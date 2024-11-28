25 ноября в Вильнюсе недалеко от аэропорта в жилом секторе на улице Жирню упал и разбился самолет немецкой компании DHL, занимающейся экспресс-доставкой грузов и документов. На месте происшествия возник пожар, погиб один из пилотов.

ИА Регнум

Улик, доказывающих злой умысел, нет. Но пропагандисты уже используют это ЧП для обострения царящей в странах Балтии паранойи.

Повезло, что не в дом

Авиакатастрофа произошла в вильнюсском квартале частных коттеджей. Женщина, живущая по соседству, рассказала, как ранним утром ее разбудил громкий шум. Еще один свидетель сообщил: «Самого удара я не видел, был в уличном туалете (Литва до сих пор не решила проблему примитивных уличных сортиров в Вильнюсе. — Прим. ред.). Пошел, закрыл дверь, слышу, как летит самолет, совсем близко. И вспышка».

Следующий очевидец рассказал, как около половины шестого утра его дом внезапно затрясло: «Я спал, сильного звука не слышал, только земля тряслась, и в окне я увидел — красный шар». «Сначала мы подумали, что взорвались какие-то склады. Через мгновение мы увидели, как спешат наряды полиции», — делится очередной свидетель.

Как сообщил мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас, всего по причине ЧП были эвакуированы тринадцать человек. «Повезло, что самолет попал не в дом, а во двор», — сказал глава государственного спасательного департамента Ренатас Пожела.

Сообщается, что из распоротого брюха самолета вывалились коробки с грузом — кое-что растащили зеваки, оказавшиеся на месте происшествия. Погиб пилот — гражданин Испании. Помимо него на борту находились еще три человека (один член экипажа и двое пассажиров) — граждане Испании, Литвы и Германии. Пострадавшие сейчас получают помощь в вильнюсских больницах.

Один из выживших сообщил, что перед аварией внутри самолета ничего особенного не произошло: не было ни дыма, ни огня, ни чего-либо, что могло бы стать причиной крушения.

Глава литовского государственного центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас сразу же заявил, что приоритетной версией случившегося является несчастный случай. Однако генеральный комиссар полиции страны Арунас Паулаускас тут же добавил, что нельзя исключать и версию теракта. «Наверное, ее никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена, проверена».

Полиция начала предварительное расследование в соответствии со статьей УК, предусматривающей ответственность за ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств. «Нельзя исключать и случай терроризма. Мы видим, что Россия становится более агрессивной», — сказал директор департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис.

Самовозгорающиеся объекты

Тем временем литовские СМИ начали перепечатывать статью, опубликованную ранее в The Wall Street Journal. Американское издание, ссылаясь на данные западных разведок, написало, что в июле в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошли два загадочных взрыва. Спецслужбы НАТО уверяют: взорвались бомбы, тайком подложенные российскими диверсантами и сделанные в виде электромассажеров с «начинкой» из легковоспламеняющегося вещества.

В свою очередь, британская The Times за пять дней до катастрофы вбросила материал под заголовком «Как Путин может отомстить после удара Storm Shadow по России». Там упоминаются «посылки DHL, способные взорвать самолет».

Президент Литвы Гитанас Науседа с готовностью подхватил версию о «русском следе» — правда, с конкретными доказательствами получилось у него туговато: «Естественно, что существует вероятность саботажа, ее нельзя исключать. Поэтому она будет расследоваться со всей серьезностью».

Президент добавил: «Пожалуй, следует признать, что действия России, ее деструктивное поведение, вероятно, теперь заставят почти каждую авиакатастрофу рассматривать прежде всего через эту призму… То есть возможное вмешательство российских спецслужб, через возможную версию этих самовозгорающихся объектов».

По факту всё ограничилось привычными домыслами, но литовские власти с радостью готовы были бросать обвинения в адрес России, даже основываясь на столь скудной почве.

В Вашингтоне, однако, соответствующей отмашки литовцам не дали.

На вопрос о том, видят ли США признаки возможной причастности России к инциденту, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уклончиво ответил, что американские власти «определенно не готовы забегать вперед расследования». А The New York Times опубликовала статью, из которой следует, что, по мнению американских властей, крушение было несчастным случаем.

После того, как выяснилась точка зрения гегемона, литовские чиновники сразу понизили градус высказываний. «Пока нет никаких признаков, фактов, что это был саботаж или террористический акт, если мы говорим о внешнем воздействии на самолет», — заявил министр обороны Лауринас Касчюнас.

Версии следствия

Во вторник высокопоставленный сотрудник литовской прокуратуры Артурас Урбялис призвал воздержаться от спекуляций относительно «террористического акта», потому что, по его мнению, такие толки играют на руку России: «Каждую такую ситуацию они (Россия. — Прим. ред.) попытаются использовать для того, чтобы посеять в обществе недоверие к официальной информации». По словам Урбялиса, он заметил ряд случаев распространения в публичном поле «непроверенной информации» о катастрофе.

Сообщается, что сейчас рассматриваются две основные версии: человеческая халатность или технические неполадки. Руководитель госцентра кризисного управления Вилмантас Виткаускас поведал, что после ликвидации последствий катастрофы началось «более спокойное последовательное изучение информации».

По словам Виткаускаса, они пригласили и зарубежных экспертов — те, в частности, приступили к изучению «черных ящиков». Появилась и третья версия — погодные условия. «Подобное могло произойти, если бы ветер очень сильно поменял силу или направление», — отметил эстонский авиадиспетчер Юллар Салумяэ, привлеченный к расследованию.

Судя по всему, версию о «русских диверсантах» будут тихо сливать — хотя, конечно, местные госпропагандисты еще не раз ею попользуются. Сообщается, что расследование может растянуться надолго — возможно, на год, а то и больше. И пока оно продолжается, пропаганда сможет пользоваться этим пресловутым highly likely — ну а потом всё постараются забыть.

Надо сказать, что обыватель стран Балтии уже запуган — ему давно рассказывают, что якобы в регионе действует российская диверсионная сеть. В качестве доказательств используются самые разные факты: где-то вылили краску на надгробный памятник на могиле одного из местных ветеранов «Ваффен СС», где-то запустили камнем в лобовое стекло машины высокопоставленного чиновника или провластного журналиста, где-то вывели на стене пророссийский лозунг, где-то попытались поджечь супермаркет.

Однако для совершения такого рода «диверсий» вовсе не обязательно получать приказы из России: в странах Балтии накопилось вдосталь «горючего материала» — местных русских, подвергающихся всевозможным издевательствам и оскорблениям.

Поэтому люди от ненависти и отчаяния совершают мелкие акты мщения, которые потом местные спецслужбы заносят в папку под названием «Деятельность агентов Москвы по совершению актов саботажа». А теперь делаются попытки занести в эту папку и разбившийся в Вильнюсе самолет.