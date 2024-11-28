Российские военные продолжают вытеснять ВСУ и иностранных наёмников из Курской области. В Минобороны не сообщают, какие именно операции проводит российская армия — это военная тайна — и какие населённые пункты уже освобождены. В то же время в ведомстве сообщают о потерях противника.

ИА Регнум

По состоянию на 27 ноября украинская армия потеряла в Курской области более 36 тысяч военных. Кроме того, ВСУ лишились большого количества военной техники, включая 223 танка, 157 боевых машин пехоты (БМП), 122 бронетранспортёра и 1199 боевых бронемашин.

В свою очередь вэсэушники продолжают сдаваться в плен, чтобы сохранить жизни. Накануне массовая сдача в плен в Курской области попала на видео. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в Telegram-канале кадры с группой украинских военнопленных.

На видео восемь мужчин в камуфляже сидят в помещении, у них за спиной связаны руки, на глазах у всех клейкая лента. Рожин пояснил, что для ВСУ самый безопасный способ — сдача всей позицией без сопротивления.

Способ безопасный в том числе потому, что так их не могут достать «свои». Накануне командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах рассказал, что украинские военные пытались убить британского наёмника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который сдался в плен в Курской области.

Принимавший участие в захвате опорного пункта ВСУ боец рассказал журналистам, что во время спасения пленных ВСУ начали бить по своим. Огонь по пленным украинцы вели при помощи FPV-дронов и миномётов. По словам Баха, ВСУ атаковали в момент переправы через реку. Для спасения пленных морпехи рисковали собственными жизнями. Всех шокировала атаку ВСУ, отметил Бах, а британец понял, что его хотят убить свои же.

Ленинский районный суд Курска на заседании 25 ноября установил, что Андерсон в составе ВСУ незаконно пересёк государственную границу России и участвовал в боевых действиях. Суд заключил британского наёмника под стражу.

Два месяца скрывались от врага в лесах

Война в Курскую область пришла 6 августа — с украинской армией, наёмниками, западными ракетами и смертоносными дронами. Свои цели участники вторжения показали сразу. Более того, это стало своеобразной бравадой — разграбить какой-нибудь супермаркет, снять это на видео и выставить на всеобщее обозрение.

Украинские военные тащат из Курской области буквально всё, что плохо лежит. Показательный случай произошёл в конце октября. Российский дрон запечатлел, как бойцы ВСУ пытались отбуксировать себе легковушку ВАЗ-21 099, набитую под завязку награбленным имуществом жителей области. Довести задуманное до конца преступникам не удалось — их настигла кара в виде двух боевых российских БПЛА.

В свою очередь военкор Евгений Лисицын у себя в Telegram-канале писал, что в Гончаровке украинские военные «мародёрят» буквально в каждом доме. Впрочем, похожую картину можно было наблюдать раньше и в других регионах, например, в контролируемой Киевом части Херсонской области.

Но если украинские военные ищут возможности покрасоваться и набить карманы, российские солдаты демонстрируют мужество и стойкость. Показательный случай произошёл во время боёв в Суджанском районе: заместитель командира взвода был ранен в ногу. Вместе с 19-летним солдатом они два месяца скрывались в лесах, сохранив личное оружие. Только когда командир смог передвигаться самостоятельно, они связались с командованием и вышли к своим.

Воссоединение семей и волонтёры со всей России

22 ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возращении домой 46 жителей Курской области, которые были вывезены ВСУ на территорию Украины. Переговоры о возвращении остальных жителей региона продолжаются. За этим фактом — кропотливая работа многих людей: переговорщиков, посредников, правозащитников.

Помимо усилий государства, огромную роль играют многочисленные волонтёры, помогающие жителям Курской области. Работа эта не только трудна, но и опасна: нередко действовать приходится вблизи линии фронта, где всё еще остаются местные жители.

Но даже там, где риска для жизни нет, значимость работы добровольцев неоценима. К примеру, при российском отделении Красного Креста есть специальная группа волонтёров, помогающая людям найти своих родственников из Курской области, с которыми была потеряна связь.

Специалист по восстановлению семейных связей Российского Красного креста в Курской области Андрей Мальцев рассказывал, что однажды им удалось найти мать одного из местных мужчин. Поиски заняли целый месяц и в итоге увенчались успехом, после чего человек благодарил поисковиков со слезами на глазах.

«Конечно, это (личная благодарность от людей. — Прим. ред.) придает сил, придаёт радости и надежды, что всё будет хорошо и что мы делаем хорошее, благое дело», — рассказал Мальцев. По его словам, за это время они помогли воссоединиться более чем 700 семьям.

На помощь нуждающимся в Курской области отправились россияне со всей страны. Свой вклад вносят все — кто чем может.

«Количество волонтёров растет изо дня в день. Помимо курян, едут из всех регионов России. Отдельно хочу спасибо сказать этим людям, которые добровольно, от души едут, идут, помогают, присылают помощь, поддержку, продукты и вещи. Всем огромное спасибо, всем регионам России», — заявлял и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Волонтёрство объединяет разных людей. Например, студенческие отряды ежедневно собирают около трёх тысяч продуктовых наборов.

Кроме простых добровольцев, едут в Курскую область и люди, владеющие огнестрельным оружием — охотники. Один из них, житель Краснодара, рассказал журналистам, что не мог спокойно наблюдать за происходящим и отправился на приграничье.

«Мне 53 года, воин из меня никакой, наверное. Бегать не могу из-за проблем с позвоночником. Но ещё с тех пор, когда ездил по путевкам, дома осталось ружьё. Мне оно без надобности, а там кому-то может спасти жизнь. Так почему я должен спокойно сидеть дома, когда в моей стране беда и люди погибают от рук фашистов? Собрался и поехал в Курск. Ночью сижу, охраняю магазин. Смешно даже иногда, я как в «Приключениях Шурика» около склада. Стрелять пока, слава богу, не пришлось», — сообщил мужчина.

По его словам, приходилось помогать людям с эвакуацией.

«Мы пришли «прикрыть» семью в Краснооктябрьском. Бабуля, ей 86 лет, она еле ходит. Плачет, не хочет покидать дом. Но внуки уговаривали, один правнук был с ней. Кругом свистит, гремит, а она будто не слышит. Просто на дверь облокотилась и плачет, что «не сможет больше к дедушке на могилку сходить».

Мы еле ее успокоили, пообещали, что всё исправится, наши не сдадутся, мы ее вернем домой. А сами стоим и думаем: а прямо сейчас вот нас отсюда «выпустят»? Стреляют ведь напропалую, а мы с ещё одним парнем просто смотрим и пытаемся понять, успеем ли в случае чего отстреляться — мы же не военные», — поделился бывший охотник.

Профессиональный долг и бытовой героизм

Одно из наследий боевых действий — начинённая взрывчаткой, неразорвавшимися боеприпасами и минами земля. Эхом войны взрывы могут звучать в течение многих десятилетий после окончания горячей фазы боёв, унося всё новые жизни.

Важную роль в устранении этой угрозы играют специалисты МЧС. Сегодня их работу называют «гуманитарным разминированием», задача которого — минимизировать риски для населения.

Преданность профессиональному долгу иногда может стоить жизни. В конце сентября в МЧС простились с трагически погибшим начальником пиротехнического отдела управления пиротехнических и специальных кинологических работ центра «Лидер» Вячеславом Цоффкой.

«Наш коллега был профессионалом. Он участвовал в гуманитарном разминировании в нашей стране и за её пределами и каждый раз рисковал жизнью. С 2022 года неоднократно Вячеслав выезжал в Донецкую и Луганскую Народные Республики для выполнения благородной миссии», — заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Трагедия унесла жизнь профессионала с огромным опытом, наставника и друга, добавил он.

Имя Ивана Наумова стало широко известно ещё в августе. Старший пожарный инструктор МЧС родом из Коренево. В день вторжения ВСУ он поехал по делам в областной центр. Возвращаясь, увидел вереницу гражданских машин, забитых вещами: люди спешно покидали район разворачивающихся боевых действий. Жену и их детей вывезли соседи, но Наумов не стал разворачиваться, а поехал дальше в родной посёлок.

В Коренево к тому моменту уже пропали свет и вода, звуки выстрелов доносились всё чаще и ближе. Спасатель принялся вывозить оставшихся в населённом пункте людей. В день делал по 5-6 рейсов, эвакуировав около ста человек.

Среди прочих он спас пожилую женщину, ветерана Великой Отечественной войны, участницу Сталинградской битвы. Её вынесли из дома на одеяле, аккуратно посадили в машину и обложили подушками, чтобы было удобнее ехать. Все испытания женщина героически вытерпела.

В свою очередь Наумов подчёркивает, что сам он не сделал ничего героического. Настоящими героями он считает тех, кто сейчас с оружием в руках освобождает его родную землю.