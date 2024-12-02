Семью профессора Анатолия Филатова, отработавшего в Тимирязевской академии 45 лет, выселяют из ведомственной квартиры после 16 лет проживания в ней. В семье, которая по решению судов должна в прямом смысле отправиться на декабрьский мороз, шестеро детей.

ИА Регнум

18 лет назад профессор Анатолий Филатов, заслуженный работник Тимирязевской академии (РГАУ — МСХА имени Тимирязева), одного из самых известных учебных заведений России в области сельского хозяйства, получил от вуза на 10 лет трехкомнатную квартиру. Получил как нуждающийся в улучшении жилищных условий (копии документов есть в распоряжении редакции).

Жильё, переданное ученому и его семье — жене Тамаре Филатовой и дочери Марии Котуковой (также сотруднице «Тимирязевки»), — было в доме-новостройке с очень бюджетным ремонтом. Отделка со временем износилась, но семья долго не приступала к ремонту, поскольку правовой статус квартиры не был до конца определён. Однако со временем им удалось наладить нормальный быт в «трёшке» в доме 4 в Красностуденческом проезде.

Дочь Анатолия Филатова Мария Котукова (до замужества Филатова) венчалась с Василием Котуковым в 2005 году, в 2006 году они переехали на новую жилплощадь — в ту самую трёхкомнатную квартиру. Молодая семья жила вместе с родителями жены: воспитывали детей, работали, ходили в храм.

Проблемы начались в 2016 году. По условиям договора «Тимирязевка» должна была заключить с Анатолием Филатовым договор бессрочного социального найма по истечении 10 лет проживания в квартире. Все условия со стороны учёного и его семьи были соблюдены, претензий со стороны учебного заведения не было.

Однако, как рассказывает Василий Котуков ИА Регнум, чиновники вуза от соблюдения обязательств уклонились. Филатова, угрожая проблемами вплоть до увольнения, «попросили» не заключать законный договор. Семье учёного удалось получить только устные гарантии, что «Тимирязевка» разрешит и дальше проживать в квартире.

«Предполагается спать стоя?»

Анатолий Филатов продолжал работать в учебном заведении до 2020 года, после чего вышел на пенсию. Всего он отдал служению академии 45 лет жизни. Ситуация с квартирой застыла в странном положении — семья по-прежнему жила там, но оформлять договор администрация вуза не спешила.

Три года назад приказом Минсельхоза России № 542 от 4 августа 2021 года квартира была отнесена к служебным жилым помещениям специализированного жилищного фонда (документ есть в распоряжении редакции). При этом изначально квартиры в доме были социальным жильём — собственностью страны при оперативном управлении «Тимирязевки».

В следующем году у Котуковых и Филатовых начались проблемы. Администрация вуза подала исковые заявления с требованием выселить всех из квартиры — без материальных компенсаций или предоставления другого жилья. По словам Василия, ему известно, что в такой же ситуации оказались, как минимум, ещё пять семей — тоже с пожилыми родственниками и несовершеннолетними детьми.

За эти годы Филатовы не раз судились с Тимирязевской академией, обращались во всевозможные инстанции, дошли даже до Верховного суда, но тщетно — решение о выселении от 2022 года осталось в силе. Отмечается, что у Василия есть жилье в Подмосковье, но этой жилплощади не хватит на всех Филатовых.

«У меня есть 8 квадратных метров жилой площади в квартире в Мытищах, — объясняет Василий Котуков ИА Регнум. — У нас в семье 8 человек. Нам предполагается спать стоя? Я не знаю, как они себе это представляют».

При этом за отказ выезжать из «трёшки» «Тимирязевка» выставила семье счет около 11 миллионов рублей за судебные неустойки — по 15 тысяч с лишним рублей в сутки с момента вынесения первого решения.

«Представляете, 450 тысяч в месяц? Это, наверное, шестизвездочный отель с завтраком в постель», — грустно шутит Василий.

Не по закону

В беседе с ИА Регнум адвокат семьи Владимир Каликин предположил, что перевод квартиры в фонд служебных жилых помещений не был законным, поскольку дом был изначально построен для социального использования. Каликин отмечает, что вуз также проигнорировал факт договора о том, что жильё должно было перейти Анатолию Филатову в бессрочное пользование после 10 лет проживания в квартире.

Принятые же судом доводы академии, что Филатов уволился в 2020 году, а, стало быть, квартира должна перейти «Тимирязевке», не являются вескими, поскольку увольнение было вызвано уважительной причиной — выходом учёного на пенсию.

«Мы считаем, что данное решение суда не соответствует закону. По закону академии должны были отказать в выселении семьи, поскольку они уже на протяжении 16 лет проживают в этой квартире на законных основаниях, жильё уже давно должно было перейти в соцнайм», — говорит юрист.

Кроме того, у семьи в этой квартире есть постоянная регистрация, Филатовы исправно платили и платят за коммунальные услуги как по социальному найму.

«Ранее все официальные органы признавали, что это договор по соцнайму, только отказывались формально его оформить, — добавляет Каликин. — А сейчас у них квартира вдруг превратилась в служебную».

Опасный прецедент

Работники Федеральной службы судебных приставов должны были прийти к Котуковым 2 декабря — фактически в конце ноября людям дали неделю на то, чтобы освободить квартиру. После появления материалов о семье в СМИ и общественного резонанса, говорит Василий, пришла новая бумага — сроки перенесли на 12 декабря. Но есть важный нюанс.

«Непонятно, то ли они приостанавливают выселение, то ли приостанавливают сбор исполнительной пошлины в 5000 рублей. Возможно, это уловка, чтобы мы расслабились», — отмечает мужчина.

В любом случае небольшая отсрочка не решит проблем Котуковых.

С юридической точки зрения дела обстоят не лучшим образом — было вынесено судебное решение, которое вступило в законную силу, открыто исполнительное производство о выселении семьи, рассказывает адвокат Каликин. Пока суд ещё рассматривает кассационную жалобу о выселении младшей дочери, поданную юристом семьи, но в целом сложившуюся ситуацию уже можно назвать очень опасным прецедентом, полагает адвокат.

«Так можно квартиру любой семьи, которая живёт по соцнайму, перевести в фонд служебного жилья — причём семья Котуковых даже об этом не знала, их не известили о переводе, — а потом их выселить», — говорит юрист.

По его словам, в этом деле явно нарушается право на жилище, указанное в Конституции РФ.

«И нельзя не учитывать, что речь идёт о многодетной семье», — подчеркивает собеседник ИА Регнум.

В свою очередь Василий Котуков уверяет, что семья из квартиры никуда не уйдёт: «Мы загнаны в угол, поэтому будем сражаться до последнего».