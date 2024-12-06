В четверг, 5 декабря, Россия отметила международный день добровольца (волонтёра). Вечером в Москве прошёл международный форум гражданского участия «Мы вместе», в работе которого принял участие президент Владимир Путин. Форум собрал рекордное количество участников — более 20 тысяч добровольцев из 40 стран мира.

ИА Регнум

Сегодня Россию по праву можно назвать страной волонтёров. Люди разных возрастов и регионов объединяются, чтобы помочь нуждающимся, внести собственный вклад в развитие России. Через эту работу укрепляется и связь поколений.

Ценности взаимопомощи, гуманизма и милосердия передаются от бабушек и дедушек к детям и молодёжи. Россия — это большая семья семей, где всегда поддержат и помогут, сказал глава государства во время выступления на форуме.

«Это не что-то новое, а возрождение старых традиций народов нашей страны. Потому что милосердие, поддержка тех, кто нуждается в этой поддержке, она всегда, веками присутствовала в сердцах наших людей, на территории всей необъятной нашей огромной Родины», — отметил Владимир Путин.

Герои, которые сильнее обстоятельств

Премия «#МЫВМЕСТЕ» каждый год собирает единомышленников, за каждым из которых — множество важных добрых дел и миллионы людей, которым удалось помочь. Финалисты премии — гордость страны, задающие стандарты поведения и деятельного патриотизма для всего российского общества.

В 2024 году для участия в премии зарегистрировалось почти 50 тысяч человек из России и 142 стран мира. По результатам заочной оценки были отобраны 126 финалистов. В этом году впервые были добавлены две номинации: «Добрая семья» в честь Года семьи в России, а также «Волонтёр СНГ» по случаю Года волонтёрства в СНГ.

На церемонии Владимир Путин вручил премию «Волонтёр года» Марии Карпенко, помогавшей жителям Суджи в Курской области при эвакуации. Еще в 2016 году Карпенко создала волонтёрское движение «Вторая жиZнь», которое осуществляет гуманитарные миссии в ДНР и ЛНР для помощи мирным жителям. С 2022 года Мария помогает медикам и солдатам, участвующим в СВО. Волонтёр организовала отдельный медицинский отряд, который оказывает помощь пострадавшим еще до того, как их отвезут в госпиталь.

«Владимир Владимирович, я хочу поблагодарить и поздравить Вас с праздником, потому что только поистине волонтёрское сердце, которое пылает любовью к Родине, людям и всему сущему, может взять на себя такую ответственность и взвалить такой груз на свои плечи. Мы Вас любим, мы с Вами и мы вместе», — сказала Мария Карпенко.

Пример личного мужества и героизма показала Евгения Васильева: несмотря на онкологическое заболевание, она создала волонтёрское движение «Армия тыла». Вместе с добровольцами Васильева вывозила детей и беременных женщин, помогала оформить документы, отправляла рации, медикаменты и другое оснащение. За два с половиной года работы движение «Армия тыла» выросло до 10 тысяч участников, сегодня проект работает в 26 регионах.

Также на форуме Владимир Путин вручил орден Мужества раненному в Курской области волонтёру из Краснодарского края, руководителю Центра тактической подготовки «Архангел» Фёдору Геращенко. Отмечается, что 16 августа волонтёр в составе эвакуационной бригады помогал вывозить мирных жителей Курской области в пункты временного размещения. Был ранен в результате обстрела ВСУ.

Путин поручил федеральным и региональным властям всегда поддерживать таких добровольцев. Кроме того, он призвал всегда помнить о волонтёрах, погибших в Курской области, заниматься поддержкой их семей.

«Я хочу, чтобы мы никогда не забывали о тех ребятах, которых с нами сегодня нет, и об их близких. Низкий им поклон», — сказал российский лидер.

Миллионы волонтёров и юные добровольцы

С самого начала СВО миллионы жителей России вступили в ряды волонтёров. Причём поддерживать бойцов на фронте и помогать их семьям начали люди, которые раньше волонтёрством не занимались. По всей стране сформировалась сеть добровольческих организаций: россияне плетут маскировочные сети, доставляют гуманитарную помощь, эвакуируют мирных жителей из опасных районов и пишут письма бойцам.

Героически добровольцы ведут себя вблизи линии фронта, рискуя жизнями ради спасения людей.

В целом волонтёры работают над решением важных общественных вопросов в разных сферах — от зоозащиты до помощи семьям бойцов СВО. Это десятки миллионов людей, которые не смогли остаться в стороне.

Владимир Путин видит в волонтёрах проводников ценностей народов России и важнейшую движущую силу страны. Фактически взаимовыручка и помощь нуждающимся стали национальной идеей российского общества. Это подтверждают и данные социологии. Согласно опросу ВЦИОМ, 79% жителей страны помогают своему окружению, незнакомым людям — каждый второй россиянин.

В добровольческом движении активную роль играет молодёжь. При этом государство и образовательные учреждения активно поддерживают инициативы молодых людей: на базе российских вузов сегодня действуют более 650 волонтёрских организаций. Они помогают инвалидам, пожилым людям, семьям участников СВО и самим бойцам, собирают гуманитарные грузы. А ещё помогают в организации международных мероприятий, таких как «Игры БРИКС» и «Международный фестиваль молодёжи».

В 2024 году государство выделило на поддержку НКО более 11 миллиардов рублей. Только по итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов поддержаны 2 916 организаций. А за семь минувших лет — 43 тысячи социальных проектов. Помимо этого, государство поддерживает волонтёров на законодательном уровне. Добровольцы имеют право получить компенсацию, если потратили деньги на медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтёрскую деятельность.

Официально расширяется круг людей и организаций, занятых в волонтёрстве. Туда включаются ресурсные центры добровольчества, закрепляется статус ассоциаций и союзов, объединяющих волонтёров и добровольческие организации.

Время новогодних чудес

В день добровольца Владимир Путин на личном примере показал, насколько важно делать добрые дела и помогать ближним. 5 декабря глава государства традиционно принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Президент выбрал три шарика-открытки с новогодними мечтами детей, прочитал открытки с пожеланиями.

Акция «Ёлка желаний» ежегодно проводится с 2018 года. Её цель — исполнять новогодние желания ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Одно из писем оставила 10-летняя Маргарита, которая написала о мечте побывать в роли пилота на авиационном тренажёре. Глава государства пообещал, что желание девочки осуществится.

«Это несложно реализовать, сделаем», — сказал он.

Путин также пообещал исполнить желание 12-летней Таисии, которая написала, что хотела бы побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Моисеева.

Решением российского лидера должна воплотиться мечта ещё одной девочки, пожелавшей посмотреть Санкт-Петербург. По словам Путина, эту поездку можно организовать в период праздников.