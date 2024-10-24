Литовская Республика в течение уже семи лет пытается справиться с одной весьма специфической и крайне «пахучей» проблемой. Из Брюсселя от властей Литвы требуют, чтобы они обеспечили всё своё население удобными и экологически чистыми современными туалетами — иначе республике грозит немалый штраф.

ИА Регнум

Значительная часть местного населения продолжает пользоваться примитивными деревенскими туалетами типа «сортир», а они по современным европейским стандартам считаются неэкологичными. У многих же литовцев нет денег на подключение к централизованной канализации, а власти, в свою очередь, не всегда могут им в этом помочь.

Гигантские штрафы и контроль за фекалиями

Семь лет назад Еврокомиссия нагрузила Литву новой задачей. В 2017 году брюссельские чиновники обратили внимание на тот факт, что в Литве воду по водопроводу получали на тот момент лишь 80% населения, а к централизованной системе водоотведения подключены были и того меньше — только 72% от всех жителей страны вместо 98%, положенных по законам Евросоюза.

У этого факта есть свои объяснения.

Литовцы жаловались, что для того, чтобы подвести к жилищу коммуникации, нужно сперва оформить соответствующий проект, который будет стоить 300–500 евро. Плюс потребуются и свои собственные вложения: здесь цена зависит от величины участка, а это ещё как минимум 2000 евро. Такие деньги в небогатой стране может позволить себе не каждый.

Еврокомиссия потребовала от Вильнюса, чтобы подавляющее большинство литовцев получили современные туалеты. В противном случае над республикой нависла угроза крупного штрафа.

Прецедент уже имеется: в свое время ЕК за аналогичное нарушение наложила на Люксембург штраф в 2 млн евро. Такое наказание постигло княжество за 2 местности не подключённые к канализации. В Литве же таких местностей и населенных пунктов насчитывалось, по оценкам экспертов, целых 58. Местные специалисты подсчитали, что за это Литву могут оштрафовать аж на 200 млн евро.

Решение туалетной проблемы растянулось на годы.

В 2018 году департамент статистики при минфине Литвы подсчитал, что на тот момент в доме без туалета проживали 13% населения. А вообще без какого бы то ни было места, где можно помыться, — 12%. По данным на июль 2020 года, в 27 населенных пунктах Литвы к центральной канализации еще не подключились 38,5 тыс. домашних хозяйств. На исходе 2021 года литовские статистики заявили, что в стране у 7,6% населения до сих пор дома нет унитазов, подключенных к канализации.

Хуже в ЕС по этому параметру показатели на тот момент были только в Латвии (8%), Болгарии (13,2%) и Румынии (27,7%).

В начале августа 2022 года литовский министр окружающей среды Симонас Гентвилас объявил, что нашел новый способ решения проблемы. В Литве начали считать количество содержимого в уличных сортирах. Для этого в министерстве создали дорогостоящую информационную систему по сбору данных о вывозе фекалий.

Гентвилас предупредил, что новая система поможет подсчитать все имеющиеся в Литве несанкционированные уличные сортиры, а их пользователи получат штрафы. Компании, занимающиеся вывозом фекалий, принудили точно указывать, сколько они вывезли экскрементов из каждого конкретного туалета. В свою очередь, фирмы, принимающие отходы, должны подтверждать, что к ним привезли именно указанное количество фекалий.

Когда в начале 2023 года у Гентвиласа спросили, избежит ли Литва крупного туалетного штрафа, министр оптимистично ответил: избежим! Однако, как вскоре выяснилось, далеко не все обстоит так уж радужно.

Денег не хватает

В октябре 2023 года в Брюсселе состоялся съезд работников самоуправлений ЕС, в нем приняли участие почти 1000 мэров и представителей муниципалитетов. Там прозвучала информация о том, что почти 50 тыс. жителей Литвы все ещё пользуется удобствами на улице, а это, если сравнивать с данными по другим странам, — огромное число. В частности, глава Клайпедского района Бронюс Маркаускас рассказал, что у них самые большие в Литве садовые территории, где живут 7000 человек. А денег на оборудование канализации, естественно, не хватает.

В феврале 2024-го власти констатировали, что полностью вопрос решить всё ещё не удалось — в шести из шестидесяти муниципалитетов (в том числе и в столице) многие жители всё ещё справляют нужду прадедовским способом.

Заместитель министра охраны среды Раминта Радавичене сетовала: «К канализации подключены 80% жителей, а 20% пользуются уличными туалетами или индивидуальными системами».

Надо сказать, что цифры, которые сейчас публикуют различные литовские ведомства, довольно разноречивы и не всегда соответствуют друг другу. Создается впечатление, что Вильнюс торопится отчитаться перед Брюсселем, что все, дескать, в порядке.

Так, 19 октября литовские власти опубликовали свежую статистику: по последним данным, уличными туалетами пользуются 5% жителей Литвы. Прогресс по сравнению с 12% вроде бы несомненен, однако если рассматривать только жителей сельской местности, картина получается несколько иная. Никаких иных туалетов, кроме примитивных сортиров, не имеют 13,2% литовских селян (в 2017-м — 31,4%).

Представитель министерства охраны окружающей среды Ирмантас Валунас представил несколько иную картину: по его словам, централизованной канализацией в стране пользуются 79,68% жителей. У остальных же нет доступа к централизованному водопроводу, и поэтому они пользуются «индивидуальными системами». Конечно, эти «индивидуальные системы» не всегда представляют собою прадедовские дощатые будочки, но тем не менее.

Пытаясь свалить проблему с больной головы на здоровую, чиновники уверяют, что некоторые литовцы, мол, сами отказываются от подключения к канализации.

А представитель литовской Ассоциации муниципалитетов Агне Казлаускене рассказывает, что расширение сетей водопровода и канализации — процесс длительный, подключить всех желающих по разным причинам невозможно. «Например, если местность удалена от очистных сооружений на 30 км, а к системе хотят подключиться всего несколько пользователей, то это будут слишком большие расходы для муниципалитета», — говорит Казлаускене.

По ее словам, тратиться на подключение к канализации не желают жители провинции, люди с доходами ниже средних, с невысоким уровнем образования, получатели социальной помощи.

«Эти туалеты бездонны»

Согласно нормам ЕС, в населенных пунктах, где живет больше 2000 жителей, не менее 98% хозяйств должны быть подключены к централизованной канализации. Сейчас в республике остались 10 населенных пунктов и местностей, не соответствующих нормам ЕС. В Вильнюсе не скрывают, что снизить масштаб проблемы удалось благодаря деньгам из Европы. «На период с 2021 по 2027 г. Евросоюз выделил нам 139 млн евро на сектор водопровода», — сообщает Валунас.

С 1 января 2024 года в Литве начала работать анонсированная министром Гентвиласом Информационная система по сточным водам (NTIS): в её рамках ведется сбор данных о том, насколько регулярно вывозится содержимое уличных туалетов. За неправильную утилизацию отходов ждут штрафы.

Физическим лицам за первое нарушение полагается штраф в размере 60-300 евро, за повторное нарушение — 300-1150 евро. Юрлиц штрафуют, соответственно, сначала на 300–1450 евро, потом — на 500–3000 евро. «Жители, которые не подключены к центральной канализации, обязаны собирать отходы в индивидуальные системы — резервуары», — подчеркивают в министерстве окружающей среды.

Учитывая то, что нормальные туалеты не могут себе позволить самые бедные жители страны, то получается, что государство дополнительно карает их за нищету угрозой высоких штрафов. Кроме того, наказание может обрушиться на оставшихся пока еще жителей самых безлюдных областей.

За минувшие четверть века Литва пережила уже несколько волн миграции в Западную Европу, оставивших свой след прежде всего в литовской глубинке — некоторые местности практически обезлюдели. Зачастую в некоторых местечках осталось лишь по нескольку доживающих свой век пенсионеров, и муниципалитеты не станут тянуть туда водопровод и канализацию, ибо это явно нерентабельно.

Однако, как оказывается, в условиях средневековья в современной Литве могут проживать не только обитатели глубинки, но и жители Вильнюса. Так, жители вильнюсского района Жверинас в последние годы неоднократно жаловались в департамент охраны окружающей среды на стоящие там уличные туалеты, которые никто не хочет чистить. «Эти туалеты бездонные, и речи не идет о цивилизованном вывозе их содержимого…. Все уходит в грунтовые воды…» — сообщали жители.

Весной 2023 года в редакцию радио LRT обратилась жительница Вильнюса, пожаловавшаяся, что уже много лет ждет централизованного водоснабжения и канализации, но ответа от самоуправления так и не получила. «Сейчас мы просто ждем и живем со своими ямами и колодцами для воды», — жаловалась горожанка.