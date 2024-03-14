Материалы с тегом «Нацпроекты»
Правительство России приступило к разработке новых нацпроектов
Правительство РФ приступило к разработке новых национальных проектов, которые были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания Путина с членами правительства 14 марта. «Мы приступили...
14 марта 2024
Путин поручил к маю определиться с принципами по новым нацпроектам
Президент России Владимир Путин поручил правительству определиться с основными принципами реализации новых национальных проектов до конца апреля. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства 14 марта. «Прошу правительство уже до конца апреля определиться с основным...
14 марта 2024
Ученые РФ нашли способ увеличить скорость работы электроники в тысячу раз
Российские ученые разработали технологию, позволяющую в тысячу раз быстрее обрабатывать и передавать электронную информацию. Это стало возможным благодаря специалистам Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Чернышевского и Института радиотехники и...
14 марта 2024
Россия в 30 раз увеличила экспорт продукции АПК
Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). По словам президента России Владимира Путина, этот показатель вырос в 30 раз. «В прошлом году доходы от экспорта составили 43,5 млрд долларов. Увеличение составило 30 раз — не в какие-то проценты, а в 30...
14 марта 2024
Мурашко заявил о достижении показателей нацпроекта «Здравоохранение»
По итогам 2023 года все основные 25 показателя национального проекта «Здравоохранение» достигнуты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время заседания комитета Государственной Думы по охране здоровья. «Национальный проект («Здравоохранение». — Прим. ред.) — самый масштабный...
13 марта 2024
Россия наращивает темпы строительства и ремонта дорог
Более 88 тысяч километров дорог построили и отремонтировали за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». И Россия продолжает наращивать темпы дорожных работ. Многие намеченные планы дорожникам удается выполнить с опережением графика. «Мы уже привели в порядок...
13 марта 2024
Опубликована полная версия интервью Путина журналисту Дмитрию Киселёву
В среду 13 марта опубликовано интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву. Текст беседы опубликован агентством «РИА Новости». Журналист начал своё интервью с вопроса о прошедшем 29 февраля послании президента Федеральному собранию. Киселёв, интересуясь возможностями...
13 марта 2024
Названы лучшие практики активного долголетия 2023 года
Уже 3,5 млн россиян старшего возраста и около 190 тысяч «серебряных» волонтёров вовлечены в программы «Активное долголетие», которые реализуются во всех регионах. И с каждым годом идей, которые помогают людям старшего поколения жить интересно и после завершения трудовой деятельности, становится всё...
5 марта 2024
Программа «Время героев» побила рекорды по числу поданных за сутки заявок
Президентская программа «Время героев» бьёт рекорды по числу заявок, за первые сутки на образовательную программу для участников и ветеранов СВО было подано более 14 тысяч заявок, сообщили 2 марта ИА Регнум пресс-служба проекта. «Всего лишь позавчера, 29 февраля президент России объявил о старте...
2 марта 2024
Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым среди пользователей соцсетей
По итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию самым обсуждаемым национальным проектом в соцсетях стал проект «Семья», говорится в исследовании системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics, опубликованном 2 марта на сайте IT-компании. «Среди национальных...
2 марта 2024
Россия, семья, СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы обозначены поддержка семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни...
29 февраля 2024
Минтруд РФ пообещал, что нацпроект «Семья» сформируют вместе с родителями
К формированию нацпроекта «Семья», анонсированного 29 февраля президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, будет привлечено родительское сообщество России. Об этом заявил глава Минтруда Андрей Котяков. «В ходе послания уже была озвучена часть мероприятий, которые войдут...
29 февраля 2024
Силуанов пообещал найти ресурсы на реализацию новых нацпроектов
Все необходимые ресурсы для реализации поручений президента России Владимира Путина, прозвучавших в ходе послания Федеральному собранию, просчитаны и будут обеспечены, заявил 29 февраля министр финансов Антон Силуанов. «При подготовке бюджета на трёхлетний цикл мы будем смотреть на то, что поручал...
29 февраля 2024
Путин объявил о запуске в России пяти новых национальных проектов
В России будут запущены пять новых национальных проектов, заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Новые нацпроекты получили названия «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Все новые проекты должны...
29 февраля 2024
Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Экономика данных»
Президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному посланию, объявил о запуске нового национального проекта «Экономика данных». «Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные...
29 февраля 2024
Путин анонсировал новые нацпроекты в сфере технологического суверенитета
В России будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Как отметил глава государства, новые нацпроекты станут «мотором» для всей экономики России. «С учётом...
29 февраля 2024
Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры»
В России будет запущен новый национальный проект «Кадры». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Президент подчеркнул, что в России растёт большое молодое поколение, что стало в том числе результатом демографических мер предыдущих лет. «Нам...
29 февраля 2024
Путин поручил запустить новый нацпроект «Молодёжь России»
Новый национальный проект «Молодёжь России» должен быть запущен до конца года. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодёжной политики и уже в этом году запустить новый...
29 февраля 2024
Путин объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»
Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Нацпроект призван помочь росту продолжительности жизни в России, сказал глава государства. «На решение этих задач будет нацелен национальный...
29 февраля 2024
Путин объявил, что в России запустят новый нацпроект «Семья»
В России запустят новый национальный проект «Семья», заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Целью нацпроекта будет повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости, сказал президент. «Нужна постоянная работа, направленная на повышение...
29 февраля 2024