Говорят, что месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Два года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вынашивала свой план сатисфакции — и вот свершилось. Любимая лошадка по имени Долли отомщена.

Сергей Корсун ИА Регнум

В сентябре 2022 года на территорию конюшни в Нижней Саксонии прокрался волк. Хищник состоял под наблюдением природоохранных ведомств и имел личный номер — GW 950m. Голодный волк в тот день решил полакомиться лошадьми — его выбор пал на 30-летнюю пони Долли, которую он растерзал.

Эта история вряд ли чем-то выделилась бы на фоне аналогичных случаев, однако погибшая лошадь принадлежала Урсуле фон дер Ляйен. Волка застрелили, предварительно получив на это лицензию.

Примерно через год глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюзу пора заняться волками, аргументируя это тем, что «если вид больше не находится под угрозой исчезновения, мы должны по-другому относиться к волкам и, например, охотиться на них».

«Концентрация волчьих стай в некоторых европейских регионах стала реальной опасностью для домашнего скота, а потенциально и для людей‎»‎, — говорила она.

Теперь её пожелание стало реальностью: Совет Европы поддержал перевод волков из группы особо охраняемых животных в категорию просто охраняемых.

Еврокомиссар по охране окружающей среды Джессика Росвалл горячо поприветствовала решение. По её словам, природоохранные меры давали результат, но ситуация меняется, и на это нужно реагировать.

«Постоянно растущие популяции волков и риск, который они представляют, оправдывают необходимость изменения правового статуса охраны волка», — заявила Росвалл.

Примечательно, что на территории современной Германии волков истребили ещё полтора столетия назад, но с начала нулевых годов они стали пробираться туда из стран Восточной Европы.

Грязная политика под разговоры о природе

Разрешение охотиться на волков, однако, понравилось не всем. В авангарде противников ожидаемо оказались защитники природы и зелёные, которые в Европе имеют серьёзный политический вес.

Депутат Европарламента, член Европейской партии зеленых Томас Вайц обвинил во всём Европейскую народную партию, которая разжигает «гнев и страхи». Единомышленники политика считают, что решение по волкам не имеет ничего общего с заботой об экосистеме и безопасности человека. По их мнению, за этим шагом стоит сельскохозяйственное лобби и любители охоты, которые пользуются поддержкой популистов из правого политического спектра.

«Снижение уровня правовой защиты волков Европейским союзом создает опасный прецедент, который может поставить под угрозу и другие виды, такие как медведи и рыси», — приводит издание Euronews комментарий руководителя отдела по связям с общественностью Humane Society International/Europe Джоанны Свабе.

Она также обвинила охотников в том, что это именно они пролоббировали скандальное решение.

«Решения по волкам явно продиктованы политической целесообразностью и направлены лишь на умиротворение ярых групп интересов, таких как охотники, которые предпочитают прибегать к ружьям, а не стремиться к сосуществованию с крупными плотоядными», — заявила Свабе.

В свою очередь ряд общественных деятелей видят в решении Совета Европы угрозу политике в сфере экологии, которую проводит Евросоюз. Представительница Европейского экологического бюро Флоренсия Санчес заявила, что отстрел волков «подрывает европейское экологическое управление и снижает доверие к экологической политике ЕС как к политике, основанной на научных данных».

Нападают не только волки

Сторонники снижения охраняемого статуса волков настаивают, что это решение назрело давно. По их информации, со времени подписания Бернской конвенции по охране диких животных в начале 1980-х популяция волков увеличилась на 20 тысяч особей во всех, кроме трёх, подписавших документ странах.

Если верить официальной статистике, число нападений волков на домашний скот в Европе действительно увеличилось. В одной лишь Австрии за 2021 год волки убили 680 сельскохозяйственных животных. Всего на континенте от нападений волков каждый год гибнут около 65 тысяч таких животных — около 0,07% от всего поголовья европейского скота.

Эта проблема хорошо прослеживается на примере Швейцарии. К концу XIX века в швейцарских Альпах исчезли несколько видов животных, среди которых бурый медведь, рысь и всё те же волки. Тридцать лет назад ситуация стала постепенно выправляться, волки снова стали селиться в Швейцарии, переходя с территории Италии. К началу 2020-х в стране насчитывалось около сотни серых хищников.

В свою очередь местные фермеры от подобного соседства отвыкли. Далеко не во всех хозяйствах есть пастухи, давно отказались и от выгула стада в компании овчарки, которая может защитить от волка. Начались нападения на скот, владельцы хозяйств забили тревогу. Более того, швейцарские власти начали фиксировать случаи опасного сближения волков с людьми, хотя на человека хищник нападает крайне редко.

Тем не менее такие случаи всё же бывают. Летом в Нидерландах, в провинции Утрехт, волк напал на 10-летнюю девочку. Это произошло недалеко от национального парка Ден-Трик, где живёт семейство волков. Местные чиновники при этом отмечали, что они атакуют людей только тогда, когда те близко к ним подходят.

Волки — не единственные хищники, которые представляют угрозу для европейцев. Недавно в Румынии начались дебаты о необходимости увеличения квот на отстрел медведей. Это произошло после нескольких случаев нападений на людей. Один из них закончился трагически, когда 19-летняя девушка подверглась атаке медведя в горах Бучеджь. Животное вышло на одну из популярных у туристов троп, по которой шли молодой человек и девушка. Заметив медведя, они позвонили в службу спасения.

«Она была в ужасе, кричала: «Медведь приближается и приближается!» Всё происходило в прямом эфире, диспетчер 112 разговаривал по телефону, и молодой человек кричал, что на них напал медведь и что он забрал девушку. Это было что-то ужасное! Он рассказал нам, что медведь схватил девушку за одну ногу и потащил за собой, и в какой-то момент он не увидел, что он с ней сделал. Медведь стащил ее с тропы и швырнул на 120 метров в долину», — рассказал СМИ глава местной спасательной службы Дэн Бану.

Возвращение бешенства

В Европе действительно остро стоит проблема взаимодействия человека и диких животных. В Польше, например, в последнее время участились случаи нападений зараженных бешенством лис.

Такие эпизоды характерны для пограничных с Украиной территорий страны. 26 ноября в Люблинском воеводстве выявили уже ​​22 вспышки бешенства в этом году. Местные жители регулярно находят трупы животных с характерными признаками бешенства, бывали и случаи нападения лис на людей.

Ситуация зашла так далеко, что местным властям пришлось санкционировать санитарный отстрел животных, так как в условиях дикой природы это заболевание может стать неконтролируемым, нести угрозу для домашних животных и людей.

Поляки полагают, что истоки проблемы в том, что на соседней Украине не проводится вакцинация, зараженные лисы мигрируют на территорию Польши и разносят там бешенство.