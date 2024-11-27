25 ноября во время турнира в московской спортивной школе «Самбо-70»один из мальчиков-участников перекрестился, после чего судья Наталья Ватутина сделала ему замечание, сказав, что демонстрация своего вероисповедания на татами запрещена.

ИА Регнум

На инцидент вскоре отреагировала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова: «Во время соревнований один из спортсменов, решивший перекреститься перед началом поединка, столкнулся с публичным замечанием от главного судьи и «Заслуженного тренера». Судья заявила в микрофон: «Вы не можете креститься и молиться», объяснив свое требование тем, что на мероприятии шла съемка».

Она подала заявление в прокуратуру: судью проверят на предмет разжигания ненависти и призывов к нарушению законных прав граждан. При этом формально правила на стороне судьи: в кодексе этики Международной федерации дзюдо прописано, что спортсмен не должен демонстрировать на татами никаких предметов, знаков, религиозных жестов или движений до, во время и после поединка.

«Федерация не запрещает исповедовать религию или демонстрировать религиозные знаки за пределами игрового поля, поскольку мы продолжаем уважать индивидуальную свободу каждого члена нашего сообщества», — подчёркнуто в документе. Тем не менее судью активно раскритиковали в соцсетях и даже обвиняли в сатанизме.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин) заявил, что были нарушены права спортсмена.

«Этот случай противоречит религиозной политике государства, тому, что Русь возвращается к своим традициям. В отличие от Запада, последовательно вычеркивающего проявления религиозности из общественной жизни, Россия считает важным формировать у современного российского спортсмена, помимо спортивных навыков, и традиционные духовно-нравственные ценности, хранителями которых выступают Русская Православная Церковь и другие традиционные конфессии России», — заявил митрополит.

Международные правила

Практически сразу после появления видео с инцидентом в школе «Самбо-70» редакция ИА Регнум побеседовала с братом Натальи Ватутиной Александром.

Он рассказал, что его сестра — православная верующая, состоит в движении «Православные добровольцы» и занимается благотворительностью: кормит бездомных на Павелецком вокзале, готовит для них еду и собирает вещи. Помимо этого, Александр сообщил, что дочь Ватутиной Анастасия помогает бездомным, верит в Бога и часто посещает церковь. Анастасия — трёхкратная чемпионка мира по самбо.

Брат Натальи Ватутиной считает, что его сестра стала заложницей международных правил Международной федерации дзюдо, которые продолжают действовать в России.

Последнее и вызывает вопросы, главный из которых — не пора ли пересмотреть правила в России? Ведь, к примеру, в футболе никто не запрещает игрокам-христианам креститься, а мусульманам — выставлять перед собой ладони.

«Мы сейчас находимся в ситуации в том числе религиозного противостояния России и Запада — не христиан с мусульманами, а верующих с отрицающими Бога. И, получается, что, продолжая следовать международным правилам, мы оказываемся на стороне тех, кто Бога отменил. Это при том, что с нами самими никто не церемонится — наши правила и наши спортсмены международными федерациями отменены», — написала в своём Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

Очевидна параллель между произошедшим в московской спортшколе и отстранением сербского дзюдоиста Неманью Майдова на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Его наказали за то, что он перекрестился перед выходом. При этом Международная федерация дзюдо дважды, в 2018 и 2022 годах, предупреждала Майдова, что демонстрацией своих религиозных взглядов он нарушает существующий этический кодекс. В последнем письме спортсмена уведомили, что в случае нового нарушения последует отстранение. Но серб настоял на своём.

«Раньше такого не было»

Чемпион России по дзюдо, чемпион мира по самбо среди мастеров Бесик Ликокели отметил в беседе с ИА Регнум, что правила существуют, чтобы им следовать, а не нарушать. Однако в его практике, рассказал спортсмен, многие самбисты и дзюдоисты крестились и молились, выходя на татами, но не попадали после этого под действие каких-либо санкций.

Другой собеседник агентства, заслуженный мастер спорта, призёр Олимпийских игр по дзюдо и председатель правления фонда содействия воспитанию физически и нравственно-здорового поколения «Фонд Дмитрия Носова» Дмитрий Носов считает, что, когда речь идёт о таком кратком действии, как перекреститься для христианина или поднять руку для мусульманина, запретов быть не должно.

«Такого никогда раньше не было. Понятно, что спорт — не место для пропаганды религии, но это именно о пропаганде. Если кто-то коротко перекрестился или поднял руки верх, сделал какой-то жест для придания себе силы, боевого настроя — ничего в этом такого нет.

Это какая-то атака на ценности. Со стороны международной федерации, возможно. Но ведь это же дети, школа, Россия. Здесь всегда можно закрыть глаза на какие-то вещи, я говорю вам это как русский человек», — объяснил он свою точку зрения.

Сам Носов — выпускник школы «Самбо-70». Он уверяет: в этой школе подобные правила никогда не действовали, он и его товарищи перед поединками всегда крестились, не получая замечаний. Появление «новых правил» собеседник ИА Регнум связывает со сменой руководства школы: при основателе и прежнем директоре Ренате Лайшеве такого, считает Носов, произойти не могло.

Но по факту эти правила действуют, и не только в московской школе. А российские спортсмены оказываются заложниками ситуации.