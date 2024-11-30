Жительница Воронежа Ксения уже привыкла к оповещениям о возможных атаках беспилотников и ракетной угрозе. Ещё в 2022 году, рассказывает девушка, все выучили адреса убежищ, а некоторые люди даже отнесли туда запасы консервов и тёплые одеяла.

ИА Регнум

«Но мы так ни разу туда не спустились. А что толку? От беспилотников в убежище в подвале всё равно быстро не спрячешься», — говорит Ксения, добавляя, что пожелтевшие листовки, расклеенные сотрудниками МЧС на подъездах домов, просто стали привычной деталью пейзажа.

Однако в ноябре новость о том, что администрация Байдена разрешила ВСУ применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, вернула тему убежищ в фокус общественного внимания.

21 ноября 2024 года, в день запуска по днепропетровскому «Южмашу» ракеты «Орешник», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что власти будут изымать у собственников заглублённые подвальные помещения для оборудования укрытий и обеспечения безопасности жителей на случай ЧС. Причём платить гражданам за изъятые подвалы не планируется.

Сразу встал вопрос о том, как именно это будет происходить с юридической точки зрения, ведь подвалы в основном находятся в частной собственности. Сейчас юристы областного правительства готовят нормативную базу, а собственники думают, куда им вывозить имущество.

Цель готовящейся экспроприации подвалов, как заявили региональные власти, состоит в том, чтобы «укрытий было достаточно для 100% населения Ленобласти» (численность населения региона составляет 2,03 млн человек). Инвентаризацию подвальных помещений планируется завершить до 1 декабря.

Такие разные подвалы

Тем временем жители Калуги, которую в минувший понедельник атаковали украинские беспилотники, рассказывают о закрытых и затопленных укрытиях в городе. Мэрия опубликовала список за пять дней до налёта БПЛА с припиской: «В настоящее время угроз, требующих использования укрытий, нет». В перечне значатся 1129 адресов жилых домов с подвалами, которые можно использовать как укрытия, и 21 «заглублённая парковка». У некоторых адресов есть пометки — «кошачий запах», «подтопление грунтовыми водами». В документе указано, что он актуален на 1 июня 2024 года.

«В нашем «укрытии» плавают фекалии, так как постоянно течёт канализация, а ещё ключи — у сантехника из управляющей компании», «Зачем эта показуха? Абсолютно все подвалы на замках» — такие комментарии пишут калужане в социальных сетях под постами СМИ, публиковавших список убежищ.

В мэрии Воронежа в марте 2024 года составили карту, на которой обозначены городские убежища. Госжилинспекция Воронежа в Telegram-канале опубликовала фото убежища в Шилово: в подвале дома №7 на улице Теплоэнергетиков есть свет, сколочены лавки и даже имеется запас питьевой воды. Но воронежские журналисты решили сравнить фото ГЖИ и реальные условия в убежищах. Картина получилась неоднозначной. В одних убежищах даже есть унитазы, а в других — голова кружится от вони. Часть подвалов надёжно закрыта, где-то сорваны замки.

В управлении ГО и ЧС журналистам рассказали, что, согласно рекомендациям, управляющие компании должны оборудовать укрытия лавочками, подключить там свет, организовать места под туалет и принести техническую воду. Однако, по наблюдениям воронежских журналистов, идеальное убежище оказалось только в доме, за которым следит не управляющая компания, а товарищество собственников жилья, — в доме №15 на Загородной улице. Это то самое убежище с унитазом.

При этом старое советское бомбоубежище с очень толстыми стенами и металлическими дверями на засовах, расположенное в доме №132 на улице 9 Января, оказалось загаженным настолько, что уже после нескольких минут от запаха канализации начинает гудеть голова и хочется бежать на свежий воздух.

В Твери вопрос содержания 39 бомбоубежищ гордума обсуждала в июле 2024 года. Как отмечают в администрации города, некоторые из этих сооружений требуют реконструкции, но у муниципальной власти на это нет денег. Большая часть убежищ была возведена на территории предприятий, например Тверского вагоностроительного завода и экскаваторного завода.

В своё время бомбоубежища были переданы в муниципальную собственность. Теперь эти муниципальные объекты пытаются передать обратно на содержание предприятиям, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в их работоспособности. Подчёркивается, что такие объекты не могут быть использованы в коммерческих целях. Фактически всё снова упёрлось в нормативную базу, которую нужно срочно менять.

Склад пиротехники в бомбоубежище

Бомбоубежище — это защитное сооружение, предназначенное для укрытия населения от авиабомб, снарядов, обломков разрушенных зданий и ядовитых газов. После Великой Отечественной войны при восстановлении городов учитывался опыт пережитых авианалётов, а также имелась в виду возможная война с применением ядерного оружия.

К самым надёжным (I категории, безопасным даже при прямом попадании) относятся некоторые подвалы многоэтажных домов. Вышележащие межэтажные перекрытия тормозят бомбу, которая не успевает дойти до подвала и взрывается на первых этажах.

По статистике, в блокадном Ленинграде при бомбёжке кирпичных пятиэтажек чаще всего взрывались первые этажи, при бомбёжке шестиэтажек — вторые.

Однако больше всего подвальных бомбоубежищ относилось к II категории прочности. Они способны защитить от ударной волны или летящих осколков. Такое бомбоубежище имеет прочное герметичное перекрытие, усиленное стяжками и дополнительным слоем железобетона.

В бомбоубежищах должны быть двухъярусные нары, вода и пища с запасом на срок до пяти дней, лекарства для оказания первой помощи и санузел. В некоторых могут быть средства индивидуальной защиты, инструменты и керосиновые лампы.

Укрытие обязательно должно быть оборудовано фильтрами для очищения воздуха и кислородными баллонами. По размеру бомбоубежища делятся на малые — вместимостью до 150 человек, средние — до 600 человек и большие — более 600 человек.

В последние 30 лет подвальные убежища часто приватизировали. Это было разрешено постановлением правительства «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». В 13-м пункте сказано: «В мирное время объекты гражданской обороны могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения».

Так, к примеру, в иркутском убежище целлюлозно-бумажного комбината разводили грибы вёшенки, в Ростове-на-Дону сделали подземную парковку для легковых автомобилей, а в Красноярске даже умудрились разместить склад пиротехники — всё закончилось пожаром, который тушили несколько дней. В некоторых московских убежищах начали работать хостелы.

В новых микрорайонах, которыми в последние годы стремительно обрастали российские города, убежищ, как правило, нет. Застройщиков никто не озадачивал их строительством, глубокие подвалы изначально строились как подземные парковки.

Фактически логичнее рассчитывать не на наследие холодной войны в подвалах домов сталинской постройки, а на разработки, более приспособленные к реалиям текущего момента — возможным налётам беспилотников, от которых необязательно прятаться за свинцовыми дверями, как при ядерном ударе.

Мобильно и безопасно

На прошлой неделе в Дзержинске Нижегородской области приступили к серийному производству мобильных убежищ типа «КУБ-М», которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва.

Внутри есть туалеты, кровати, как в плацкартном вагоне. Мобильные убежища можно перевозить на автотранспорте. Такой «куб» рассчитан на 54 человека, при этом модули можно соединять. Примечательно, что убежище разработали еще в 2017 году, но «куб» застрял в бюрократической волоките, только сейчас его запускают в массовое производство.

А в Белгороде у мест массового скопления людей устанавливают более простые железобетонные модульные укрытия. В них местные жители могут спрятаться от разлетающихся осколков.

Внешние стены укрытия выкрашены в белый цвет, красным нанесена надпись «Укрытие». Внутри «коробки» предусмотрено дополнительное заграждение, чтобы осколки не попали во входной проём. Сооружения электрифицированы, в них размещены стенды с инструкциями об оказании первой помощи и телефонами оперативных служб.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, такие модульные железобетонные конструкции с двойным армированием использует Минобороны для защиты личного состава — они позволяют укрыться в случае ракетной опасности.