019 года построено почти 1400 школ, где учатся 850 тысяч ребят. До конца года будет введено ещё 150 школ более чем на 100 тысяч учебных мест», — рассказал президент.

По сути, он подвёл итоги нацпроектов, сроки исполнения которых заканчиваются в этом году, и анонсировал начало следующих. Всего их будет 19, на реализацию выделят более 40 триллионов рублей до 2030 года.

Среди них есть как старые знакомые — посвящённые росту демографии и социализации подростков, — так и новые. Например, «Беспилотные авиационные системы».

«Мы фактически сейчас создаём новую отрасль — отрасль беспилотной авиации», — прокомментировал вице-премьер, бывший министр транспорта Виталий Савельев.

Четыре слагаемых

Владимир Путин отметил четыре важнейших критерия при реализации нацпроектов.

Во-первых, деньги. Все проекты, то есть маршруты развития страны, должны быть полностью профинансированы — расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы, заявил президент. Даже несмотря на то, что их не удалось синхронизировать с нынешним бюджетом: изначально планировалось, что нацпроекты будут приняты в сентябре, но их разработка заняла больше времени.

Во-вторых, дела. Нацпроекты должны быть ориентированы не на достижение бумажных показателей, а на конкретный «живой» результат.

«Дело не только в суммах и бюджетной дисциплине, что, безусловно, тоже очень важно. Главное, что за этим следуют видимые результаты: новые детские сады и школы, о которых я только что говорил, отремонтированные дороги и коммунальные сети, модернизированные больницы и поликлиники, созданные с нуля современные производства, ликвидированные свалки и так далее», — перечислил Путин.

В-третьих, ориентированность на людей. Нацпроекты должны быть понятны россиянам. Создавать понимание, что общая цель — построение сильной, высокоразвитой и комфортной страны с возможностями для самореализации. Для этого глава государства предложил «составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным, обычным, гражданским языком будет рассказано о конкретных этапах, которые предстоит пройти».

Подобный справочник также улучшит дисциплину исполнителей, с которых можно будет спросить в случае задержки. Владимир Путин чётко дал понять, что не позволит филонить или занижать целевые показатели, чтобы их было проще достигать. Каждый нацпроект — часть общего плана, единой системы по выводу российской экономики на новый уровень. Просядет один элемент — просядет вся система.

В-четвёртых, обратная связь.

«Будем оценивать эффективность работы правительства по национальным проектам не только по достижению ключевых показателей, но и используя социологические опросы, на основе обратной связи. В том числе по каналам Общероссийского народного фронта и с помощью политических партий, прежде всего представленных в парламенте, конечно, которые напрямую работают со своими избирателями», — заявил Путин.

Этим президент в очередной раз показал, что главным критерием эффективности работы для него является реакция населения. Ведь очевидно, что власть не смогла бы выдержать рекордного санкционного давления Запада без поддержки граждан. И, конечно, без понимания целей и важности СВО, победа в которой поможет России отстоять своё право на суверенное развитие и безопасное будущее. Без этой победы все нацпроекты были бы бесполезны.